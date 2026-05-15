Чувство вины и приёмный внук: что происходит в семье Пресняковых и откровенное признание о том, почему сын Орбакайте рос без отца
Бесспорная легенда российской музыки времён перестройки и девяностых Владимир Пресняков хорошо знаком каждому, но мало кто помнит, что он профессионально занимался танцами. Однако куда больший интерес у поклонников вызывает его личная жизнь, ведь первой избранницей музыканта стала дочь самой Примадонны. Чем запомнился этот союз и как сегодня живёт народный артист, читайте в материале «Радио 1».
Что скрывалось за статусом «русского Майкла Джексона»Свой путь на большую сцену Владимир Пресняков-младший начал в 1982 году. В течение двух лет музыкант выступал в составе хард-рок-группы «Круиз», где впервые исполнил песни собственного сочинения. Однако в 1984-м случилось тяжёлое испытание: наследник музыкальной династии полностью потерял голос. Для многих молодых талантливых исполнителей такой удар стал бы катастрофой. Но Владимир нашёл нестандартный выход — вокалист полностью сменил сферу деятельности. Новым призванием стал брейк-данс. Уже в 1985 году Владимир одержал победу на первом в своей жизни конкурсе в этом жанре. Яркое выступление открыло дорогу на телевидение, где его увидела вся страна. Спустя два года наследник знаменитой династии появился со своими танцами в двух кинофильмах.
В кино Преснякову принесла известность не хореография, а вокал. Восстановив голос, восходящая звезда не стала отказываться от прежнего опыта. Дебютом на телеэкране стала картина «Выше Радуги», где прозвучали несколько песен будущего кумира. С 1986 по 1992 год артист ежегодно получал звание «певец года» в хит-парадах изданий «Смена», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Отмечали Владимира и другие издания, включая студенческие. На том этапе Пресняков вполне заслуженно считался одним из самых подающих надежды музыкантов. Позже последовали награды «Top Hit Music Awards», «World Music Awards», «Виктория» и «Золотой граммофон», полученные не по одному разу. А на старте карьеры и российские, и иностранные критики упоминали молодого танцора как «русского Майкла Джексона».
Три брака, две разлуки, одна судьбаВсего у Преснякова-младшего было три брака. Первой супругой стала Кристина Орбакайте — певица и дочь Аллы Пугачёвой. Впервые они увиделись в 1986 году в Измайлове, на мероприятии ко Дню Конституции, где обладатель «Золотого граммофона» выступал с группой Лаймы Вайкуле. Вторая встреча произошла через две недели на съёмках «Голубого огонька» — оба артиста пели там свои песни. С той поры общение перестало быть просто приятельским. Всё развивалось быстро, и в конце мая 1991 года у пары родился сын, которому дали имя Никита. Однако построить крепкую семью у них не получилось. Прожив вместе около десяти лет, к 1996 году Кристина и Владимир расстались. Разумеется, на этом история личных отношений Преснякова-младшего не завершилась. Позже музыкант связывал себя узами брака ещё дважды. Первый из них был заключён летом 2001 года с модельером Еленой Ленской. Однако после короткого, но яркого и насыщенного периода отношения разладились, начались сложности, и пара вскоре рассталась. Официально развод оформили в 2006 году, хотя ещё за год до этого события Пресняков уже начал совместную жизнь с новой спутницей — Натальей Подольской. Союз с Подольской долго оставался незарегистрированным. Прежде чем оформить отношения официально, пара провела вместе пять лет. Свадьба состоялась летом 2010 года. Третий брак рок-н-ролльщика девяностых оказался самым продолжительным и сохраняется до сих пор. За эти годы Наталья родила двоих сыновей: Артемий родился в 2015 году, а младший Иван — пять лет спустя.
Спустя годы: раскаяние и сожалениеВ недавнем выпуске шоу Басты Владимир Пресняков-младший отвечал на вопросы аудитории — в том числе весьма откровенные. Исполнитель без утайки рассуждал о своей частной жизни и прежних поступках, которые сегодня расценивает иначе. Стать отцом, по его словам, было «интересно», но сейчас он понимает: та любовь и вся ситуация с Орбакайте были проявлением юношеской бесшабашности.
«Это было просто: "Вау, у меня родился сын". Когда тебе 23 года, ты не понимаешь, что сейчас эта женщина будет всю ночь мучиться, может быть, на грани жизни и смерти», — откровенно признался Владимир Пресняков-младший.Лауреат фестиваля «Песня года» с явным сожалением высказался о том, что из-за разрыва с Кристиной потерял возможность больше времени уделять Никите в его ранние годы.
«Сейчас я понимаю, что из-за того, что наши пути с Кристиной разошлись, я потерял очень много времени в жизни старшего сына... Я не играл в его воспитании никакой роли», — с явным сожалением высказался шоумен.
Две судьбы одной фамилииВ 2026 году Владимир Пресняков-младший активно гастролирует: в марте народный артист РФ выступил с сольным концертом в Москве на «Live Арена», представив новый альбом «Счастливчик», а на август запланировано выступление на петербургском ROOF FEST. Пока знаменитый отец собирает залы, его старший сын переживает не менее насыщенный период, но уже в личной жизни. Сейчас в жизни Никиты Преснякова, старшего внука Аллы Пугачёвой, происходит активный период перемен после развода с Алёной Красновой в августе 2025 года: он находится в новых отношениях с 26-летней моделью Кариной Филимоновой. Личная жизнь быстро наладилась. Уже весной 2026 года отпрыск Кристины Орбакайте съехался с новой избранницей, которая, как и он, эмигрировала в США в 2022 году, и, по сути, стал приёмным отцом для маленького сына модели Луки.
