23 октября 2026, 12:29

Владимир Носик (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

3 апреля 1948 года в Москве в семье бухгалтера и служащего родился мальчик, которому, казалось, была уготована судьба рабочего человека. Он окончил ПТУ, работал токарем и слесарем, служил в Таманской дивизии — и о сцене не помышлял. Однако в порыве душевных метаний Владимир Носик внезапно выбрал другой путь. Сегодня актёру 78 лет, за его плечами больше 120 фильмов и ролей в Малом театре, но главные события жизни артиста связаны не с кино: почти полвека с одной женой, трое детей и потеря сына, которая разделила жизнь на «до» и «после». Как токарь стал звездой, почему едва не вылетел с первого курса и что помогло ему выстоять после трагедии Кармадона, читайте в материале «Радио 1».







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Владимир Носик (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

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Владимир Носик (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Мастер малых форм, простак по амплуа — и трагик в жизни

«Это профессия такая. Конечно, в своё время мне было бы интересно сыграть Гамлета. Но сейчас у меня такой возраст, что можно уже и короля Лира», — говорит исполнитель «МК».