07 июня 2026, 11:30

Константин Карасик (Фото: Instagram* /@ufish99)

Актеру, знакомому зрителям по голосу плюшевого медведя Тэда в «Третий лишний» и десяткам дублированных голливудских хитов, а также по бесчисленным эпизодам в отечественном кинематографе, Константину Карасику 8 июня исполняется 50 лет. Путь артиста к признанию был непрост, за внешним блеском успеха скрывались непростые испытания, неоднозначные эпизоды биографии и борьба за место под солнцем в жёстком мире шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Константина Карасика Личная жизнь за семью печатями Москва, театр и новые работы в 2026 году



Биография Константина Карасика

«В нарочито театральной студии сидит или расхаживает ведущий — Константин Карасик... без амикошонства, с чувством собственного достоинства и, что еще важнее, почтительного отношения к персоне, о которой идет речь».

Константин Карасик (Фото: Instagram* /@ufish99)

Личная жизнь за семью печатями

Константин Карасик и Екатерина Хлыстова (Фото: Instagram* /@ufish99)

Москва, театр и новые работы в 2026 году