«Муж бабушки к её маме ночью приходил?»: тайна отцовства 14-летней внучки Ларисы Долиной и за что девочку травят в школе
Внучка Ларисы Долиной с детства на сцене: дуэты с бабушкой, участие в телешоу и красный диплом ДМШ. Но за кулисами 14-летняя Александра сталкивалась с травлей в школе и публичной критикой жюри. А в прессе до сих пор гадают, кто на самом деле её отец. Почему девочка хотела отказаться от знаменитой фамилии и что помогло ей изменить отношение к себе, читайте в материале «Радио 1».
Внучка легенды джаза: творческая деятельностьАлександра Миончинская родилась 28 сентября 2011 года в Москве. Её мать — Ангелина Миончинская, единственная дочь певицы Ларисы Долиной от первого брака с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Александра учится в специализированной музыкально-театральной школе. Девочка занимается вокалом, участвует в школьных спектаклях и выступает на концертных площадках.
«Саша — креативная и творчески подкованная. У неё очень много мыслей в голове. Мне кажется, что она может стать хорошей артисткой. Это не убеждение близкого родственника, а творческого человека», — цитирует Долину старшую «КП».Вместе с бабушкой Александра появлялась в телепередачах «Дуэты» и «Звёзды сошлись» на Первом канале.
Критика и осознанное решениеВ 2023 году на шоу «Две звезды. Отцы и дети» член жюри, кинорежиссёр Сергей Шакуров раскритиковал выступление 11-летней Александры.
«Вы знаете — заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться... Но, в принципе, молодец», — приводит слова актёра комедийного сериала «Друг на час» журнал VOICE.Лариса Долина осталась недовольна публичной критикой.
«Сергей Шакуров — очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом, спела эту песню, и говорить такие резкие в её адрес слова ... Саша — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно... Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своём мнении. Учитывайте, пожалуйста, что Саше всего 11 лет...» — написала победительница шоу «Три аккорда» в своём блоге.А вот Саша, напротив, восприняла слова Шакурова серьёзно. После замечания девочка заявила: будет выступать под псевдонимом и строить карьеру сама. По словам подростка, она не хочет, чтобы её воспринимали только как родственницу знаменитой певицы.
«Она думает об этом, чтобы не быть моей тенью. Я была бы рада, если Саша оставила эту фамилию. Но если она захочет поменять её, я не буду против», — говорила в интервью певица.Лариса Александровна одобрила решение внучки и заявила, что не будет продвигать её в профессии, но готова помогать советами.
«Если ей понадобится просто моя практическая помощь, напутствие — обязательно дам, но двигать её никуда не собираюсь», — передаёт слова артистки «NEWS.ru».
Травля в школеАлександра честно признавалась журналистам программы «Ты не поверишь!», что в школе подвергалась травле со стороны сверстников и некоторых учителей. Как рассказывала носительница фамилии, причиной было как имя знаменитой бабушки, так и собственное поведение — «кичливость, надменность, язвительность».
«Меня задирали, но заслуженно. Я сильно изменилась, сейчас я уже разговариваю и выгляжу иначе. Меня было за что ненавидеть», — призналась Саша.Девочка отметила, что после разговора с отцом пересмотрела своё поведение и ситуация улучшилась.
«Я считаю, что именно благодаря его рассказам, знаниям, которые он мне дал, я смогла наладить репутацию в классе», — заявила внучка королевы джаза в беседе с репортёрами.
Вопрос отцовстваОфициально фамилию отца Александры семья не раскрывает. Лариса Долина называет его «замечательным парнем», который занимается бизнесом и политикой, но не выносит публичности. В прессе упоминалось имя «Игорь Алексеевич» — у предпринимателя был бурный роман с Ангелиной, однако до свадьбы дело не дошло.Пользователи в соцсетях высказывали предположения, что отцом девочки может быть Илья Спицын, с которым Лариса Александровна когда-то состояла в отношениях. Некоторые подписчики утверждали, что сходство прям очевидно.
«Муж бабушки, что ли, к её маме ночью приходил?» — пишут в соцсетях злые языки.Сама знаменитость категорически опровергла эти слухи, заявив: «Илья Спицын никакого отношения к рождению моей внучки не имеет».
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Успехи в учёбеВ июне 2026 года Лариса Долина сообщила, что 14-летняя Александра окончила музыкальную школу с красным дипломом и стала круглой отличницей в общеобразовательной школе. По словам народной артистки РФ, внучка планирует поступать в театральный институт, где преподаёт сама певица. В августе 2026 года стало известно, что Саша передумала брать псевдоним.
«Она как-то пришла ко мне: «Нет, бабушка, я все-таки останусь на твоей фамилии. Мне гордо», — она сказала так», — поделилась Долина с 5-tv.ru.28 сентября Александре исполнится 15 лет.