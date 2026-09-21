21 сентября 2026, 15:13

Александр Резалин (Фото: Instagram*@ sasha.rezalin)

Актеру Александру Резалину, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Китайский сервиз», «Холодное танго», «Одна жизнь», 22 сентября исполняется 68 лет. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от инженера на железной дороге до Воланда на сцене театра. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Резалина Театральная одиссея длиной в четыре десятилетия Личная жизнь Резалина Награды и признание Новые проекты и премьеры Резалина



Биография Александра Резалина

Театральная одиссея длиной в четыре десятилетия

Александр Резалин (Фото: Instagram*@ sasha.rezalin)

Личная жизнь Резалина

Александр Резалин (Фото: Instagram*@ sasha.rezalin)

«Я себя не очень сильно ощущаю человеком из артистической среды. Я не люблю, когда артисты остаются артистами по жизни, мне кажется, что это дурной тон».

Награды и признание

Александр Резалин (Фото: Instagram*@ sasha.rezalin)

Новые проекты и премьеры Резалина