Критикует привычки россиян и без ума от сына-скандалиста: за что не любят Татьяну Толстую и почему она скрывает развод
Одна из ключевых фигур современной российской литературы Татьяна Толстая с самого начала творческого пути сталкивалась с суровой критикой. Читателей и экспертов разделяют особенности слога автора: кому-то претит бескомпромиссная манера мастера слова высказываться, а кто-то испытывает неприязнь к писательнице из-за скандальной известности её сына, Артемия Лебедева. Время идёт, но реакция на действия родственников известных личностей не меняется: равнодушных по-прежнему нет. Почему миллионы россиян продолжают считать, что эфир и цифровые площадки – не для Татьяны Толстой, и чем продиктовано такое убеждение, расскажет «Радио 1».
Родословная, полная смыслов: как династия избежала репрессийТатьяна Толстая происходит из выдающейся интеллектуальной династии. По отцовской линии её дедом был Алексей Толстой, автор «Золотого ключика», а по материнской — известный переводчик Михаил Лозинский. В 1930-е годы, когда Лозинскому грозили репрессии, ситуацию спас фиктивный брак его дочери Натальи с сыном писателя, Никитой. Союз, задуманный ради спасения семьи от высылки из Ленинграда, со временем перерос в настоящую любовь. В семье родилось семеро детей, среди которых Татьяна стала самой известной. Детство писательницы пришлось на тяжёлые послевоенные годы, однако, по её словам, это время было счастливым и наполненным любовью к книгам. После школы она поступила на филологический факультет Ленинградского университета, где углубилась в изучение литературы, латыни и греческого языка.
Там же она познакомилась с будущим мужем — Андреем Лебедевым, известным впоследствии как автор Большой советской энциклопедии. После выпуска Татьяна переехала в Москву и устроилась корректором в издательство «Наука». Параллельно с редакторской работой она начала писать литературные рецензии. Однако жёсткая критика Толстой в адрес исследователя творчества деда, Виктора Петелина, вызвала общественный резонанс и привела к увольнению. Профессиональный удар совпал с серьёзными проблемами со здоровьем: у Толстой начало стремительно падать зрение, и врачи настаивали на операции. Несмотря на испытания, этот период стал точкой отсчёта для дальнейшего творческого и публицистического пути.
Скандалы, эфир и «Школа злословия»: обратная сторона славыВынужденный отдых после сложной операции на глазах стал для Татьяны Толстой неожиданным стартом писательской карьеры. Освободившись от привычных дел, она начала сочинять рассказы, а дебютная повесть автора «На золотом крыльце сидели…» мгновенно вошла в число лучших произведений 80-х годов. В 1987 году вышел первый сборник, а Толстую приняли в Союз писателей СССР. Творчество делило читателей на восторженных поклонников и строгих критиков, но сама внучка Алексея Толстого предпочитала не вступать в полемику, сосредоточившись на работе. В начале 1990-х годов Татьяна с мужем преподавала русскую литературу в американских университетах, однако культурные различия и тоска по родине заставили уроженку Ленинграда вернуться в Россию к концу десятилетия. Этот период окончательно сформировал её публицистический голос и интерес к журналистике. Вернувшись, писательница завершила работу над романом «Кысь», который создавала более десяти лет.
Книга стала бестселлером, принесла премию «Триумф» и вызвала ожесточённые споры: одни видели в произведении литературный шедевр, другие — мрачную антиутопию и скрытую критику России. Подлинную всероссийскую известность Толстой принесло телевидение. С 2002 года Татьяна вела программы «Основной инстинкт» и «Школа злословия» вместе с Авдотьей Смирновой. Острая, порой бескомпромиссная манера общения сделала шоу культовым, но и породила скандалы, из-за которых ряд выпусков так и не вышел в эфир. Именно тогда в обществе закрепилось мнение, что стиль телеведущей не всегда вписывается в современное медиаполе.
Даже покинув телеэкраны, Толстая остаётся в центре публичных дискуссий. Резкие оценки телеведущей эмиграции, бытовых привычек россиян и социальных норм неизменно провоцируют бурную реакцию. Тем не менее, наследница двух литературных династий не планирует покидать страну, разделяя эту позицию со своим сыном Артемием, и продолжает оставаться одной из самых заметных и противоречивых фигур в современной российской культуре.
Ирония против хейтаТатьяна Толстая не привыкла выставлять личную жизнь напоказ, предпочитая оберегать её от пристального внимания публики, хотя иногда всё же приоткрывает завесу. Гораздо откровеннее о семье рассказывает старший сын филолога — Артемий Лебедев. В семье Толстой-Лозинских к образованию подходили традиционно: дети не посещали детский сад, а азы грамоты осваивали под руководством родителей. Сама писательница позже признавалась в одном из интервью о правилах воспитания.
«Я знаю только один способ научить ребёнка читать — это читать ему вслух», — цитирует слова Толстой издание «Деловой квартал».В девяностые вся семья перебралась в США, но со временем там остался только младший ребёнок писательницы. Сейчас Алексей занимается фотографией и разработкой программного обеспечения. Татьяна регулярно навещает его за океаном, чтобы повидаться с сыном и внуками. Старший наследник, Артемий, напротив, не проникся американским укладом и предпочёл строить карьеру на родине.
Забили до смерти? Почему вдову Марьянова обвиняли в его гибели и с кем она связала жизнь после трагедии в реабилитационном центре?
Сегодня внук Алексея Толстого известен как дизайнер и основатель собственной студии, однако куда громче имя потомка звучит в связи с чередой скандалов: от резких высказываний до эпатажного поведения. «Татьяныча» осуждают за многодетное отцовство от разных женщин, нецензурную лексику, плагиат, оскорбления пенсионеров и прочие провинности. Мать же всегда на стороне сына: от нападок она защищает отпрыска иронией и стихами.
Однако некоторые действия Артемия Татьяна отказывается обсуждать. К примеру, однажды основатель студии опубликовал семейное древо, где фигурировала его единокровная сестра Ариадна (дочь отца от другой женщины). Девочка родилась, когда Татьяне Толстой было уже под шестьдесят, что породило вопросы поклонников о состоянии её брака с Андреем Лебедевым. В прессе также появлялась неподтверждённая информация о возможном новом браке Андрея с гречанкой. Сама звезда отечественной литературы эти слухи никак не комментирует и не афиширует детали своей личной жизни.
Монтаж, постановка или хамство? Татьяна Толстая — о скандале с сыномНесмотря на громкий скандал, разразившийся в конце апреля 2026 года, когда в эфире шоу «Натальная карта» дизайнер и блогер Артемий Лебедев оскорбил ведущую Олесю Иванченко, 75-летняя писательница Татьяна Толстая открыто встала на защиту своего сына. В юбилейном выпуске программы «Слово не воробей» на Первом канале публицист заявила, что считает произошедшее «постановочной сценой», смонтированной из двух разных эпизодов.
По её словам, ведущая расплакалась лишь через 40 минут после разговора. Сама Толстая не увидела в поведении взрослого наследника ничего предосудительного и назвала его «интеллигентом», который умеет «красиво» использовать ненормативную лексику, в отличие от большинства людей. Автор романа «Кысь» также призвала зрителей не осуждать участников шоу, которые, по мнению матери Артемия, «собрались там глумиться над всем белым светом».