28 октября 2026, 09:00

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова))

Дочери председателя запрещённой в России Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и актрисы Екатерины Волковой Александре Лимоновой недавно исполнилось 18 лет. Она носит фамилию отца, учится в школе искусств и поёт в хоре — писатель очень хотел, чтобы дочь стала певицей. А сама артистка спустя годы после его смерти призналась, что в их разводе, возможно, виновата она сама. А спустя шесть лет после смерти публициста «экранная бизнес-леди» столкнулась с новой трагедией. Что именно поняла кинодива, когда супруга не стало, с какой бедой вступила в противостояние и как сегодня выглядит его младшая дочь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Последняя любовь скандального писателя Гостиницы вместо дома и обидные слова в ответ на просьбы о деньгах 18-летняя Александра и несбывшаяся мечта отца «Плачу каждый день»: запрет на внуков

Последняя любовь скандального писателя



Екатерина Волкова с сыном Богданом (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Гостиницы вместо дома и обидные слова в ответ на просьбы о деньгах

«Увы. Возможно, я была слишком категорична? Когда Лимонова не стало, всё стало видеться иначе. Наверное, мне надо было проявить больше терпения и понимания по отношению к нему», — признавалась актриса «ЭГ».

18-летняя Александра и несбывшаяся мечта отца

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«Плачу каждый день»: запрет на внуков



Екатерина Волкова (справа) и ее дочь Валерия (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Плачу каждый день», — признавалась звезда «Скорой помощи».