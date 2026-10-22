Режиссёр выгнал со съёмок, а квартиру забрала домработница: почему все боялись связываться с самой красивой актрисой Вахтанговского Еленой Добронравовой
24 января 1999 года Елены Добронравовой не стало. Ей было 66. Похоронили её на Новодвичьем кладбище — рядом с родителями. В последние годы она жила замкнуто, распродавала вещи, чтобы свести концы с концами, и добивалась установки мемориальной доски на доме, где жил её отец. Однако получила отказ. А начиналось всё с Канн: в 23 года она проснулась знаменитой на весь Союз, а французские критики писали о «невероятной, почти аристократической красоте русской актрисы». Как дочь народного артиста СССР прошла путь от триумфа до забвения и кто унаследовал её квартиру, читайте в материале «Радио 1».
«Оленёнок» из дома артистов МХАТаЕлена Борисовна Добронравова родилась 21 июля 1932 года в Москве в актёрской семье. Отец — народный артист СССР Борис Добронравов, которого ценили за абсолютную правду на сцене. Мать служила в вокально-драматической части театра. Дома девочку звали Оленёнком за хрупкость и огромные глаза. Борис Георгиевич души в ней не чаял: пил с дочкой чай по утрам, заходил пожелать спокойной ночи и мечтал однажды выйти с ней на сцену в «Отелло», где она сыграла бы Дездемону.
В 1949 году, когда Лене было 17 лет, этот мир рухнул. Папа умер прямо в театре, отыграв сцену в «Царе Фёдоре Иоанновиче». Мужчина едва успел открыть тяжёлую железную дверь за кулисы и упал замертво. Для наследницы это стало не просто потерей, а крушением вселенной: она лишилась не только родителя, но и главного защитника, который мог бы сгладить острые углы её непростого характера.
Скандал в Школе-студии и первый успехПуть к рампе не был усыпан розами. Елена Добронравова поступила в Школу-студию МХАТ в 1950 году, однако на третьем курсе встал вопрос об отчислении «за профнепригодность». По версии самой актрисы, это было связано с конфликтом её отца и мастера курса Георгия Герасимова: ранее Добронравов публично назвал сына педагога, поступавшего в Школу-студию, бездарностью. За племянницу вступилась её тётя, актриса Вахтанговского театра Елизавета Алексеева. По пересказам биографов, она пригрозила обратиться лично к Сталину, если Елену отчислят. Добронравову не выгнали, но в Школе-студии она не осталась: в 1952 году перевелась в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончила в 1954 году. Дебют в кино состоялся в том же году в фильме Иосифа Хейфица «Большая семья», где она сыграла роль Кати Травниковой. Этот образ принёс ей славу на весь Союз: в 1955 году в Каннах фильм получил главный приз, а французские критики наперебой писали о красоте русской актрисы. Казалось, вот оно, начало великой карьеры. Но вместо триумфа наступила вязкая, тягучая тишина. «Московскую красавицу» просто перестали снимать.
Роли, которые уплыли из рукПо словам людей из окружения актрисы, режиссёры со временем стали обходить её стороной. В кулуарах поговаривали о её непростом характере: Добронравова была слишком независимой и гордой. Как рассказывали коллеги, она спорила с постановщиками о трактовке ролей, могла менять слова из сценария по собственному усмотрению и не желала оставаться просто красивой декорацией. Ей прочили Веронику в «Летят журавли», но роль отдали Татьяне Самойловой — официально из-за возраста, хотя, по другим данным, Калатозов посчитал, что Добронравова выглядит слишком «солидно» для юной героини.
Затем утвердили на Любу в «Офицерах», но убрали посреди съёмочного дня. Причина — конфликт с режиссёром Владимиром Роговым: актриса хотела видеть свою героиню более активной, а на экране — любовный треугольник. Рогового это не устроило, и роль перешла Алине Покровской. Сама Елена, по воспоминаниям коллег, смотрела на эти упущения с ледяным спокойствием.
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Брак без эха: почему союз кинодивы с писателем оказался недолгим?В личной жизни актрисы всё складывалось непросто. Елена вышла замуж за писателя Эдуарда Шима (Шмидта). Брак оказался недолгим и распался. Детей у них не было. По свидетельствам знавших их людей, любви в этом союзе не было, хотя супруг заботился о ней, когда она болела. В книге «Хрустальные легенды Страны Советов» (автор Кирилл-Эдгар Дальберг, близко знавший окружение Добронравовой) привёл своё личное наблюдение.
«Думаю, любви там не было, хотя плохо о своем бывшем супруге она не говорила никогда», — написал творец.
45 лет на одной сцене: безупречная, элегантная, но забытаяВ Театре имени Вахтангова Добронравова прослужила с 1954 года до самого конца — 45 лет. Она играла в «Иркутской истории», в «Анне Карениной», в «Антонии и Клеопатре», но зритель шёл смотреть на Юлию Борисову или Людмилу Максакову. Добронравова оставалась в тени — безупречная, элегантная, но забытая.
Её голос, поставленный ещё отцом, звучал со сцены всё реже. Позже актриса Наталья Белохвостикова, её партнёрша по «Тегерану-43», говорила о коллеге с искренней теплотой.
«Она была удивительно интеллигентной, тонкой, образованной женщиной и безумно красивой, но тени великих родителей для детей тяжелы. Это не значит, что они менее талантливы, но у неё не было разгона, не было возможности ударной ролью доказать это», — делится артистка с «Москвич Mag».
Домработница, чиновники и предательствоФинал её жизни — это безмолвная, почти болезненная драма. Новый российский кинематограф 90-х не нуждался в актрисах её старой театральной школы. Елена Борисовна уединённо жила в московской квартире, где воздух, казалось, был пропитан нафталином и воспоминаниями. Финансовое положение ухудшилось, и женщине пришлось распродавать вещи, чтобы едва сводить концы с концами. Но особенно мучила артистку история с отцом. Елена годами пыталась добиться установки мемориальной доски на доме, где жил Борис Добронравов. Стучалась во все кабинеты, собирала требуемые бумаги.
Но чиновничье равнодушие оказалось крепче бронзы. Доску так и не повесили при её жизни. Для Елены, которая жила памятью о «папе Оленёнка», это было равносильно предательству. Рядом в эти годы с актрисой оставалась лишь домработница. Когда 24 января 1999 года Елены Борисовны не стало, именно эта женщина взяла на себя хлопоты. Позже поползли слухи, что домработница стала наследницей квартиры, но документальных подтверждений этому нет.