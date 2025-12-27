Тайное венчание, бесплодие и молчание о ДНК: цена семейного счастья Бродской с Петренко после громкого скандала
Российская актриса театра и кино Кристина Бродская 28 декабря отмечает свой день рождения. Ей исполняется 35 лет. Известная публике по ролям в сериалах «Татьянина ночь» и «Сплит», встречает этот день как многодетная мать, жена звезды Игоря Петренко и начинающий фотограф. За нежным, почти фарфоровым обликом артистки скрывается характер, способный выдержать и плотный съемочный график, и постоянное внимание к личной жизни. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Кристины БродскойКристина Бродская родилась в театральной династии. Её бабушка, дедушка и родители — заслуженные артисты России. Детство прошло за кулисами Омского академического драмтеатра, где служили её родители. Неудивительно, что карьера на сцене стала единственно возможным путём, хотя отец изначально пытался направить её в продюсеры. Однако, поступив в Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, она уже на первом курсе сменила факультет, чтобы учиться актёрскому мастерству у Семёна Спивака.
В кино она ворвалась стремительно. Ещё студенткой её случайно утвердили на главную роль в криминальной драме «Дело чести» (2011), увидев лишь фотографию. В том же году последовала первая звёздная работа — роль полукровки-вампира Лии Розановой в фэнтези-сериале «Сплит». Этот проект стал для нее судьбоносным не только в карьере, но и в личной жизни.
Настоящая известность пришла в 2014 году с главной ролью в мелодраме «Татьянина ночь», где она сыграла студентку МГУ, завербованную КГБ. Затем были работы в исторических проектах «Григорий Р.» и «Годунов», а также музыкальная мелодрама «Рожденная звездой», где она блеснула вокальными данными. В то время карьера Бродской была на подъеме, но личная драма тоже набирала обороты.
Любовный треугольник и большой скандалНа съёмках «Сплита» у Кристины Бродской начался трёхлетний роман с партнёром по площадке Артёмом Крыловым. Отношения были серьёзными — Крылов даже делал ей предложение руки и сердца в 2014 году.
«Всем, кто меня знает, известно, как безумно я люблю Кристину и как я хотел жениться на ней. Я сделал ей предложение еще до того, как она была беременна», — говорил актёр в интервью Super.ru .
Параллельно, работая над проектом «Огонь для Олимпиады», Бродская познакомилась с Игорем Петренко, который в тот момент переживал тяжелейший развод с Екатериной Климовой и боролся с алкогольной зависимостью. По словам актрисы, симпатии между ними тогда не возникло, но позже он активно начал за ней ухаживать. Именно на этот период пришлась первая беременность Бродской. Скандал взорвался, когда она ушла от жениха Артёма Крылова к Игорю Петренко, будучи беременной.
Крылов в интервью не скрывал боли и намекал, что ребёнок может быть его:
«Изначально она сказала мне: "Я беременна, у нас с тобой будет ребенок". Потом вдруг ушла от меня — и всё. Кристина меня бросила, сказав: "Ты мне не нужен, я всё буду делать сама"».
24 декабря 2014 года на свет появилась очаровательная дочка актрисы София-Каролина. Сторонники Крылова тут же начали обсуждать схожесть девочки с Артемом. Семья Петренко заняла жёсткую позицию. Отец Игоря публично потребовал от Крылова «не лезть в молодую семью», заявив, что все слухи — «полная чушь», а сходство девочки с Игорем очевидно. Сами Бродская и Петренко предпочли отмалчиваться, не делая тест на отцовство, и в сентябре 2016 года тайно расписались и обвенчались в Калининграде.
В браке с Петренко у Кристины родились ещё две дочери — Мария (2017) и Ева (2019). Интересно, что врачи когда-то ставили ей диагноз «бесплодие», и материнство стало для неё личной победой.
«Я просто верила, что обязательно буду мамой. И мечта сбылась. И даже не раз!» — поделилась актриса в интервью «Домашней газете».
Цена семейного счастья и новая жизньПосле замужества карьера Бродской как актрисы отошла на второй план. Ради рождения и воспитания троих детей она отказалась от многих ролей, включая проекты «Чужое гнездо» и полнометражный «Союз спасения».
Сегодня её жизнь сосредоточена в Москве вокруг семьи. Петренко остаётся главным в доме, а свою «лидерскую» энергию Кристина реализует в творческих проектах. Уже несколько лет она успешно занимается фотографией, специализируясь на съёмке новорождённых и беременных, и даже открыла собственную студию в центре Москвы, которая, по её словам, стала основным источником дохода.
Одновременно она получила диплом продюсера во ВГИКе и в 2024 году, после долгого перерыва, вернулась на театральную сцену в спектакле «Осенний роман». В кино она появляется эпизодически. Среди последних ее работ — «Истребители. Битва за Крым», «По зову сердца», «Кракен» и «Пастбища богов».