22 октября 2026, 16:35

Елена Добронравова (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

24 января 1999 года Елены Добронравовой не стало. Ей было 66. Похоронили её на Новодвичьем кладбище — рядом с родителями. В последние годы она жила замкнуто, распродавала вещи, чтобы свести концы с концами, и добивалась установки мемориальной доски на доме, где жил её отец. Однако получила отказ. А начиналось всё с Канн: в 23 года она проснулась знаменитой на весь Союз, а французские критики писали о «невероятной, почти аристократической красоте русской актрисы». Как дочь народного артиста СССР прошла путь от триумфа до забвения и кто унаследовал её квартиру, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Оленёнок» из дома артистов МХАТа Скандал в Школе-студии и первый успех Роли, которые уплыли из рук Брак без эха: почему союз кинодивы с писателем оказался недолгим? 45 лет на одной сцене: безупречная, элегантная, но забытая Домработница, чиновники и предательство

«Оленёнок» из дома артистов МХАТа

Скандал в Школе-студии и первый успех



Елена Добронравова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Роли, которые уплыли из рук

Изуродованное лицо и связь с Караченцевым, которая изменила всю её жизнь. Что случилось со звездой «Прощайте, голуби!» Светланой Савёловой

Брак без эха: почему союз кинодивы с писателем оказался недолгим?



Елена Добронравова (фото: кадр из фильма «Командир счастливой «Щуки»)

«Думаю, любви там не было, хотя плохо о своем бывшем супруге она не говорила никогда», — написал творец.

45 лет на одной сцене: безупречная, элегантная, но забытая

«Она была удивительно интеллигентной, тонкой, образованной женщиной и безумно красивой, но тени великих родителей для детей тяжелы. Это не значит, что они менее талантливы, но у неё не было разгона, не было возможности ударной ролью доказать это», — делится артистка с «Москвич Mag».

Домработница, чиновники и предательство