«Я не ощущаю себя человеком из артистической среды»: почему звезда фильма «Одна жизнь» Александр Резалин никогда не говорит о личном?
Актеру Александру Резалину, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Китайский сервиз», «Холодное танго», «Одна жизнь», 22 сентября исполняется 68 лет. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от инженера на железной дороге до Воланда на сцене театра. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра РезалинаАлександр Борисович Резалин (при рождении Израельсон) появился на свет 22 сентября 1958 года в Москве, в семье инженеров. Казалось бы, ничего не предвещало артистической карьеры: мальчик учился в английской школе, затем перешёл в математический класс, а после поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Более того, после окончания МИИТа он целый год честно отработал инженером, прежде чем решился на отчаянный шаг — поступить в Школу-студию МХАТ на курс Андрея Попова.
Сам актёр в одном из интервью признавался, что любовь к театру проснулась в нём благодаря учительнице литературы, которая устраивала школьные вечера. На одном из них, посвящённом Чехову, Александр читал письма писателя — и, по его собственным словам, «сладкая отрава успехом запала в душу». В 1985 году он окончил Школу-студию МХАТ, и с этого момента началась его жизнь на сцене.
Театральная одиссея длиной в четыре десятилетияПосле выпуска Константин Райкин пригласил молодого актёра в театр «Сатирикон», где Резалин проработал четыре года. Именно там он играл в спектакле «Геркулес, или Авгиевы конюшни» и танцевал в постановке «Лица». Однако в 1989 году по приглашению Григория Гурвича он перешёл в театр-кабаре «Летучая мышь» — место, где, как признавался сам артист, «было всё понятно, легко». Там он впервые начал петь под оркестр с микрофоном, исполняя французский шансон и даже Франка Синатру.
С 1995 года Резалин служил в Театре Луны, где сыграл Мефистофеля в «Фаусте» и «Старом новом Фаусте», а также царя Дария в «Таис сияющей». С 2016 года он — актёр Театра на Таганке, где исполняет роль Воланда в «Мастере и Маргарите», Петра Сорина в «Чайке 73458», Гаева в «Вишнёвом саде. Комедия» и Джеппетто в «Пиноккио».
В кино Александр Резалин дебютировал в 1986 году ролью санитара в фильме «Ягуар». Настоящая известность пришла к нему после роли нефтяного магната Максуда Хундамова в «Китайском сервизе» (1999). Всего в его фильмографии более 90 картин, среди которых «Московская сага», «Есенин», «Холодное танго» и «Одна жизнь».
Личная жизнь РезалинаО личной жизни артист рассказывает крайне неохотно. Известно, что он женат на хореографе Ольге Прониной и воспитывает двух сыновей, Бориса и Якова. Сам Резалин в интервью неоднократно подчёркивал, что не считает нужным выставлять напоказ свои отношения. Однако в одном из редких откровений для kino-teatr.ru актёр признался:
«Я себя не очень сильно ощущаю человеком из артистической среды. Я не люблю, когда артисты остаются артистами по жизни, мне кажется, что это дурной тон».Возможно, именно эта закрытость и стала причиной того, что вокруг его персоны практически нет громких скандалов. Резалин предпочитает, чтобы о нём говорили исключительно как о профессионале.
Награды и признаниеВ 1999 году Александру Резалину было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации. В 2001 году он стал лауреатом IV Международного фестиваля «Белая Вежа» в номинации «Лучшая мужская роль». В 2014 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Республики Дагестан, а в 2019 году он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Помимо актёрской работы, Резалин активно занимается педагогикой: с 2011 года он режиссёр и педагог в Мастерской Н. Л. Скорика, а с 2012 года — доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра в Московском государственном институте культуры.
Новые проекты и премьеры РезалинаНесмотря на годы, Александр Резалин продолжает активно сниматься в кино. В 2025 году на экраны вышли картины «Дама с собачкой. Новые серии» и «Свобода». Фильм «Жених с Марса» вышел в российский прокат 16 апреля 2026 года — в этой фантастической комедии Резалин исполнил роль боцмана. Помимо съёмок в кино, Резалин продолжает выходить на сцену Театра на Таганке, где его Воланд в «Мастере и Маргарите» по-прежнему собирает аншлаги.
Александр также активно работает в сфере озвучивания. Его голос можно услышать в аудиокнигах и видеоиграх. У него есть особый талант — он умеет говорить так, что слушатели запоминают его слова. Его голос звучит уверенно и завораживающе, привлекая внимание слушателей.