Чудесное спасение в ДТП и тайная семья с коллегой по театру: как сложилась судьба актера сериала «Воронины» Константина Карасика?
Актеру, знакомому зрителям по голосу плюшевого медведя Тэда в «Третий лишний» и десяткам дублированных голливудских хитов, а также по бесчисленным эпизодам в отечественном кинематографе, Константину Карасику 8 июня исполняется 50 лет. Путь артиста к признанию был непрост, за внешним блеском успеха скрывались непростые испытания, неоднозначные эпизоды биографии и борьба за место под солнцем в жёстком мире шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Константина КарасикаБудущий артист родился 8 июня 1976 года в Москве. Его отцом был профессор МГТУ им. Баумана Валерий Ефимович Карасик, а матерью — актриса электротеатра Станиславского Татьяна Борисовна Назарова. Казалось, гены взяли свое: после школы Константин поступил в ГИТИС, где попал в мастерскую Алексея Бородина — в ту самую легендарную группу, где его однокурсниками оказались Михаил Полицеймако и будущая звезда Чулпан Хаматова.
В кино путь артиста изначально не выглядел как триумфальное шествие. Дебют состоялся лишь в 2000 году с эпизодической роли в сериале «Маросейка, 12». Однако настоящий успех ждал Карасика совершенно в другой стихии. В 2005 году он начал вести программу «Легенды мирового кино» на канале «Культура». Эту передачу зрители полюбили за уникальную манеру ведущего — артистичную, театрализованную, полную неподдельного уважения к героям. Как писал обозреватель Иван Свиблов:
«В нарочито театральной студии сидит или расхаживает ведущий — Константин Карасик... без амикошонства, с чувством собственного достоинства и, что еще важнее, почтительного отношения к персоне, о которой идет речь».
Параллельно Карасик стал частью детской передачи «АБВГДейка» в роли Ромы Ромашкина, а его фильмография пополнилась десятками эпизодов в сериалах-«долгожителях» — от «Моей прекрасной няни» до «Папиных дочек» и «Ворониных».
Но главным направлением деятельности для Константина стал мир дубляжа и озвучивания. Многие узнают его хрипловатый, чуть гнусавый и безумно харизматичный голос. Именно он подарил русскую речь плюшевому хулигану Тэду в комедии «Третий лишний», обаятельному Якобу Ковальски в «Фантастических тварях», а также культовым игровым персонажам — безумцу Ваасу из Far Cry 3 и Джокеру из Batman: Arkham Asylum.
Сегодня список работ Карасика огромен, но его могло и не быть. 1 декабря 1999 года жизнь актера чуть не оборвалась, а карьера едва не закончилась. В тот день Карасик находился на пассажирском сиденье автомобиля ВАЗ-2109, за рулем которого был его наставник и друг, актер Евгений Дворжецкий. Машина попала в аварию, Дворжецкий погиб мгновенно, а Карасик, получивший страшные травмы, чудом остался жив. Эта трагедия навсегда рассекла его жизнь на «до» и «после», оставив глубокий след.
Личная жизнь за семью печатямиЕсли творческая биография Константина Карасика расписана по годам в мельчайших подробностях, то личная жизнь артиста — это настоящая тайна, окутанная мраком и предположениями. Константин — один из тех редких публичных людей, которые виртуозно избегают разговоров о семье. В открытых источниках и интервью он упорно держит эту дверь закрытой.
Согласно информации, всплывающей в СМИ и социальных сетях, сердце актера занято уже долгие годы. Его избранницей является актриса Екатерина Хлыстова, его коллега по Театру сатиры. У пары есть дочь Ирина, что делает Карасика состоявшимся отцом. Однако сам Константин предпочитает публиковать в социальных сетях фото с Хлыстовой, не давая прямых подписей о статусе отношений, словно специально интригуя зрителя.
Москва, театр и новые работы в 2026 годуСегодня Константин Карасик по-прежнему живет и работает в Москве, оставаясь верным родному Театру сатиры. Афиша театра пестрит его фамилией: в 2025 году с огромным успехом прошла премьера спектакля «Скупой, или Школа лжи», где Карасик блестяще исполнил роль Жака — повара и кучера. Что касается кинематографа, в 2025 году вышли комедии «Ёлки 12», «Мэр поневоле» и драмы «Аллигатор», а также сериал «Кибердеревня-2». 2026 год уже встретил зрителей премьерой «Равиоли Оли».
Актёр увлекается фотографией и особенно любит фотографировать архитектурные объекты. В свободное время он часто прогуливается по городу, посещая значимые исторические места и фиксируя их на плёнку.