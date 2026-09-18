Женился на алкоголичке и просит деньги у матери: почему обнищал и куда пропал известный пародист Александр Песков

18 сентября 2026, 18:26

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он возродил на российской сцене сложнейший эстрадный жанр — синхробуффонаду и прославился пародиями на саму Пугачёву. Но за кулисами жизнь артиста пошла под откос: травма позвоночника поставила крест на цирке, а финансовые проблемы довели до того, что двойник Примадонны живёт на пенсию матери. А недавно выяснилось, что родная дочь не позвала его на свою свадьбу. Почему Александр Песков не поздравил единственную наследницу и что он говорит о её избраннике, читайте в материале «Радио 1».





Содержание По какой причине Александру Пескову пришлось навсегда забыть о манеже? Что скрывалось за историей с пропиской Почему дочь Пескова не позвала отца на собственную свадьбу За что двойник Пугачёвой объявлен в розыск?

По какой причине Александру Пескову пришлось навсегда забыть о манеже?



Александр Песков с матерью Софией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Он влюбился. Так бывает. Сначала я перестал с ним общаться. А потом помирился. Мы дружили до конца его жизни», — рассказывал артист в шоу «Смысл жизни».

Что скрывалось за историей с пропиской



Александр Песков (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Почему дочь Пескова не позвала отца на собственную свадьбу



Дария (Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»)

«На самом деле, мы с папой полгода не виделись, не общались. Накануне свадьбы у него был день рождения, я ему звонила. Он меня пригласил день в день на свой день рождения сообщением, я была не готова поехать, потому что заранее меня не пригласили, а на следующий день свадьба. Я звонила поздравить, он не взял телефон, видимо, гости были, я так понимаю. Отправила ему сообщение с поздравлением, он ответил: «Да, спасибо», — цитирует Дарию VOICE.

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«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: «Скажите, если кто-то против этой свадьбы? Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: «А вот я против», — приводит слова наследницы «ЭГ».

За что двойник Пугачёвой объявлен в розыск?