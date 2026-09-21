Домогательства отчима, предательство Малинина, смерть мужа и дочь, «укравшая» её молодого ухажёра: почему Ольга Зарубина так и не стала счастливой

21 сентября 2026, 13:56

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Её песни звучали из каждого окна, а сама она казалась воплощением радости. Но за сценой Ольгу Зарубину преследовали трагедии одна за другой: гибель отца, домогательства отчима, предательство Малинина и смерть мужа от рака. А потом дочь «увела» у неё ухажёра. Почему певица, которую любила вся страна, так и не смогла построить счастливую семью и удалось ли артистке восстановить отношения с наследницей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранняя трагедия, тяжёлый быт и конфликты Побег из дома и навязанная профессия Студенческий ансамбль и всесоюзная слава Брак с Малининым: иллюзии и крах Попытки обрести семейное счастье

Ранняя трагедия, тяжёлый быт и конфликты



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Побег из дома и навязанная профессия

«Когда отчим выпивал, то у него была такая манера: допустим, ты проходишь мимо, а он пытается схватить тебя за места, до которых, так сказать, нельзя дотрагиваться. И при этом косит под дурачка, смеётся», — возмущалась певица в программе «Судьба человека».

«Он бил всех, а особенно моего брата. Потому что брат был инвалидом и не мог ему дать сдачи, наверное, я так думаю. И он какую-то злость свою вымещал… Это психопат, я по-другому его не могу назвать, потому что нормальный человек не будет так делать, — он издевался просто. Я его возненавидела сразу», — рассказывала певица.

Студенческий ансамбль и всесоюзная слава



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

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Брак с Малининым: иллюзии и крах



Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Попытки обрести семейное счастье

«Первое время не хватало даже на еду. Помню, как ходили мимо продуктовых прилавков и видели это изобилие, но ничего не могли себе позволить», — вспоминала она.