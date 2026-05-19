Чуть не утонула во время съемок и упала с лошади: как звезда фильма «Анора» Дарья Екамасова дошла до «Оскара» и что известно о ее личной жизни?
20 мая 1984 года в Москве родилась Дарья Николаевна Екамасова — актриса, которую зрители знают по исторической драме «Жила-была одна баба», сериалам «Хрустальный» и «Эпидемия-2», а также по американскому фильму «Анора», завоевавшему премию «Оскар». Сегодня Дарья Екамасова входит в число самых востребованных российских актрис авторского кино и сотрудничает с зарубежными режиссерами. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Биография Дарьи Екамасовой: детство и юностьДарья Екамасова выросла в обычной московской семье. Ее мать руководила детским садом, а отец работал инженером. Кроме Дарьи родители воспитывали младшую дочь.
Музыка в доме звучала постоянно. Отец актрисы еще в конце 1970-х выступал в составе группы «99 %», поэтому творческая атмосфера сопровождала будущую артистку с раннего детства. При этом сама Дарья в школьные годы всерьез увлекалась вовсе не сценой, а спортом. Она занималась конным спортом и даже самостоятельно оплачивала тренировки — экономила деньги на школьных завтраках.
От родителей девочка скрывала свое хобби. Семья мечтала видеть дочь пианисткой, поэтому взрослые постоянно напоминали ей о необходимости беречь руки. Тайна раскрылась после падения с лошади. Несмотря на просьбы Дарьи никому не сообщать о случившемся, тренер связался с ее родителями и отправил девочку домой.
Музыкальная школа и первые шаги к творческой профессииПозже родители все же направили дочь в творческое русло и отдали ее в музыкальную школу. Екамасова окончила обучение по классу фортепиано, после чего решила продолжить образование в профильном училище.
Во время учебы Дарья старалась самостоятельно зарабатывать деньги. Она устроилась ассистентом менеджера в модельное агентство и совмещала работу с учебой. Интерес к кино у будущей актрисы появился еще в пятилетнем возрасте после просмотра фильма «Гостья из будущего». Именно тогда Екамасова впервые задумалась о профессии актрисы.
Как Дарья Екамасова случайно попала на экранВ начале 2000-х Дарья впервые оказалась перед камерой почти случайно. Она приняла участие в массовке клипа Валерия Меладзе на песню «Рассветная». Вскоре Екамасова решила получить профессиональное актерское образование и поступила в ГИТИС. Ее мастером стал актер и режиссер Александр Пороховщиков.
Диплом Дарья защитила в 2007 году, уже имея за плечами первые роли в кино.
Дебют Дарьи Екамасовой в кино и работа на «Мосфильме»Первую роль в полнометражном фильме Екамасова получила в 2002 году. «Мосфильм» пригласил начинающую актрису на кастинг картины Андрея Прошкина «Спартак и Калашников». Дарья успешно прошла пробы и сыграла беспризорницу по прозвищу Чиччолина.
Позже артистка вспоминала, насколько тяжелым для нее оказался первый съемочный опыт. Особенно трудно далась сцена со слезами. По словам Екамасовой, режиссер долго пытался помочь ей эмоционально раскрыться: рассказывал грустные истории и терпеливо ждал нужного состояния. В итоге начинающая актриса расплакалась скорее от неловкости и переживаний из-за того, что вся съемочная группа вынуждена ее ждать.
«Доктор Живаго», «Живи и помни» и первые серьезные успехиУже на последних курсах ГИТИСа Дарья начала регулярно сниматься в кино. Она появилась в проектах «Доктор Живаго» и «Живи и помни». Позже Екамасова снялась у Бориса Хлебникова в фильме «Свободное плавание».
Картина получила премию «Белый слон» как лучший фильм, а сам Хлебников удостоился награды за режиссуру на «Кинотавре». После этого карьера актрисы начала стремительно развиваться. Екамасову стали приглашать в популярные телепроекты и многосерийные драмы.
Одной из заметных работ стал сериал «Баллада о бомбере», снятый по мотивам произведения Михаила Веллера. Проект получил международную награду Globe Silver на фестивале World Media Festival и премию «Телетриумф».
«Жила-была одна баба»: роль, которая принесла Дарье Екамасовой известностьНастоящая популярность пришла к Дарье Екамасовой в 2011 году после выхода исторической драмы Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Картина стала одним из самых обсуждаемых российских фильмов того периода и получила шесть премий «Ника».
Сама Екамасова за свою работу удостоилась престижной награды «Белый слон». Съемки дались актрисе крайне тяжело. Во время работы над одной из сцен Дарья едва не погибла. По сюжету героиня должна была уйти под воду. Для съемок подготовили специальные шнуры и брандспойты, которые тянули актрису вниз. Однако Екамасова не успела набрать воздух и начала захлебываться по-настоящему.
Кроме того, на съемках актрису укусила лошадь, а позже она получила серьезное сотрясение мозга.
«Легенда № 17» и новые крупные проектыЗрителям особенно запомнилась работа Дарьи Екамасовой в спортивной драме Николая Лебедева «Легенда № 17». В фильме актриса сыграла сестру знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова.
Картина собрала около 29 миллионов долларов в прокате и получила шесть премий «Золотой орел», включая награду за лучший игровой фильм. После этого Екамасова продолжила активно сниматься как в авторском, так и в массовом кино.
Фильм «Анора» и триумф Дарьи Екамасовой в ГолливудеОдной из самых громких премьер 2024 года стала американская драмеди «Анора». Съемки проекта проходили в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Дарья Екамасова сыграла жену российского олигарха. Вместе с ней в фильме снимались Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
Картина быстро превратилась в одну из главных сенсаций мирового кино. Весной 2024 года «Анора» вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и получила «Золотую пальмовую ветвь». Позже фильм завоевал и премию «Оскар».
Дарья признавалась, что долго не могла осознать масштаб произошедшего. По словам актрисы, до участия в проекте она воспринимала «Оскар» как нечто совершенно недостижимое.
«Долго ничего об этом не говорила, потому что чувств, которые мы испытали на той сцене, в моей палитре раньше не было, я не могла их описать. На вопросы отвечала: "Да нет, ничего не изменилось, ну Оскар и Оскар"…Но это неправда! Жизнь изменилась и поделилась на до и после "Оскара"», — отметила артистка.На Каннском фестивале актрисе также удалось познакомиться с Эммой Стоун. Дарья отмечала, что голливудская звезда произвела на нее очень приятное впечатление в личном общении.
«С тобой случилось событие такого масштаба, который в детстве казался чем-то недосягаемым. Понятно, есть вопросы: карьера, что дальше делать… Но тут важнее духовная составляющая, когда жизнь вдруг ставит тебя в фантастические обстоятельства», — говорила актриса.
Фильмография Дарьи Екамасовой
- 2002 — «Спартак и Калашников»;
- 2004 — «Игры мотыльков»;
- 2008 — «Живи и помни»;
- 2009 — «Фига.Ro»;
- 2011 — «Жила-была одна баба»;
- 2012 — «Небесные жены луговых мари»;
- 2013 — «Легенда № 17»;
- 2014 — «Седьмая руна»;
- 2015 — «Рая знает»;
- 2016 — «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»;
- 2017 — «Демон революции»;
- 2019 — «Коридор бессмертия»;
- 2020 — «Белый снег»;
- 2021 — «Хрустальный»;
- 2022 — «Эпидемия-2»; «Накануне»;
- 2023 — «Невидимый мой»;
- 2024 — «Анора»; «Юг»;
- 2025 — «Тайга»; «Путешествие на Солнце и обратно».
Личная жизнь Дарьи ЕкамасовойМуж Дарьи Екамасовой — сценарист и телепродюсер Денис Фриман. В 2018 году супруги впервые стали родителями. Дочь пары Варвара появилась на свет в клинике Lenox Hill в Нью-Йорке.
Актриса предпочитает редко рассказывать о личной жизни и обычно делится с подписчиками новостями о съемках, творческих проектах и профессиональных достижениях. Однако иногда Екамасова публикует трогательные признания в адрес супруга. В годовщину свадьбы артистка благодарила мужа за терпение, поддержку и чувство юмора.
«Как ты меня вытерпел целый год не знаю. Все эти перелеты и переезды. Спасибо, что любишь меня такой, какая я есть. Не пытаешься менять и делать меня лучше, терпишь все мои лисьи капризы и творческие кризисы. Спасибо, что заставляешь смеяться каждое утро. Спасибо, что начал делать сыр, потому что я его так люблю», — писала она.
Дарья Екамасова сейчасДарья Екамасова продолжает активно работать в кино и регулярно пополняет фильмографию новыми проектами. В марте 2025 года онлайн-платформы начали показ криминального триллера «Тайга», посвященного расследованию серии убийств в маленьком провинциальном городе.
Весной 2026 года актриса участвовала в съемках независимого американского фильма в Нью-Йорке. Сегодня Дарья Екамасова остается одной из самых востребованных российских актрис, успешно совмещая работу в отечественном и зарубежном кинематографе.