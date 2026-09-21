«Муж бабушки к её маме ночью приходил?»: тайна отцовства 14-летней внучки Ларисы Долиной и за что девочку травят в школе

21 сентября 2026, 16:13

Лариса Долина с внучкой Сашей (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Внучка Ларисы Долиной с детства на сцене: дуэты с бабушкой, участие в телешоу и красный диплом ДМШ. Но за кулисами 14-летняя Александра сталкивалась с травлей в школе и публичной критикой жюри. А в прессе до сих пор гадают, кто на самом деле её отец. Почему девочка хотела отказаться от знаменитой фамилии и что помогло ей изменить отношение к себе, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Внучка легенды джаза: творческая деятельность Критика и осознанное решение Травля в школе Вопрос отцовства Успехи в учёбе

Внучка легенды джаза: творческая деятельность



Дочь Ларисы Долиной Ангелина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Саша — креативная и творчески подкованная. У неё очень много мыслей в голове. Мне кажется, что она может стать хорошей артисткой. Это не убеждение близкого родственника, а творческого человека», — цитирует Долину старшую «КП».

Критика и осознанное решение



Сергей Шакуров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Вы знаете — заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться... Но, в принципе, молодец», — приводит слова актёра комедийного сериала «Друг на час» журнал VOICE.

«Сергей Шакуров — очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом, спела эту песню, и говорить такие резкие в её адрес слова ... Саша — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно... Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своём мнении. Учитывайте, пожалуйста, что Саше всего 11 лет...» — написала победительница шоу «Три аккорда» в своём блоге.



Лариса Долина с внучкой Сашей (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

«Она думает об этом, чтобы не быть моей тенью. Я была бы рада, если Саша оставила эту фамилию. Но если она захочет поменять её, я не буду против», — говорила в интервью певица.

«Если ей понадобится просто моя практическая помощь, напутствие — обязательно дам, но двигать её никуда не собираюсь», — передаёт слова артистки «NEWS.ru».

Травля в школе

«Меня задирали, но заслуженно. Я сильно изменилась, сейчас я уже разговариваю и выгляжу иначе. Меня было за что ненавидеть», — призналась Саша.

«Я считаю, что именно благодаря его рассказам, знаниям, которые он мне дал, я смогла наладить репутацию в классе», — заявила внучка королевы джаза в беседе с репортёрами.

Вопрос отцовства



Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

«Муж бабушки, что ли, к её маме ночью приходил?» — пишут в соцсетях злые языки.

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Успехи в учёбе

«Она как-то пришла ко мне: «Нет, бабушка, я все-таки останусь на твоей фамилии. Мне гордо», — она сказала так», — поделилась Долина с 5-tv.ru.