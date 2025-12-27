27 декабря 2025, 14:49

Российская актриса театра и кино Кристина Бродская 28 декабря отмечает свой день рождения. Ей исполняется 35 лет. Известная публике по ролям в сериалах «Татьянина ночь» и «Сплит», встречает этот день как многодетная мать, жена звезды Игоря Петренко и начинающий фотограф. За нежным, почти фарфоровым обликом артистки скрывается характер, способный выдержать и плотный съемочный график, и постоянное внимание к личной жизни. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Кристины Бродской

Любовный треугольник и большой скандал

«Всем, кто меня знает, известно, как безумно я люблю Кристину и как я хотел жениться на ней. Я сделал ей предложение еще до того, как она была беременна», — говорил актёр в интервью Super.ru .

«Изначально она сказала мне: "Я беременна, у нас с тобой будет ребенок". Потом вдруг ушла от меня — и всё. Кристина меня бросила, сказав: "Ты мне не нужен, я всё буду делать сама"».

Кристина Бродская, Игорь Петренко с дочерьми Софией-Каролиной, Марией и Евой (Фото: Instagram* / kris_tina_brodskaya)

«Я просто верила, что обязательно буду мамой. И мечта сбылась. И даже не раз!» — поделилась актриса в интервью «Домашней газете».

Цена семейного счастья и новая жизнь