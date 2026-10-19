19 октября 2026, 11:35

Amirchik (Фото: Telegram @amirchikmusic)

Амирхан Батабаев, известный миллионам поклонников как Amirchik, — молодой певец, автор песен и видеоблогер, чья карьера является ярким примером того, как талант, помноженный на возможности социальных сетей, может привести к головокружительному успеху. О творческом пути артиста из киргизского села в топы музыкальных чартов читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Амирхана Батабаева Творчество и знаменитые композиции Личная жизнь Amirchik Конфликт из-за прав на песню «Розовый вечер» Угроза отмены концерта в Бердске Как сейчас живет Amirchik



Биография Амирхана Батабаева

Творчество и знаменитые композиции

Amirchik (Фото: Telegram @amirchikmusic)

Личная жизнь Amirchik

Amirchik (Фото: Telegram @amirchikmusic)

Конфликт из-за прав на песню «Розовый вечер»

Amirchik (Фото: Telegram @amirchikmusic)

Угроза отмены концерта в Бердске

Amirchik (Фото: Telegram @amirchikmusic)

Как сейчас живет Amirchik

«31 августа — в День независимости Кыргызстана — состоится премьера моего нового трека "Кыргызстан"», — написал артист в Threads, опубликовав фрагмент композиции и предложив подписчикам снимать под него видео и придумывать танцы.