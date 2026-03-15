Десять суток за перекрытый Арбат, звание «Батя тиктока» и роман с поп-дивой: как скандальный холостяк DAVA стал примерным семьянином?
Певец, блогер и эпатажный шоумен Давид Манукян, известный широкой публике под псевдонимом DAVA, 16 марта отмечает день рождения. Ровно 33 года назад в Новосибирске родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых противоречивых персонажей российского шоу-бизнеса. За плечами артиста, чье имя сегодня гремит благодаря громким романам и скандальным расставаниям, оказался долгий путь: от скромных попыток закрепиться в музыкальной индустрии до статуса медийной персоны, чья личная жизнь становится пищей для таблоидов. Подробности — в материале «Радио 1»
Тернистый путь к славеО том, как именно будущий сердцеед покорял Москву, сам артист предпочитает рассказывать в романтизированном ключе, однако путь его был далек от радужного. Прежде чем стать резидентом популярных шоу и получить ротации на радио, Манукян перепробовал себя в разных амплуа. Выходец из провинции не имел влиятельных покровителей на старте, а потому пробиваться приходилось через жесткую конкуренцию.
Музыкальная карьера Давида началась в 2018 году с сотрудничества с Кариной Лазарьянц. Их трек «Внутри» неожиданно взлетел в чартах. Этот успех открыл ему двери в тусовку, где он быстро сориентировался и начал записывать фиты с такими монстрами сцены, как Филипп Киркоров и Егор Крид.
Уже следующий трек «ХХХ» закрепил успех новичка, добравшись до девятой строчки того же чарта. Однако настоящий прорыв и одновременно громкий скандал случились с выходом песни «Boom». Ради съемок клипа Давид и Карина Кросс перекрыли движение на Новом Арбате, что обернулось для пары административным арестом на 10 суток. Зато видеоклип в короткие сроки собрал 3 млн просмотров.
Первым сольным синглом стал «Скорость», выпущенный на лейбле Zhara. Затем последовали треки «Кислород» и «Дикая любовь», а также «Миринда», созданный в дуэте с MIKAYA (настоящее имя Георгий Микая). В 2019 году артист представил мини-альбом «Сила притяжения», который включал, помимо заглавной композиции, такие песни, как «Ультрамарин», «Секреты», «Буду пьяным» и «Мне так мало тебя». После мини-альбома DAVA выпустил еще несколько синглов, в том числе совместную работу с Ramil' (настоящее имя Рамиль Алимов) под названием «Танцуй как пчела», а также песню «Мандаринка», записанную с Ольгой Бузовой.
Дом, который построил ДаваОтдельной главой в биографии Манукяна значится его продюсерский проект Super House. Летом 2020 года, на волне бешеной популярности TikTok и вслед за появлением первых западных «тикток-хаусов», Давид решил создать нечто подобное в России. 11 июня 2020 года он сделал громкое заявление в социальных сетях, по сути, провозгласив себя «Батей тиктока» и анонсировав открытие собственного дома, где группа молодых блогеров будет жить под одной крышей и круглосуточно производить контент. Идея была амбициозной: собрать талантливую молодежь, обеспечить им крышу над головой и раскрутить до небес, используя свой медийный вес и связи.
Первое время проект существовал и даже приносил плоды. В состав Super House вошли будущие звезды: певец Хабиб Шарипов, Дина Цуркану, Эд Бризи и, что самое важное, юная Милана Хаметова. Казалось, что формула успеха найдена. Дава выступал локомотивом, а начинающие тиктокеры должны были обеспечить домохозяйству постоянный поток свежих идей и вирусных видео. Однако за красивым фасадом довольно быстро начали твориться вещи, которые иначе как бардаком не назовешь.
Роман с Бузовой
Если творческая биография Давида интересна лишь узкому кругу меломанов, то его личная жизнь всегда была лакомым куском для желтой прессы. Главным трамплином к сверхпопулярности для Манукяна стали отношения с Ольгой Бузовой. Пара, которую окрестили «мальдивскими мужем и женой», казалась воплощением идиллии. Однако этот роман закончился громчайшим скандалом, последствия которого стороны расхлебывают до сих пор. Разрыв произошел на дне рождения самой телеведущей и сопровождался взаимными обвинениями: Бузова публично называла бывшего возлюбленного неверным и даже говорила о рукоприкладстве. Ситуация для Ольги обернулась тяжелым эмоциональным кризисом.
Сам же Давид, похоже, переживал драму иначе.
«Я вообще не люблю расстраиваться, в том числе и в сердечных делах. Зачем переживать? У меня всё в этой жизни есть, осталось только семью создать. Но думаю, что и с этим особых проблем не будет, ведь сейчас я — самый завидный холостяк страны», — цитирует артиста mirnov.ru.
Слова не расходились с делом: на одной из светских церемоний Манукян появился в компании пяти моделей, демонстративно уезжая с ними на белоснежном лимузине, что многие восприняли как осознанную месть бывшей возлюбленной.
Скандальный холостяк стал примерным семьяниномГлавная сенсация, перевернувшая представление публики о Давиде Манукяне, разворачивалась на глазах у всей страны на протяжении нескольких лет. Слухи о романе DAVA с поп-дивой Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) появились еще в 2021 году, когда Давид публично, в эфире своего шоу, пригласил певицу на свидание. Однако тогда артисты предпочли сохранять молчание, а их редкие совместные появления списывались на дружбу и творческое сотрудничество. Только в марте 2024 года Мари Краймбрери нарушила обет молчания и официально подтвердила, что между ней и Манукяном действительно существуют романтические отношения.
Кульминация этой красивой истории любви наступила 16 марта 2025 года. В день своего 32-летия Давид сделал миллионам поклонников подарок, который стал полной неожиданностью: артисты подтвердили новость о состоявшейся свадьбе. Спустя всего два месяца, 19 мая 2025 года, семья Манукянов увеличилась: у пары родилась дочь Николь. Для Давида, который еще недавно раздавал интервью о нежелании связывать себя узами брака, рождение ребенка стало моментом истинной трансформации.
Сегодня Давид и Мари живут вместе, воспитывая маленькую дочь. Манукян, известный своими громкими скандалами и эпатажными выходками, в последнее время заметно остепенился. В его социальных сетях все чаще появляются трогательные семейные фото, а сам он признается близким, что отцовство изменило его взгляды на жизнь.