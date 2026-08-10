«Ты не по небу скачешь»: как главные роли поднимали до небес и ломали актеров в жизни. Кто из российских артистов «словил звезду»?
Каждый новичок в актерской профессии грезит не просто ролями, а моментами всенародного обожания. Протянутые ручки с блокнотами для автографов и восторженные взгляды — этот коктейль из признания кажется вершиной счастья. Внезапно свалившийся триумф, баснословные гонорары и всеобщее поклонение способны деформировать личность настолько, что человек начинает искренне верить в свою исключительность и вседозволенность. Эта опасная трансформация известна как «звездная болезнь». Через какие испытания проходили отечественные знаменитости на этом пути, читайте в материале «Радио 1».
Настасья СамбурскаяПоявившись в 2009 году в сериале «Универ» как эпизодическая героиня, Самбурская стремительно превратилась в главное украшение проекта. Образ Кристины принес ей головокружительную популярность, однако актриса довольно быстро охладела к своему персонажу. На съемочной площадке она перестала выкладываться по полной: систематически опаздывала, перевирала реплики, мешала партнерам работать. Руководство приняло решение расстаться с ней, но Настасья дала понять, что уход был ее инициативой.
Настоящий скандал разразился, когда журналисты поинтересовались, могла бы актриса построить отношения с пожарным. Ответ обескуражил публику — вместо дипломатичного отказа Самбурская выдала сухие расчеты, сравнив свои доходы с заработками спасателей. Она дала понять, что человек этой профессии просто недостоин ее внимания, поскольку ее дневной гонорар превышает их месячный заработок. Позже, столкнувшись с волной критики, артистка лишь усугубила ситуацию, заявив, что не намерена содержать тех, кто сделал неправильный жизненный выбор.
Самый болезненный удар нанес брат Настасьи, поведавший общественности, что после обретения славы она прекратила общение с родственниками, живущими скромно в провинции. Пока мать трудится на рынке, а брат работает грузчиком, актриса стыдится своих корней и не желает иметь с семьей ничего общего.
«Как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось», — цитирует Самбурскую издание 78.ru.
Дмитрий ДюжевЗрители привыкли считать Дюжева простым, доступным, лишенным высокомерия — именно таким его запомнили по культовой роли Космоса в «Бригаде». Однако годы триумфа не прошли бесследно, и в 2017 году случился эпизод, перечеркнувший безупречную репутацию артиста. В аэропорту Дмитрий попытался пройти вне очереди к стойке бизнес-класса, но пассажиры его не пропустили. Дюжев пришел в ярость и позже выплеснул всё, что накопилось у него по отношению к соотечественникам.
Он назвал российскую публику невежественной, заявив, что уровень культуры в нашей стране оставляет желать лучшего, и такой зритель попросту не заслуживает достойного кинематографа. Общество ответило жесткой критикой — многие усмотрели в этих выпадах попытку оправдать собственные творческие неудачи. Действительно, последние проекты актера вызывали всё больше вопросов, а качественных работ стало катастрофически мало. Сейчас Дюжев продолжает активно сниматься и гастролировать, но подобных скандальных выходок больше за ним не замечали.
Константин ХабенскийСегодня Хабенский — образец достоинства и глубины, художественный руководитель МХТ. Но и у этого признанного мастера был период, когда слава вскружила голову. Преподаватели отмечали его невероятную трудоспособность еще в институте, однако признание долго не приходило. Всё изменилось после «Убойной силы».
«Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начинают себя вести по-другому, вплоть до походки. После „Убойной силы“ на себе это ощутил», — цитирует артиста издание starhit.ru.Спасательным кругом для Константина стало чувство юмора товарищей, которые мягко, но настойчиво возвращали его к реальности. Однажды в магазине приятель посмотрел на собаку, которая выжидательно смотрела на них, и произнес: «Узнала, узнала». Этого оказалось достаточно, чтобы актер снова почувствовал себя простым человеком. Сегодня Хабенский советует молодым артистам не потерять себя в погоне за славой, доказывая собственным примером: выкарабкаться можно из любой трясины.
Никита КологривыйДо нашумевшего «Слова пацана» Никита уже имел некоторый опыт в кино, но именно этот проект превратил его в одну из самых обсуждаемых фигур. Вместо того чтобы наслаждаться успехом и строить карьеру, актер начал сознательно создавать себе проблемы. Он позволял себе резкие высказывания в адрес легенд советского экрана — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. О последнем Кологривый заявил, что не признает его превосходства, и вызвал на творческое соперничество всех российских артистов.
Однако пик скандальности пришелся на инцидент в новосибирском баре в марте 2024 года. Актер приставал к сотруднице заведения, а после отказа укусил ее за ногу и ввязался в потасовку с охраной. Финал закономерен — 7 суток административного ареста. Позже Кологривый признался, что внезапная популярность застала его врасплох. Он думал, что справится, но, по его собственному выражению, «промахнулся».
«Конечно, я не пай-мальчик. Конечно, я всё тот же, наверное, хулиган, еще что-то, но вот уже немножечко под другим углом всё вижу. Иногда я лучше буду хулиганом, чем душнилой. И лучше я буду скандалистом, чем скучным человеком, занудой», — цитирует Кологривого издание thevoicemag.ru.
Михаил ПореченковСуровый герой боевиков и драматических лент Пореченков всегда ассоциировался у зрителей с несгибаемой мужской харизмой. Однако мало кто знает, что в начале пути актер сам едва не стал жертвой собственного тщеславия. Его буквально «сносило» от успеха — любые достижения коллег воспринимались как личное оскорбление. Он считал себя непревзойденным, а всех остальных — лишь обслуживающим персоналом. Позже Пореченков сравнивал это состояние с алкогольной зависимостью: он ненавидел себя, но остановиться не мог.
Невероятно, но спасение пришло не от психотерапевтов. Артист обратился к вере, обрел духовного наставника, рядом была мать, которая держала его за руку и не дала окончательно слететь с катушек. Переосмыслив произошедшее, Михаил сумел остановиться. Сегодня он абсолютно спокойно воспринимает свою известность, ведет закрытый образ жизни, а все свободное время посвящает семье и детям.
Александр ДомогаровВ 90-е годы, когда Домогаров обрел широкую известность, он, по собственному признанию, считал себя «пупом земли». Артист вспоминал, что его поведение было неадекватным, хотя самому ему казалось абсолютно нормальным.
«Были иллюзии, что всё могу. Могу хамить инспекторам ГАИ? Могу! И хамил. Тогда были острые приступы болезни. Но перед выздоровлением была тяжелая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности!» – отметил артист в беседе с «Караваном историй».Сейчас актер понимает, что не имел права так разговаривать с людьми. Звездная болезнь прошла довольно быстро, но избавляться от ощущения вседозволенности оказалось непросто.
Филипп БледныйУ звезды «Папиных дочек» звездная болезнь возникала дважды. Впервые — еще в восемь лет, когда в Оренбургском театре у мальчика начали брать автографы. Тогда отец осадил его.
«Сын, это опасная вещь, веди себя прилично. Это просто твоя работа, ты не по небу скачешь, а такой же человек, как все», — рассказывал Филипп в интервью womanhit.ru.Второй раз «крышу сорвало» после выхода сериала на СТС. Филиппу тогда шел 21-й год, и он почувствовал, что «Бога поймал за ногу и уже взлетает». Снова помогли близкие — с помощью слов быстро вернули на землю. Сегодня Бледный уверен, что повторения не случится. С возрастом он стал спокойнее относиться к успеху.