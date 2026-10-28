«Плачу каждый день»: настроил дочь против и запретил видеться с внуками? Как выглядит взрослая наследница Эдуарда Лимонова и Екатерины Волковой
Дочери председателя запрещённой в России Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и актрисы Екатерины Волковой Александре Лимоновой недавно исполнилось 18 лет. Она носит фамилию отца, учится в школе искусств и поёт в хоре — писатель очень хотел, чтобы дочь стала певицей. А сама артистка спустя годы после его смерти призналась, что в их разводе, возможно, виновата она сама. А спустя шесть лет после смерти публициста «экранная бизнес-леди» столкнулась с новой трагедией. Что именно поняла кинодива, когда супруга не стало, с какой бедой вступила в противостояние и как сегодня выглядит его младшая дочь, читайте в материале «Радио 1».
Последняя любовь скандального писателяК моменту знакомства с Лимоновым у Волковой уже было три брака — один гражданский и два официальных — и подрастала дочь Валерия от первого мужа. Встреча произошла на вернисаже: 30-летняя актриса и писатель, которому было за 60+. О своих отношениях с публицистом она рассказала в программе «Судьба человека»: «Он взял меня под локоток, и мы пошли пить водку», — вспоминала артистка. Лимонов был обаятелен, галантен, умел ухаживать — и Волкова влюбилась. Знакомые спрашивали, не пиар ли это, звезда отвечала: «Это любовь». Первое время Екатерина с жаром поддерживала супруга в его политических амбициях, ходила с ним на митинги и участвовала в партийных мероприятиях. Вскоре в их семье появился сын Богдан, а затем родилась дочь Александра. Однако мечты актрисы о большой дружной семье быстро рассыпались.
Гостиницы вместо дома и обидные слова в ответ на просьбы о деньгахПричиной разрыва стали бытовые и мировоззренческие разногласия, о которых Волкова рассказала спустя годы. Эдуард, по её словам, предпочитал жить в гостиницах и не хотел думать о собственной квартире. Женщина пыталась объяснить, что детям нужны свои комнаты, а не гостиничные номера.
«Увы. Возможно, я была слишком категорична? Когда Лимонова не стало, всё стало видеться иначе. Наверное, мне надо было проявить больше терпения и понимания по отношению к нему», — признавалась актриса «ЭГ».В интервью исполнительница также говорила, что супруг был далёк от «приземлённых» хлопот: на просьбы помочь деньгами на детей называл её «мещанкой» и «обывательницей». Она поняла, что муж думает о глобальном, о счастье человечества, но не о близких. При этом артистка никогда не позволяла себе публичных претензий в адрес бывшего мужа. Звезда повторяла: супруг — хороший человек, но не создан для семьи. А сам писатель называл её своей последней и главной любовью.
18-летняя Александра и несбывшаяся мечта отцаМладшей дочери Эдуарда Лимонова Александре недавно исполнилось 18 лет. Писателя нет в живых уже шесть лет, и для девушки единственным родителем всегда была мама — отец мало принимал участия в её воспитании. В честь дня рождения Саши Екатерина Волкова выложила в соцсети множество фотографий, позволив подписчикам заглянуть в их личную жизнь. Некоторым пользователям не понравилось фото, на котором Александра изображена с пирсингом в носу — украшение показалось им слишком грубым. Однако большинство восхитилось эффектной внешностью девушки: длинные тёмные волосы и выразительные глаза действительно привлекают внимание.
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Подписчики отметили, что у Саши такой же глубокий и задумчивый взгляд, как у её знаменитого отца. Девушка не только носит фамилию Лимонова, но и старается исполнить мечту писателя, который очень хотел, чтобы дочка стала певицей. Александра учится в школе искусств и поёт в хоре. По словам Волковой, у дочери есть талант — педагоги отмечают сильный голос и хороший музыкальный слух. При этом актриса подчёркивает, что не планирует «проталкивать» Сашу на сцену: если у неё действительно есть данные, она справится самостоятельно.
«Плачу каждый день»: запрет на внуковПока младшие дети от публициста растут рядом с мамой, со старшей дочерью Валерией у актрисы произошла настоящая трагедия. У наследницы уже трое детей — внуков Екатерины, однако бабушка не может с ними общаться. Волкова призналась, что находится в ужасном состоянии из-за разлуки с семьёй. Когда у Валерии родилась дочка Василиса, она ни разу не видела ребёнка. В интервью программе «Светская хроника» в феврале 2026 года кинодива рассказала, что винит в происходящем только зятя, который, по мнению вдовы, настроил дочь против неё.
«Плачу каждый день», — признавалась звезда «Скорой помощи».Сын Богдан уже стал студентом факультета международной политики МГИМО, младшая Александра продолжает заниматься музыкой, а сама «экранная стерва» в 2026 году получила главную роль в триллере «Резервация».