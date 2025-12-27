Чудом выжила в Тайланде, родила дома и сохранила дружбу с бывшими: звезде «Молодого Волкодава» Эльвире Болговой 50 лет
Эльвира Болгова — одна из тех актрис, которые давно стали «своими» для миллионов зрителей, но при этом остаются загадкой. Её ангельская внешность, большие глаза и хрупкая фигура ввели в заблуждение не одного режиссёра, который пытался сделать из неё бледную, нежную героиню. На самом деле, за этим обликом скрывается характер стали, тяга к экстриму и железная воля, позволившая пройти через смертельные риски на съёмках и выстроить личную жизнь по своим нестандартным правилам. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Путь Эльвиры Болговой из Ясенево на большую сценуЭльвира родилась 28 декабря 1975 года в Москве, в обычной семье, где отец был агрономом, а мать — медсестрой. Из-за профессии отца семья много переезжала, и девочка сменила пять школ, что воспитало в ней умение быстро адаптироваться. Родители видели её медиком, но сама Эльвира считала, что её судьба лежит между двумя крайностями.
«Светом в конце тоннеля казались в равной степени что театральный, что монастырь», — вспоминала она в интервью Mvdmedia.ru.
После школы она сделала выбор в пользу Щепкинского училища, куда поступила с первой попытки.
В кино она дебютировала ещё студенткой, в 1995 году, в короткометражке «Бездна». Но первым серьёзным прорывом стала главная роль в психологическом детективе Андрея Разенкова «Тесты для настоящих мужчин» (1998). Актриса признавалась, что оказалась не готова к внезапной славе:
«Слава постучалась ко мне слишком рано, ведь в свои 23 я оказалась совершенно не готова к вниманию публики», — делилась актриса в интервью журналу «Караван историй».
Настоящая известность к Болговой пришла с ролями, требующими виртуозного перевоплощения. В 2004 году она блестяще сыграла трёх сестёр-близнецов в сериале «Близнецы» — Веру, Любу и Фатиму. Эта работа стала её визитной карточкой. Актриса рассказывала о сложностях: «Всё время переключение. Бывало, что прежде всего все сцены играли в одном костюме, а потом — в другом». Съемки часто проходили с дублершей, стоящей к камере спиной.
Другими знаковыми работами стали роль жены офицера Евгении в остросюжетном сериале «Офицеры» (2006) и главная роль Лизы в приключенческой драме «Остров ненужных людей» (2011), съёмки которой едва не стоили актрисе жизни.
«Это было ужасно, я подхватила серьезный вирус в Бангкоке, мне стало плохо в торговом центре, как никогда. Позднее мне сказали, что это была лихорадка летучих мышей. Я чудом выжила», — рассказывала артистка в эфире программы «Судьба человека».
Личная жизнь: Два мужа, две дочери и осознанное материнствоСо своим первым мужем, бизнесменом и дизайнером Кириллом Сокольским, актрису познакомил однокурсник Егор Баринов. Возлюбленные поженились в 1998 году, когда Эльвире было всего 22 года. В том же году, 30 сентября, на свет появилась их дочь Глафира. Материнство перевернуло мировоззрение артистки:
«Когда родилась Глафира, мне было двадцать два, и открылась истина — в детях весь смысл, а кто этого не знает и думает только о карьере — дураки беспросветные! Они слепы! Главное — вот это чудо в пелёнках», — признавалась Эльвира в интервью 7days.ru.
Несмотря на рождение ребёнка, она быстро вернулась к работе, а няня носила трёхмесячную дочь за кулисы театра, чтобы мать могла её покормить. Брак, однако, был омрачен частыми скандалами и распался в 2005 году. При этом супруги сохранили прекрасные дружеские отношения и даже отмечают праздники вместе.
Вторым мужем Эльвиры Болговой стал режиссёр рекламы Антон Ананьин. Они познакомились на съёмках, и их отношения развивались постепенно, а дочь Глафира долго ревновала мать к новому избраннику. Пара поженилась в 2014 году, и в том же году у актрисы родилась вторая дочь — Радомира. Этот брак также закончился разводом в 2019 году, но, как и в первый раз, бывшие супруги сохранили взаимное уважение.
Стоит отметить, что обоих детей актриса рожала дома, что является ее частью её философии осознанного выбора и близости к природе.
«Я сторонница естественных родов. Конечно, предварительно я ходила в родительскую школу, где прививают здоровое отношение к сакральному моменту. Когда рожала, вся семья принимала в этом участие», — цитирует артистку издание KP.ru.
Как сейчас живет Эльвира БолговаСегодня Эльвира Болгова живёт в Замоскворечье, в центре Москвы, куда переехала семь лет назад. Она признаётся, что любит этот район за красоту и удобство для прогулок с собакой. Актриса ведёт довольно закрытый образ жизни, сознательно дистанцируясь от светских тусовок и активной жизни в соцсетях. Болгова увлекается экстремальными видами спорта (сноуборд, скалолазание, дайвинг), аргентинским танго, изучением английского языка и даже созданием витражей.
Несмотря на это, она продолжает активно работать и развиваться. Актриса по-прежнему востребована в кино. В 2022 году вышел детектив «Анатомия убийства» с её участием, а в 2025 году — военная драма «В парке Чаир», где она сыграла мать главной героини. В 2017 году Эльвира Алексеевна окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров, защитив диплом короткометражкой «Голоса за окном» в стиле немого кино. Вместе с однокурсницей Еленой Ивасишиной она также работает над театральным проектом — «чтецкой фантасмагорией "Руслан и Людмила"».
У актрисы есть собственная школа актёрского мастерства и ораторского искусства, которой она уделяет много времени. Однако главный её проект — дочери. Старшая, Глафира, получила диплом экономиста в институте имени Плеханова и не планирует идти по стопам матери. Младшая, Радомира, проявляет артистические задатки.