«Да и стерва она, конечно, отменная»: почему сбежал от Ольги Дроздовой первый муж Александр Боровиков и что с ним стало
Имя Ольги Дроздовой в глазах публики неразрывно связано с Дмитрием Певцовым: их творческий и семейный союз воспринимается как образец надёжности и верности. Однако мало кто знает, что в биографии талантливой актрисы была и другая глава, о которой она предпочитает не говорить. Её первым супругом стал академист Александр Боровиков. Жизненный путь этого человека оказался пронизан глубоким драматизмом: в нём удивительным образом переплелись профессиональный спорт, личная трагедия, роковое стечение обстоятельств и мир кинематографа. Почему первый муж Ольги Дроздовой ушёл из семьи и как сегодня живёт звезда «Глухаря», читайте в материале «Радио 1».
От спорта к искусству: путь к подмосткамРанняя биография Александра Боровикова казалась воплощением мечты каждого советского парня. Коренной москвич с волевым характером, он с малых лет посвятил себя спорту. Уже в 14 лет, как перспективный атлет, подросток начал получать от государства регулярные выплаты, что позволяло ему чувствовать себя финансово независимым.
К 18 годам целеустремлённый юноша успел стать мастером спорта и чемпионом СССР по академической гребле, и перед ним открывались отличные перспективы тренерской карьеры. Ничто не указывало на грядущие творческие метаморфозы. Переломный момент наступил внезапно: у матери Александра выявили онкологию. Покупка необходимых импортных медикаментов легла непосильным бременем на плечи обычной семьи. Чтобы добыть деньги на лечение, молодой парень был вынужден временно оставить спорт и учёбу. Он пошёл работать учителем физкультуры, а ночами разгружал товарные вагоны.
«В таком бешеном ритме человек перестаёт соображать, где реальность, а где кошмарный сон», — вспоминал позже артист.На фоне колоссального психологического напряжения у Александра начались настоящие нервные срывы. Как-то раз один из друзей, ставший невольным слушателем горьких, полных отчаяния излияний измученного парня, неожиданно предложил ему попробовать себя на сцене. Слова товарища запали в душу. Решение пришло мгновенно — идти и пробовать. Боровиков подал документы в Школу-студию МХАТ. В день вступительных испытаний молодой человек сохранял удивительное спокойствие.
На экзамене абитуриент читал монолог из «Поднятой целины». Однако в какой-то момент он, словно повинуясь внезапному импульсу, неожиданно перешёл на английский и сопроводил свою речь эксцентричным жестом. Эта смелая импровизация мгновенно разрядила обстановку и рассмешила строгих мастеров. Боровикова зачислили, более того, назначили повышенную стипендию.
Служебный роман и первые поводы насторожитьсяПосле получения диплома Александр стал единственным со всего выпуска, кому сразу же предложили место в театре: сначала в Пушкинском, а затем и в самом МХАТе. Карьера стремительно набирала обороты, одновременно росла популярность в кино. Именно на гребне этого успеха Боровиков и повстречал юную студентку Ольгу Дроздову.Случайное знакомство в ресторане переросло в страстный роман: галантный, обеспеченный кавалер с собственной квартирой, полезными связями и надёжной работой казался завидной партией. Дроздова без колебаний сделала выбор в его пользу, расставшись с прежним кавалером. Вскоре девушка переехала в квартиру избранника, где он жил вместе с родителями. Однако мать актёра, наделённая острым житейским чутьём, приняла возлюбленную сына откровенно враждебно. Женщина прямо заявила наследнику, что Ольга находится рядом исключительно ради московской прописки. Но окрылённый чувствами юноша этим предостережениям верить не захотел.
Торжественная регистрация брака состоялась в 1989 году, хотя сам Александр до последнего колебался и даже пытался отложить церемонию. Однако оскорблённая невеста настояла на своём. Совместная жизнь очень скоро обернулась серьёзными испытаниями. Молодой семье пришлось ютиться в коммунальной квартире, доставшейся по наследству от бабушки. Быт давался нелегко: жена с головой ушла в работу, не собираясь жертвовать карьерой ради семейного уюта.
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А когда актриса, не желая упускать перспективные роли, дважды прервала беременность, для Боровикова, придерживавшегося консервативных взглядов на семью, это решение обернулось тяжелейшим моральным потрясением. Окончательный разлад в отношениях наступил после того, как Дроздова была принята в труппу театра «Современник». По словам Александра, головокружительный успех изменил супругу до неузнаваемости: Ольга начала смотреть на мужа свысока. Не в силах смириться с тем, что слава и успех возлюбленной затмили его собственную карьеру, Боровиков начал злоупотреблять алкоголем.
«Конечно, в то время никто не подозревал, что Ольга станет настолько популярной… Два актёра редко уживаются друг с другом. Да и стерва она, конечно, отменная. Самое неприятное в её характере то, что для неё карьера на первом месте, она на этом зациклена», — откровенничал артист с «Экспресс газетой».Вскоре последовал развод, сопровождавшийся скандальным разделом имущества. Судьбы актёров сложились по-разному: звезда «Бандитского Петербурга» начала отношения с Дмитрием Певцовым, в то время как Боровиков эмигрировал в Соединённые Штаты, пытаясь построить жизнь заново. Тем не менее, реализовать эти планы на чужбине мужчине не удалось.