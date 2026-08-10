«Да и стерва она, конечно, отменная»: почему сбежал от Ольги Дроздовой первый муж Александр Боровиков и что с ним стало

10 августа 2026, 18:02

Александр Боровиков (Фото: Кадр из фильма «Легавый»)

Имя Ольги Дроздовой в глазах публики неразрывно связано с Дмитрием Певцовым: их творческий и семейный союз воспринимается как образец надёжности и верности. Однако мало кто знает, что в биографии талантливой актрисы была и другая глава, о которой она предпочитает не говорить. Её первым супругом стал академист Александр Боровиков. Жизненный путь этого человека оказался пронизан глубоким драматизмом: в нём удивительным образом переплелись профессиональный спорт, личная трагедия, роковое стечение обстоятельств и мир кинематографа. Почему первый муж Ольги Дроздовой ушёл из семьи и как сегодня живёт звезда «Глухаря», читайте в материале «Радио 1».





Содержание От спорта к искусству: путь к подмосткам Служебный роман и первые поводы насторожиться Возвращение на экраны и инцидент в Борисовском проезде Новая глава и спокойствие после трудного периода

От спорта к искусству: путь к подмосткам



Александр Боровиков (Фото: Кадр из фильма «Беспредел»)

«В таком бешеном ритме человек перестаёт соображать, где реальность, а где кошмарный сон», — вспоминал позже артист.

Служебный роман и первые поводы насторожиться



Ольга Дроздова (Фото: Кадр из фильма «Весёленькая поездка»)

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Ольга Дроздова и ее супруг Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Конечно, в то время никто не подозревал, что Ольга станет настолько популярной… Два актёра редко уживаются друг с другом. Да и стерва она, конечно, отменная. Самое неприятное в её характере то, что для неё карьера на первом месте, она на этом зациклена», — откровенничал артист с «Экспресс газетой».

Возвращение на экраны и инцидент в Борисовском проезде



Александр Боровиков (Фото: Кадр из фильма «Глухарь»)

Новая глава и спокойствие после трудного периода