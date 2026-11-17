Чудом пережитый бутулизм, измена Старшенбаум и новая любовь: с кем нашел счастье звезда «Подольских курсантов» Алексей Бардуков?
Актеру Алексею Бардукову, знакомому зрителям по роли капитана Филатова в культовом «Диверсанте», а также по работам в картинах «Метро» и «Мосгаз», 18 ноября исполняется 42 года. Он прошёл путь от подработок на ВДНХ до главных ролей в военных драмах, но его карьера и жизнь были омрачены громкими скандалами, болезненным разводом с Анной Старшенбаум и загадочным отравлением, едва не поставившим крест на его будущем. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Алексея БардуковаБудущий артист появился на свет в обычной рабочей рабочей семье: отец трудился слесарем-монтажником, а мать — маляром, позже став домохозяйкой. Детство Алексея прошло в стеснённых условиях коммунальной квартиры, где вместе с ним ютились старший брат и младшая сестра. Чтобы помочь родителям, мальчишки рано начали подрабатывать: собирали бутылки, а однажды, насмотревшись на бойкую торговлю у ВДНХ, купили тачку и стали предлагать прохожим помощь в перевозке техники, пока их не прогнала местная «мафия». Именно тогда, по признанию самого артиста, и проявились его первые актёрские данные — умение подойти к человеку и убедить его.
Путь в профессию оказался не самым прямым: Алексей долго не мог определиться с будущим, пока на уроке истории одноклассница не рассказала ему о подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ. Поступление стало настоящим испытанием, но судьба свела его с двумя мэтрами — Константином Райкиным и Сергеем Женовачем, которые буквально «боролись» за талантливого абитуриента. Выбор пал на Райкина и «Сатирикон», где Бардуков быстро стал одним из самых перспективных студентов.
Уже на четвёртом курсе он прошёл кастинг на главную роль в сериале «Диверсант», который вышел на экраны в 2004 году и мгновенно сделал его знаменитым. Сегодня за плечами актёра более полусотни ролей в кино и десятки спектаклей, а его фильмографию украшают проекты «Метро», «Мосгаз», «Хоккейные папы», «Замаячный», «Крыша мира» и «Лето волков».
Личная жизнь БардуковаЛичная жизнь Бардукова долгое время оставалась образцом стабильности: с актрисой Анной Старшенбаум они познакомились ещё в юности, когда ей было 14, а ему 19, но настоящие чувства вспыхнули лишь спустя годы на пробах. В 2009 году пара сыграла скромную свадьбу, а через два года у них родился сын Иван. Однако идиллия рухнула, когда сыну едва исполнилось три года: Анна ушла из семьи, увлёкшись партнёром по сериалу Владимиром Яглычем. Этот роман актриса позже описывала как «очень яркую страницу», полную страсти и боли.
Для Бардукова, который всегда мечтал о крепкой семье по примеру своих родителей, это стало тяжелейшим ударом. Ради маленького сына он нашёл в себе силы простить жену и дать браку второй шанс, но, как гласит народная мудрость, в одну реку дважды не войти. Спустя несколько лет Старшенбаум снова ушла, заявив, что больше не любит мужа, и на этот раз развод в 2017 году был окончательным. Алексей переживал разрыв молча, закрывшись от журналистов и погрузившись в работу. Единственной отдушиной остался сын: актёр признавался, что не ограничивает Ивана в выборе профессии и даёт ему пробовать себя в разных направлениях, надеясь, что мальчик сделает правильный выбор.
Страшный диагнозСкандальная история с ботулизмом Алексея Бардукова оказалась не просто случайным недугом, а частью массового отравления, прогремевшего на всю страну. В середине июня 2024 года актёр заказал через службу доставки печально известный «салат лобио» с фасолью, который стал роковым для десятков людей в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.
14 июня Бардуков почувствовал головокружение, у него «всё поплыло перед глазами» и стало трудно ходить, однако к врачам он обратился лишь спустя два дня — 16 июня, когда улучшений не наступило. Этот двухдневный промежуток едва не стоил ему серьёзных осложнений: медики сначала заподозрили нарушение кровоснабжения мозга и увезли артиста в реанимацию, но диагноз не подтвердился, после чего его перевели в инфекционную больницу с подозрением на ботулизм.
Клиническая картина оказалась пугающе классической для этого редкого и опасного заболевания: помимо головокружения и слабости, Бардуков жаловался на двоение в глазах, тошноту, боли в горле и животе. В больнице он провёл восемь дней, и всё это время его состояние оценивалось как тяжёлое. По данным Mash, актёр попал в стационар уже в серьёзном состоянии, и лишь своевременно начатое лечение позволило нормализовать ситуацию. После выписки у него сохранялись остаточные симптомы, поэтому ему предстояло наблюдаться у невролога и инфекциониста.
Как сейчас живет артистСейчас Алексей Бардуков, кажется, наконец обрёл личное счастье. В июне 2026 года он официально женился на кинооператоре Снежане Комиссар, с которой встречался пять лет. Избранница моложе актёра на 11 лет, и, по слухам, её отец — влиятельный политик, что добавило союзу ещё больше внимания прессы. Медовый месяц пара провела в Японии, делясь с подписчиками идиллическими кадрами.
Что касается карьеры, то Бардуков продолжает активно сниматься. В 2025 году с его участием вышли проекты «Значит, нам туда дорога», «Нюрнбергская история» и продолжение детективного сериала «Мосгаз». В 2026 году актёр появился в драме «Хейтер», семейном фильме «Хоккейные папы 2» и мелодраме «Жёны спасателей», где его партнёршей по площадке стала Татьяна Арнтгольц.