Эльвира Болгова — одна из тех актрис, которые давно стали «своими» для миллионов зрителей, но при этом остаются загадкой. Её ангельская внешность, большие глаза и хрупкая фигура ввели в заблуждение не одного режиссёра, который пытался сделать из неё бледную, нежную героиню. На самом деле, за этим обликом скрывается характер стали, тяга к экстриму и железная воля, позволившая пройти через смертельные риски на съёмках и выстроить личную жизнь по своим нестандартным правилам. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Путь Эльвиры Болговой из Ясенево на большую сцену

«Светом в конце тоннеля казались в равной степени что театральный, что монастырь», — вспоминала она в интервью Mvdmedia.ru.

«Слава постучалась ко мне слишком рано, ведь в свои 23 я оказалась совершенно не готова к вниманию публики», — делилась актриса в интервью журналу «Караван историй».

«Это было ужасно, я подхватила серьезный вирус в Бангкоке, мне стало плохо в торговом центре, как никогда. Позднее мне сказали, что это была лихорадка летучих мышей. Я чудом выжила», — рассказывала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Личная жизнь: Два мужа, две дочери и осознанное материнство

«Когда родилась Глафира, мне было двадцать два, и открылась истина — в детях весь смысл, а кто этого не знает и думает только о карьере — дураки беспросветные! Они слепы! Главное — вот это чудо в пелёнках», — признавалась Эльвира в интервью 7days.ru.

«Я сторонница естественных родов. Конечно, предварительно я ходила в родительскую школу, где прививают здоровое отношение к сакральному моменту. Когда рожала, вся семья принимала в этом участие», — цитирует артистку издание KP.ru.

Как сейчас живет Эльвира Болгова