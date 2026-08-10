10 августа 2026, 17:49

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya), Никита Кологривый (Фото: Телеграм/nik_kologrivyy), Александр Домогаров (Фото: кадр из сериала «Капкан на судью»)

Каждый новичок в актерской профессии грезит не просто ролями, а моментами всенародного обожания. Протянутые ручки с блокнотами для автографов и восторженные взгляды — этот коктейль из признания кажется вершиной счастья. Внезапно свалившийся триумф, баснословные гонорары и всеобщее поклонение способны деформировать личность настолько, что человек начинает искренне верить в свою исключительность и вседозволенность. Эта опасная трансформация известна как «звездная болезнь». Через какие испытания проходили отечественные знаменитости на этом пути, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Настасья Самбурская Дмитрий Дюжев Константин Хабенский Никита Кологривый Михаил Пореченков Александр Домогаров Филипп Бледный



Настасья Самбурская

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

«Как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось», — цитирует Самбурскую издание 78.ru.

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев (Фото: Instagram*@ dyuzhev_d)

Константин Хабенский

(Фото: скриншот к/ф «Чемпион мира»)

«Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начинают себя вести по-другому, вплоть до походки. После „Убойной силы“ на себе это ощутил», — цитирует артиста издание starhit.ru.

Никита Кологривый

Никита Кологривый (Фото: Instagram*/ @n.kologrivyy)

«Конечно, я не пай-мальчик. Конечно, я всё тот же, наверное, хулиган, еще что-то, но вот уже немножечко под другим углом всё вижу. Иногда я лучше буду хулиганом, чем душнилой. И лучше я буду скандалистом, чем скучным человеком, занудой», — цитирует Кологривого издание thevoicemag.ru.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган»)

Александр Домогаров

Александр Домогаров (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)

«Были иллюзии, что всё могу. Могу хамить инспекторам ГАИ? Могу! И хамил. Тогда были острые приступы болезни. Но перед выздоровлением была тяжелая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности!» – отметил артист в беседе с «Караваном историй».

Филипп Бледный

Филипп Бледный (Фото: Instagram*@philipblednyi)

«Сын, это опасная вещь, веди себя прилично. Это просто твоя работа, ты не по небу скачешь, а такой же человек, как все», — рассказывал Филипп в интервью womanhit.ru.