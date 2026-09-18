Женился на алкоголичке и просит деньги у матери: почему обнищал и куда пропал известный пародист Александр Песков
Он возродил на российской сцене сложнейший эстрадный жанр — синхробуффонаду и прославился пародиями на саму Пугачёву. Но за кулисами жизнь артиста пошла под откос: травма позвоночника поставила крест на цирке, а финансовые проблемы довели до того, что двойник Примадонны живёт на пенсию матери. А недавно выяснилось, что родная дочь не позвала его на свою свадьбу. Почему Александр Песков не поздравил единственную наследницу и что он говорит о её избраннике, читайте в материале «Радио 1».
По какой причине Александру Пескову пришлось навсегда забыть о манеже?Александр Песков родился в городе Коряжма Архангельской области. По его собственным воспоминаниям, интерес к цирковому искусству и профессии клоуна у него проявился ещё в детском возрасте. В 1979 году молодой человек поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) в Москве.
Учился на акробата. На третьем курсе ушёл в армию. Служил в Таманской дивизии с 1981 по 1983 год, пел и танцевал в ансамбле песни и пляски, а со временем стал им руководить. В конце декабря 1983-го демобилизовался. В феврале 1984-го вернулся в училище, но доучиться не смог: на тренировке получил тяжёлую травму. Во время сложного трюка — сальто-мортале — упал на шею и сломал несколько позвонков. Примерно в это же время рушилась семья. Папа ушёл, а мать, выходя из поезда, упала и в результате получила двойной перелом со смещением. По словам самого юмориста, это был один из самых сложных моментов в его жизни. Отца парень спустя время простил.
«Он влюбился. Так бывает. Сначала я перестал с ним общаться. А потом помирился. Мы дружили до конца его жизни», — рассказывал артист в шоу «Смысл жизни».Год Песков пролежал на вытяжке. Пройдя длительную реабилитацию, о цирке пришлось забыть. Больше на манеже он не появлялся.
Что скрывалось за историей с пропискойПосле травмы Александр был вынужден искать новое занятие. Он выступал в провинциальных филармониях и домах культуры, зарабатывая скромные гонорары.
В конце 80-х годов мастер перевоплощения познакомился с Борисом Бруновым — знаменитым конферансье. В 1988 году по приглашению ведущего Песков впервые вышел на сцену Московского театра эстрады. Выступление молодого артиста сразу привлекло внимание и вызвало широкий интерес. Именно Песков возродил на российской сцене сложнейший эстрадный жанр — синхробуффонаду — и дал ему вторую жизнь. В этот же период он сформировал свой ироничный репертуар. Одной из наиболее узнаваемых работ юмориста были пародии на Аллу Пугачёву. Отдельной страницей биографии стал эпизод, связанный с получением московской прописки. В одном из интервью комик рассказывал, что для этого ему пришлось жениться на пожилой женщине, страдавшей алкоголизмом.
По словам звезды эстрады, брак был формальным и непродолжительным — через короткое время супруга скончалась.
Почему дочь Пескова не позвала отца на собственную свадьбуВ 1984 году Александр познакомился с актрисой драматического театра Галиной Хайруллиной, когда работал в Котласе. В 1985 году они поженились. В этом союзе родилась дочь Дария (4 июня 1986 года). Брак впоследствии распался, однако артист продолжал поддерживать бывшую жену. Когда у экс-супруги диагностировали онкологию, Александр помогал женщине в борьбе с болезнью. Галина прошла четыре курса химиотерапии, перенесла облысение и адские боли, но победила рак. Впоследствии она преподавала театральное мастерство детям в Москве. Отношения Пескова с дочерью последние годы складывались непросто. В 2025 году 38-летняя наследница вышла замуж, но не пригласила отца на свадьбу. Она призналась, что так вышло, поскольку родитель так и не принял её избранника.
«На самом деле, мы с папой полгода не виделись, не общались. Накануне свадьбы у него был день рождения, я ему звонила. Он меня пригласил день в день на свой день рождения сообщением, я была не готова поехать, потому что заранее меня не пригласили, а на следующий день свадьба. Я звонила поздравить, он не взял телефон, видимо, гости были, я так понимаю. Отправила ему сообщение с поздравлением, он ответил: «Да, спасибо», — цитирует Дарию VOICE.По словам молодой женщины, предугадать реакцию родителя было невозможно из-за его сложного нрава. Поэтому пара предпочла не звать родственника на торжество, чтобы избежать лишних волнений.
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«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: «Скажите, если кто-то против этой свадьбы? Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: «А вот я против», — приводит слова наследницы «ЭГ».Песков публично назвал выбор дочери «большой ошибкой», а её мужа, продюсера Георгия Остера, — «плохим человеком». Сам шоумен на НТВ признался, что не поздравил дочь со свадьбой: «Некогда, так как работы много».