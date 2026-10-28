Десять лет насилия за ложку сахара: почему звезда «Вечного зова» терпела побои и почему так и не обрела женское счастье
Актриса Тамара Дегтярёва была на седьмом небе от счастья, когда Юрий Погребничко протянул ей две ладони — с кольцом и ключами от квартиры. Однако красивый жест обернулся домашним террором. Она терпела десять лет, сбегая в театр, чтобы не оставаться с ним наедине. А потом просто оставила записку и ушла. Почему кинодива не решалась уйти раньше и как сложилась судьба звезды «Вечного зова» после этого, читайте в материале «Радио 1».
Кукольный театр во дворе и путь в ЩепкуТамара Дегтярёва родилась 29 мая 1944 года в подмосковном Королёве в самой обычной семье, никак не связанной с искусством. Девочка росла болезненной, часто хворала — и чтобы развлечь её, бабушка устроила во дворе настоящий кукольный театр. Спектакли сбегалась смотреть вся местная детвора.
Тогда Тома впервые поняла, что мир искусства — что-то волшебное. В школе она с головой ушла в самодеятельность и балет. Отец, человек практичный, был против театрального: уговаривал подать документы в «Бауманку» — она хорошо училась, из неё вышел бы толковый инженер. Но однажды Тамара с друзьями приехала в Москву погулять. Проходя мимо Щепкинского училища, увидела объявление о прослушивании. Зашла. Комиссия посмотрела и сказала: «Приходите через год, вам ещё нужно подрасти». Тамара вернулась домой, засела за книги и начала готовиться. И поступила — с первого раза, но со второй попытки, в основной поток. В училище она считалась одной из лучших студенток.
Пять лет в ТЮЗе и полвека в «Современнике»После Щепки был ТЮЗ, где она сразу получила Джульетту. Пять лет работы, роль Наташи в пьесе Галича, спектакли «Убить пересмешника» и «Варшавский набат». А в 1970 году её позвали в «Современник». Там Дегтярёва прослужила почти полвека. В кино Тамара дебютировала в 1968 году — главная роль в фильме «Встречи на рассвете».
Потом были «Нюркина жизнь», «Остров Серафимы». Но настоящая слава пришла с «Вечным зовом». Её Агата — жена Ивана Савельева — стала для миллионов зрителей символом тихой стойкости и женской мудрости. За эту роль в 1979 году актрисе присудили Государственную премию СССР. Предложения от режиссёров посыпались одно за другим. А вот в личной жизни всё сложилось иначе.
Красивое сватовство и начало кошмараЕдинственным мужем Тамары стал театральный режиссёр и педагог Юрий Погребничко, который был моложе её на пять лет. Постановщик ухаживал настойчиво и красиво. Однажды на очередном свидании он протянул обе руки: в одной — кольцо, в другой — ключи от квартиры. Тамара была счастлива. Артистка говорила, что любила его «и как мужчину, и как художника», боготворила. А тот, по её воспоминаниям, иногда бросал: «Ты меня придумываешь». Реальность оказалась жестокой.
Практически сразу после того, как возлюбленная согласилась выйти замуж, Юрий переменился. Стал грубым, мог повысить голос. Тамара думала: нервничает перед свадьбой. Но после церемонии стало хуже. По словам звезды, в их квартире всё должно было быть строго по его правилам. Полотенце — на крайнем крючке, кружка — только на «счастливой стороне», ручкой вправо. За малейшее отступление следовал крик. Иногда — рукоприкладство. Она получала телесные наказания за то, что не добавила в чай сахар. Или за то, что дотронулась до его вещей без разрешения. Тамара буквально сбегала в театр, чтобы не оставаться с супругом один на один дома. Звезда часто плакала и много раз думала о разводе. Несколько лет она прожила с человеком, который поднимал на неё руку из-за ложки сахара.
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Записка, побег и обет одиночестваСпустя десять лет Тамара решилась. Но сообщить мужу боялась. Дегтярёва просто оставила записку о желании развестись и уехала к подруге. К её удивлению, Юрий согласился спокойно: без скандала и угроз. Они расстались. Бывший супруг потом женился снова, у него родилась дочь. А Тамара сказала себе, что никогда больше не выйдет замуж. И сдержала слово.
«Дальше я себе придумала, что никогда не выйду замуж. Так и получилось», — говорила она позже в интервью «ЭГ».Детей у неё не было. Она признавалась: «Ребёнок соединяет на всю жизнь, как некая планета, которая освещает брак, притягивает людей друг к другу». Но в её жизни она не появилась.
Сцена как спасениеПосле развода «Агата» полностью отдала себя театру. «Современник» стал для артистки не просто работой, а домом, семьёй, спасением. Она играла роли второго плана и никогда не отказывала режиссёрам, которые предлагали небольшую роль. А потом пришла беда. С годами здоровье ухудшалось. Сахарный диабет дал о себе знать.
В 2012 году всё началось с безобидной ранки: женщина уколола палец на ноге. Боль становилась сильнее. Началась гангрена. Сначала ампутировали палец, потом стопу.
«Полгода провела в больнице, пока искали причину: семь раз меня резали и зашивали», — приводит её слова «СтарХит».О потере ноги Дегтярёва говорила уже без надежды на справедливость.
«Вы спросите: а были ли те люди наказаны?! Бог накажет, но меня это уже не волнует. Вот вы станете вступать в борьбу с бездушной машиной одна, без денег? Нет! Вот и я не решилась!» — цитирует звезду «Газета.ru».Несмотря на душевную боль, актриса всё равно вышла на театральные подмостки. В инвалидной коляске. Кинодиву пригласили играть Евдокию в спектакле «Время женщин». Она появлялась перед зрителями — и создавала невероятную атмосферу глубины и тихой силы.
Смерть в одиночестве: «если вдруг сердце прихватит»Она жила одна в районе ВДНХ, в доме «на курьих ножках», напротив памятника «Рабочий и колхозница». Коллеги и ученики из ВГИКа навещали актрису. Передача «Идеальный ремонт» бесплатно переоборудовала квартиру под инвалидную коляску. Она была благодарна, но всё равно чувствовала себя одинокой.
«Если вдруг сердце прихватит, а никого рядом не будет. Племянница, брат и сестра живут в Подмосковье. У них семьи, свои дела, поэтому приезжают редко. Да и далеко ехать, если что-то случится. Поблизости никого нет даже из знакомых», — цитирует звезду издание.Тамары Дегтярёвой не стало 9 августа 2018 года. Народной артистке было 74 года. По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца на фоне диабета и проблем с сосудами.