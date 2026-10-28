28 октября 2026, 12:00

Тамара Дегтярёва (Фото: кадр из фильма «Молодость, выпуск 5-й (киноальманах)

Актриса Тамара Дегтярёва была на седьмом небе от счастья, когда Юрий Погребничко протянул ей две ладони — с кольцом и ключами от квартиры. Однако красивый жест обернулся домашним террором. Она терпела десять лет, сбегая в театр, чтобы не оставаться с ним наедине. А потом просто оставила записку и ушла. Почему кинодива не решалась уйти раньше и как сложилась судьба звезды «Вечного зова» после этого, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кукольный театр во дворе и путь в Щепку Пять лет в ТЮЗе и полвека в «Современнике» Красивое сватовство и начало кошмара Записка, побег и обет одиночества Сцена как спасение Смерть в одиночестве: «если вдруг сердце прихватит»

Кукольный театр во дворе и путь в Щепку



Тамара Дегтярёва (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Пять лет в ТЮЗе и полвека в «Современнике»

Красивое сватовство и начало кошмара



Тамара Дегтярёва (Фото: РИА Новости/Б. Головко)

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Записка, побег и обет одиночества

«Дальше я себе придумала, что никогда не выйду замуж. Так и получилось», — говорила она позже в интервью «ЭГ».

Сцена как спасение

«Полгода провела в больнице, пока искали причину: семь раз меня резали и зашивали», — приводит её слова «СтарХит».



Тамара Дегтярёва (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Вы спросите: а были ли те люди наказаны?! Бог накажет, но меня это уже не волнует. Вот вы станете вступать в борьбу с бездушной машиной одна, без денег? Нет! Вот и я не решилась!» — цитирует звезду «Газета.ru».

Смерть в одиночестве: «если вдруг сердце прихватит»

«Если вдруг сердце прихватит, а никого рядом не будет. Племянница, брат и сестра живут в Подмосковье. У них семьи, свои дела, поэтому приезжают редко. Да и далеко ехать, если что-то случится. Поблизости никого нет даже из знакомых», — цитирует звезду издание.