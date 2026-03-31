Дети от суррогатной матери, тайная жена и скандалы на «Ну-ка, все вместе!»: почему Сергей Лазарев отписался от всех в социальных сетях?
Певцу, телеведущему и одному из самых успешных российских поп-исполнителей, покорившему сцену «Евровидения», Сергею Лазареву 1 апреля исполняется 43 года. Этот артист прошел долгий путь от участия в группе «Smash!!» до статуса главного «шоумена» страны. Его карьера всегда была образцом трудолюбия и профессионализма, но за глянцевым фасадом скрываются десятилетия слухов о личной жизни и громкие обвинения в неискренности. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея ЛазареваРодился будущий артист 1 апреля 1983 года в Москве. С ранних лет он был настолько общительным, что, по воспоминаниям знакомых, его знали в лицо все бабушки и продавцы в округе. Однако за этой открытостью скрывался невероятно требовательный к себе и обладающий переменчивым нравом характер, который сегодня знают все, кто работает с артистом.
Творческий путь начался для Сергея в ансамбле имени Владимира Локтева. В 1995 году Лазарев вошёл в состав детского ансамбля «Непоседы», где начал постигать азы вокального мастерства. Именно тогда он впервые попал в легендарный киножурнал «Ералаш» — сначала его голосом запела знаменитая заставка, которую знает каждый житель постсоветского пространства: «Мальчишки и девчонки, а также их родители…».
А в 1997 году, когда Сергею было 13 лет, он снялся в эпизоде № 124 под названием «Врун». Позже артист вспоминал, как ответственно подошёл к этим съёмкам: его тогда «дико раздражал детский чёрный пушок над губой», и он впервые в жизни побрился, чтобы войти в историю кинематографа «без этого безобразия на лице». Затем последовало участие в детском коллективе «Непоседы» и актёрский факультет Школы-студии МХАТ, который он окончил в 2004 году.
Всенародная любовь пришла к нему в начале нулевых, когда вместе с Владом Топаловым он организовал бойз-бенд «Smash!!». После распада коллектива Лазарев не просто не пропал с радаров, а совершил мощнейшую сольную рокировку. Он стал одним из главных российских участников «Евровидения» (дважды — в 2016 и 2019 годах), получив бронзу и признание европейской публики, а также занял кресло ведущего на ряде телепроектов.
Карьера телеведущегоТелевизионная карьера Сергея Лазарева заслуживает отдельного внимания. Ещё в 2009 году он появился в дневном ток-шоу «Отчаянные домохозяйки» на телеканале «Россия», где выступил в роли соведущего — мужчины, приглашённого в женскую компанию для обсуждения самых разных тем. В прямом эфире Лазарев готовил, пел песни, ходил по подиуму и даже забивал гвоздь, чем вызвал бурный восторг зрительниц.
С 2007 года артист стал бессменным ведущим фестиваля «Песня года» — главного музыкального итогового события в стране. Позже он занял кресло наставника в танцевальном проекте «Танцы» на ТНТ, где его строгий, но справедливый подход к участникам запомнился миллионам зрителей. Однако настоящий успех в качестве телеведущего пришёл к Лазареву с проектом «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Премьера шоу состоялась в марте 2019 года. В этом вокальном конкурсе, где сто членов жюри — «сотня» — одновременно решают судьбу участника, Лазарев стал не просто ведущим, а «лидером сотни», задающим тон и настроение всему проекту.
Скандалы в этом шоу случались регулярно: порой эмоции зашкаливали настолько, что, по собственному признанию артиста, он даже собирался уйти из проекта, беспокоясь за своё состояние. В одном из выпусков 2025 года Лазарев накричал на музыкального критика, не выдержав напряжения в эфире. Седьмой сезон проекта успешно завершился в конце 2025 года.
Параллельно с этим, начиная с осени 2025 года, Лазарев появился и в жюри другого громкого проекта — «Шоу Аватар» на телеканале НТВ. Здесь ему пришлось делить судейское кресло со своей бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой, что стало настоящей приманкой для зрителей. Бывшие влюблённые не стеснялись подкалывать друг друга в прямом эфире. Однажды, после выступления участника, Кудрявцева призналась, что ей показалось, будто за аватаром Финиста — Ясного сокола — скрывается Прохор Шаляпин. Лазарев тут же парировал с иронией:
«Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!».Кроме того, в 2025 году артист принял участие в девятом сезоне международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ, где поддерживал детей, оставшихся без попечения родителей.
«Тайная жена» и дети «от неизвестной»Личная жизнь Сергея Лазарева — это, пожалуй, главная тема для сплетен, которая не утихает уже больше десяти лет. Самый яркий и, как считается, показательный роман был у него с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Несмотря на то что звёзды расстались, их связывают тёплые дружеские отношения.
Скандал разразился в 2014 году, когда выяснилось, что у артиста есть сын Никита. Ещё больше шума наделало признание в 2019 году о существовании дочери Анны. Официальная версия гласила: обоих детей родила суррогатная мать, но биологическая мать у них одна — анонимная женщина. Долгие годы Лазарев настаивал на том, что он одинок и штамп в паспорте ему не нужен.
Однако кулуарные сплетни и сливы от инсайдеров рисуют совершенно иную картину. По информации, циркулирующей в сети уже несколько лет, настоящей матерью детей и давней спутницей жизни певца является успешная московская бизнесвумен Анна Белодедова. Наблюдатели давно заметили поразительное сходство дочери Анны с этой женщиной.
Дошло до того, что певец вынужден лично опровергать слухи о женитьбе. Когда в интернете появились снимки с кольцом на безымянном пальце, Лазарев взорвался:
«Этот фейк ходит по сети уже три года! Кольцо — реквизит для клипа "Снег в океане"».Но, несмотря на его уверения, осведомлённые источники настаивают: пара тайно расписалась в одном из столичных МФЦ и скрывает это ради сохранения реноме «холостого» артиста, что, по мнению маркетологов, увеличивает стоимость рекламных контрактов и позволяет сохранять фанбазу, верящую в сказку о доступном кумире.
Громкие скандалыКарьера Сергея Лазарева не обходилась без публичных пощёчин. Наиболее резонансным стало заявление музыкального критика Сергея Соседова, который после появления информации о детях певца открыто призвал его перестать «прикрываться» выдуманными романами.
«Скорее всего, эту историю, как и роман с Лерой Кудрявцевой, он придумал, чтобы ничего не говорили про его сексуальную ориентацию**… Чем раздувать всякую туфту, лучше бы рассказал честно всё, как есть, и представил всем своего нового друга», — заявил Соседов.Лазарев традиционно оставил эти слова без комментариев, но осадок, как говорится, остался. Не менее показателен и его протест в социальных сетях.
В 2026 году певец совершил неожиданный поступок: отписался от всех друзей и коллег, закрыл комментарии и публично объяснил, что устал «жить чужими жизнями».
«Instagram* стал отнимать у меня очень много времени. У меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей… Я не хочу ничьего одобрения! Я хочу просто жить своей жизнью», — написал артист.Однако критики тут же усмотрели в этом не философское переосмысление, а желание спрятаться от неудобных вопросов о своей личной жизни, которые сыплются от подписчиков под каждым постом.
Как сейчас живет артистСегодня Сергей Лазарев находится на пике гастрольной активности. Помимо масштабного шоу «Шоумен», запланированного на октябрь 2026 года в Петербурге, его ждут выступления во Владивостоке и других городах России.
Личная жизнь артиста по-прежнему остаётся за семью печатями, если не считать тщательно дозированных публикаций. В январе 2026 года он трогательно показал повзрослевших Никиту и Анну, отдыхающих в Дубае с ним и его мамой Валентиной Викторовной, подписав снимок коротко и ёмко: «Мои».
Кто именно сейчас живёт в его элитном особняке — мать, дети и «тайная жена», которую пресса называет «женщиной-невидимкой», или он действительно предпочитает одиночество — артист продолжает держать в строжайшем секрете.