Домогательства отчима, предательство Малинина, смерть мужа и дочь, «укравшая» её молодого ухажёра: почему Ольга Зарубина так и не стала счастливой
Её песни звучали из каждого окна, а сама она казалась воплощением радости. Но за сценой Ольгу Зарубину преследовали трагедии одна за другой: гибель отца, домогательства отчима, предательство Малинина и смерть мужа от рака. А потом дочь «увела» у неё ухажёра. Почему певица, которую любила вся страна, так и не смогла построить счастливую семью и удалось ли артистке восстановить отношения с наследницей, читайте в материале «Радио 1».
Ранняя трагедия, тяжёлый быт и конфликтыОльга Зарубина родилась 29 августа 1958 года в Москве. Выросла в посёлке Москворечье. Отец — Владимир Иванов — был состоятельным человеком ещё со сталинских времён. Семья жила в достатке, но идиллию омрачала тяжёлая болезнь старшего брата Александра, который в юности оказался прикован к постели.
Главный удар случился, когда Ольге исполнилось всего два года: её отец погиб. Сама певица позже признавалась, что считает эту смерть самоубийством, полагая, что папа не смог пережить измены жены. Вскоре мать Ольги вышла замуж за своего любовника, и у девочки появилась единокровная сестра Татьяна. Финансовое положение семьи резко ухудшилось: отчим продолжал работать ночным сторожем и не спешил брать на себя расходы, поэтому матери приходилось трудиться в две смены на химическом заводе, чтобы прокормить детей. С отчимом не сложилось. Ольга и брат сразу его невзлюбили, и дело доходило до рукоприкладства.
Побег из дома и навязанная профессияОльга вспоминала, что отчим не только жестоко избивал брата, но и пытался домогаться до неё самой.
«Когда отчим выпивал, то у него была такая манера: допустим, ты проходишь мимо, а он пытается схватить тебя за места, до которых, так сказать, нельзя дотрагиваться. И при этом косит под дурачка, смеётся», — возмущалась певица в программе «Судьба человека».Особенно тяжко приходилось пасынку, который после перенесённой ангины был парализован и не мог защититься.
«Он бил всех, а особенно моего брата. Потому что брат был инвалидом и не мог ему дать сдачи, наверное, я так думаю. И он какую-то злость свою вымещал… Это психопат, я по-другому его не могу назвать, потому что нормальный человек не будет так делать, — он издевался просто. Я его возненавидела сразу», — рассказывала певица.Несмотря на все попытки выздороветь, Александр скончался в 35 лет. Музыка была единственным светом в этой мрачной обстановке. В 10 лет Ольга по собственному решению пошла в музыкальную школу, где проучилась семь лет по классу фортепиано. Стремясь вырваться из токсичной среды, девушка покинула родительский дом сразу, как только вышла из-за парты. По настоянию матери она поступила в медицинское училище, хотя её истинным призванием с ранних лет оставалась музыка, которой Зарубина в итоге и решила посвятить жизнь.
Студенческий ансамбль и всесоюзная славаВо время учёбы Зарубина пела в любительском ансамбле и участвовала в конкурсах. Выступая на одном из таких творческих состязаний вместе с артистом их коллектива Сергеем Коржуковым (будущим солистом группы «Лесоповал»), они заняли первое место. Этот успех не остался незамеченным: шансонье Александр Заборский лично пригласил талантливых исполнителей в свою группу «Почтовый дилижанс». В 1977 году Ольга Зарубина начала работать бэк-вокалисткой под руководством Михаила Шуфутинского, с которым её познакомил композитор Вячеслав Добрынин. В том же году на конкурсе молодых вокалистов, в котором Ольга принимала участие, членом жюри был автор многочисленных музыкальных шедевров Давид Тухманов. Услышав выступление исполнительницы, мастер песенных сюит дал слово написать для неё шлягер.
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Классик советской эстрады своё обещание сдержал и написал хит «Так не должно быть», который она исполнила в дуэте с Михаилом Боярским. Впервые песня прозвучала в эфире «Голубого огонька» 1 января 1979 года. В середине 80-х годов артисты записали ещё один совместный трек — «Небо детства». Сотрудничество с Давидом Фёдоровичем открыло для певицы новые возможности. Зарубина вошла в состав ВИА «Музыка», записала несколько композиций и сыграла главную женскую партию в рок-опере «Алые паруса». В начале 80-х Ольга начала сольную карьеру. К концу десятилетия она дважды выходила в финал фестиваля «Песня года». Главным успехом стал написанный ею хит «На теплоходе музыка играет», прозвучавший в фильме «Приморский бульвар». Мелодию к нему написал Вячеслав Добрынин.
Брак с Малининым: иллюзии и крахВ 1983 году Ольга вышла замуж за артиста Александра Малинина, который на момент знакомства утаил от неё, что уже женат и воспитывает сына. Брак продлился пять лет, но фактически распался, когда дочери было всего 9 месяцев. Позже Зарубина признавалась, что начинающий провинциальный артист Саша Выгузов (настоящая фамилия Малинина) женился ради московской прописки. На тот момент она уже была известной телезвездой, а приезжий свердловчанин только начинал карьеру. Амбиции молодого мужчины оказались важнее семьи, поэтому Александр был не лучшим мужем и отцом. После развода Выгузов полностью прекратил общение с бывшей женой и дочерью.
Попытки обрести семейное счастьеВ 1988 году, после выхода картины «Приморский бульвар», к ней пришла всесоюзная слава. Тогда же она повстречала концертного администратора Владимира Евдокимова. Мужчина покорил сердце певицы своей заботой и поддержкой в непростой период. Что касается дочери Киры, то девочка до 13 лет даже не подозревала, кто её биологический отец. Первая встреча с Малининым состоялась лишь спустя много лет, а в 2011 году в эфире телешоу «Пусть говорят» состоялось публичное воссоединение.
Со вторым мужем, Владимиром Евдокимовым, Ольга Зарубина прожила 21 год, вплоть до самой смерти супруга. В 1991 году пара эмигрировала в США после громкого скандала на родине: во время концерта у певицы отключился звук при пении под фонограмму, сюжет об этом показали в передаче «Прожектор перестройки», что привело к резкому спаду её карьеры. В Америке семья поначалу бедствовала.
«Первое время не хватало даже на еду. Помню, как ходили мимо продуктовых прилавков и видели это изобилие, но ничего не могли себе позволить», — вспоминала она.Попытки петь в местных ресторанах не приносили ни денег, ни славы. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, Ольге пришлось работать медсестрой и переводчиком. Жизнь начала налаживаться лишь после того, как муж нашёл стабильную работу в компании по производству миниатюрных видеокамер. После ухода из жизни второго мужа Зарубина получила приглашение на телевизионный проект «Ты суперстар!» и в 2007 году вернулась на родину. А в 2010 году артистка вышла замуж за администратора Андрея Салова, который был младше её на 13 лет; брак распался через 5 лет. По слухам, мужчина вёл себя как альфонс.
Позже у Зарубиной начались отношения с танцором Николаем Какуниным. В ток-шоу «На самом деле» исполнительница «Теплохода» рассказала, что Кира проявляет интерес к её мужчине: садится тому на колени, надевает вызывающие вещи. Проверка на детекторе лжи подтвердила, что Какунин целовался с дочерью Ольги и что внимание обеих ему нравилось. В результате Зарубина разорвала отношения с хореографом, а с наследницей решила наладить контакт.
В 2020 году артистка призналась, что состоит в отношениях с предпринимателем — мужчиной своего возраста. Сегодня Ольга и Кира общаются в основном по телефону и видеосвязи — прямых рейсов между Россией и США нет, а поездки слишком дороги и утомительны для певицы.