14 сентября 2026, 11:00

Кира Прошутинская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Выдающаяся телеведущая и продюсер Кира Прошутинская 15 сентября отмечает свой 81-й день рождения. Она прославилась благодаря участию в создании известных телепроектов «А ну-ка, девушки!», «От всей души» и «В поисках утраченного». В сотрудничестве с ней на различных каналах выпущено более ста программ, каждая из которых включала множество выпусков. О творческой и личной жизни тележурналистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Киры Прошутинской Дружба с Аллой Пугачевой Начало журналистской карьеры Личная жизнь Киры Прошутинской Кира Прошутинская сейчас



Биография Киры Прошутинской

Дружба с Аллой Пугачевой

Кира Прошутинская (Фото: скриншот т/п «Галерея звёзд» ТК «Звезда»)

Кира Прошутинская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Когда идут беспрестанные обвинения, даже самый сильный человек может сорваться», — цитирует Киру Александровну издание 7days.ru.

Начало журналистской карьеры

Кира Прошутинская (Фото: скриншот т/п «Галерея звёзд» ТК «Звезда»)

Личная жизнь Киры Прошутинской

Кира Прошутинская и Анатолий Малкин (Фото: скриншот т/п «Галерея звёзд» ТК «Звезда»)

«Духовно и душевно мы были очень близки. Но случилось так, что не выдержал человек моей болезни», — с горечью констатировала Прошутинская в эфире передачи «Судьба человека».

«Я была хорошей женой — и хозяйкой, и соавтором. Но даже если ты на равных со своим мужчиной творчески, никогда не надо ему об этом напоминать. Потому что мужчины — существа гораздо более самолюбивые и хрупкие, чем мы», — делилась она горькой мудростью.

Кира Прошутинская сейчас

Кира Прошутинская (Фото: скриншот т/п «Галерея звёзд» ТК «Звезда»)

«Я теперь пенсионер. Во всех сферах всем людям надо вовремя останавливаться. Я на телевидении с 19 лет. Прошло почти 60 лет, и мне кажется, что я вовремя остановилась, чтобы не надоедать людям».

«Определенная усталость уже сказывается. Трачу силы на другое».