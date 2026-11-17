17 ноября 2026, 11:57

Алексей Бардуков (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Актеру Алексею Бардукову, знакомому зрителям по роли капитана Филатова в культовом «Диверсанте», а также по работам в картинах «Метро» и «Мосгаз», 18 ноября исполняется 42 года. Он прошёл путь от подработок на ВДНХ до главных ролей в военных драмах, но его карьера и жизнь были омрачены громкими скандалами, болезненным разводом с Анной Старшенбаум и загадочным отравлением, едва не поставившим крест на его будущем. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Бардукова Личная жизнь Бардукова Страшный диагноз Как сейчас живет артист



Биография Алексея Бардукова

Алексей Бардуков (Фото: скриншот к/ф «Подольские курсанты»)

Личная жизнь Бардукова

Алексей Бардуков и Анна Старшенбаум (Фото: Instagram* @a_bardukov)

Страшный диагноз

Алексей Бардуков (Фото: Instagram* @a_bardukov)

Как сейчас живет артист

Алексей Бардуков и Снежана Комиссар (Фото: Instagram* @a_bardukov)

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