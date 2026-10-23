«Чуда не будет»: не смог похоронить сына, был недоволен дочками и мечтал сыграть «Гамлета». Чем занимаются близняшки актёра Владимира Носика
3 апреля 1948 года в Москве в семье бухгалтера и служащего родился мальчик, которому, казалось, была уготована судьба рабочего человека. Он окончил ПТУ, работал токарем и слесарем, служил в Таманской дивизии — и о сцене не помышлял. Однако в порыве душевных метаний Владимир Носик внезапно выбрал другой путь. Сегодня актёру 78 лет, за его плечами больше 120 фильмов и ролей в Малом театре, но главные события жизни артиста связаны не с кино: почти полвека с одной женой, трое детей и потеря сына, которая разделила жизнь на «до» и «после». Как токарь стал звездой, почему едва не вылетел с первого курса и что помогло ему выстоять после трагедии Кармадона, читайте в материале «Радио 1».
«Артистом становиться не собирался»: как Владимир Носик попал на сценуВладимир Носик родился в семье, где об искусстве никто не помышлял: мама была бухгалтером, отец — служащим. Его брат Валерий, который был на семь лет старше, заболел театром ещё в школьные годы и в итоге поступил во ВГИК. Владимир же после восьмого класса пошёл в ПТУ, работал на заводе, служил в армии — и, по его собственным словам, артистом становиться не собирался. Всё изменилось, когда он решил последовать примеру брата.
Валерий, знавший изнанку профессии, отреагировал без восторга, но отговаривать не стал: подобрал репертуар, позанимался с ним пару раз. На экзаменах Владимир читал Зощенко — и поступил с первой попытки, к Борису Бабочкину.
«Тройки» на первом курсеУчёба оказалась под угрозой с первых дней. После года обучения почти всем студентам поставили пятёрки по актёрскому мастерству — а Владимиру и Елене Соловей тройки. Отчислять сразу не стали: дали шанс остаться при условии, если дальше проявят себя хорошо, продолжат учиться. Для самолюбия целеустремлённого Носика это был тяжёлый удар, но он собрал волю в кулак и уже в следующем семестре доказал, на что способен. ВГИК юноша окончил в 1970 году, после чего был принят в студию киноактёра, где прослужил 24 года. С 1995 года — в Малом театре, где ему досталась гримёрка брата с табличкой «В. Носик» — инициалы совпадали, менять ничего не пришлось.
Почти 50 лет с одной женщинойВ 1973 году Владимир познакомился с Еленой Зиничевой. Они встретились на дне рождения его племянницы, и Носик начал настойчиво ухаживать. Елена ответила взаимностью, но спешить не стали: целых три года пара проверяла чувства на прочность. Испытание оказалось успешным.
В 1978 году родился сын Тимофей, в 1984 году — двойняшки Катя и Даша. О секрете крепкого брака Владимир Бенедиктович говорит просто: никакой тайны нет. Бывали и грозы, и разногласия, но мысль о разводе никогда не мелькала. Елена — искусствовед, им всегда интересно друг с другом, а главное — ему просто тепло и спокойно рядом с этой женщиной.
Кармадон: «Чуда не будет»Сын Тимофей вырос и пошёл в кинематограф, но не в актёры: окончил экономический факультет ВГИКа, работал исполнительным директором на съёмках клипов и рекламы. Молодого Носика заметили продюсеры и пригласили в проект «Бумер». В августе 2002 года Тимофей женился, а в декабре они с супругой уже ждали первенца. Сразу после торжества молодой человек отправился в командировку в Северную Осетию — в составе съёмочной группы Сергея Бодрова на съёмки фильма «Связной».
Режиссёр выгнал со съёмок, а квартиру забрала домработница: почему все боялись связываться с самой красивой актрисой Вахтанговского Еленой Добронравовой
20 сентября 2002 года ледник Колка сошёл в Кармадонском ущелье. Тимофей пропал без вести вместе со всей группой. Владимир Бенедиктович сорвался на место трагедии сразу, как только узнал о случившемся. Трезво оценивая масштабы катастрофы, он сразу понял: чуда не будет. В декабре родилась внучка Даша, которая знает папу лишь по фотографиям и рассказам близких. Эта потеря навсегда разделила жизнь актёра на «до» и «после».
Близняшки, которые не послушали отцаНаследницы Даша и Катя с детства были неразлучны: сидели за одной партой, занимались фигурным катанием, танцами и волейболом. В 12 лет они попали на съёмочную площадку «Возвращения Броненосца» — и атмосфера кино очаровала их окончательно. Сам же Владимир Носик не хотел, чтобы его дочери связывали карьеру с кинематографом, но близняшки не послушали своего отца. Девушки решились штурмовать театральные вузы, но с первой попытки провалились. В дело вмешалась актриса Валентина Теличкина: она поддержала сестёр и помогла с подготовкой. Спустя год Катя стала студенткой ГИТИСа, а Даша поступила в Щепкинское училище. Сериал «Дочки-матери» стал их крупной совместной работой. Позже появились «Ранетки», «Развод» и «Лектор». Однако ко второму совету родителя они отнеслись иначе — восприняли напутствие всерьёз и решили двигаться дальше. Сёстры окончили режиссёрские курсы, а их короткометражка «Мы делили апельсин», снятая на мобильный телефон, завоевала приз на фестивале «Дебютное кино».
Мастер малых форм, простак по амплуа — и трагик в жизниВладимир Носик и сегодня остаётся верен любимому делу. За плечами артиста десятки ролей, хотя почти все — эпизодические. Мастер малых форм, по амплуа — «простак». В жизни же он человек трагический. И скромный. Актёр не держит обиды за несыгранные роли и не жалуется на переменчивость удачи.
«Это профессия такая. Конечно, в своё время мне было бы интересно сыграть Гамлета. Но сейчас у меня такой возраст, что можно уже и короля Лира», — говорит исполнитель «МК».Несмотря на возраст — в апреле 2026 года Владимиру Бенедиктовичу исполнилось 78 лет, — народный артист продолжает выходить на сцену. В его репертуаре в Малом театре — десятки спектаклей: «Собачье сердце», «Ревизор», «Летят журавли», «Капитанская дочка», «Женитьба Бальзаминова». Зрители по-прежнему приходят на его спектакли, а режиссёры приглашают на съёмки.