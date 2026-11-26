Молчала 40 лет, растила его дочь пока он пользовался успехом у женщин, а потом указала на дверь. Как сложилась судьба Евгении Глушенко?
Их брак называли образцовым — 40 лет вместе, общий сын, дочь от первого брака, которую Евгения Глушенко вырастила как родную. О личной жизни актриса предпочитала публично не высказываться. Даже когда поговаривали об изменах знаменитого супруга. Однако в конце нулевых, накануне круглой годовщины, тишина дала трещину. С тех пор кольцо с её руки исчезло, хотя официальных объяснений так и не последовало. Что стоит за молчанием самой закрытой пары российского театра, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и начало карьерыЕвгения Константиновна Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону в семье военнослужащего и работницы фабрики. Увлечение театром началось со школьного кружка, после чего она поступила в Ростовское театральное училище, а затем перевелась в Москву. В 1974 году Глушенко окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и была принята в труппу Государственного академического Малого театра, где служит по сей день.К кинематографу актриса относилась сдержанно. Однако отказаться от предложения Никиты Михалкова не смогла. Именно на съёмках «Пьесы для механического пианино» в 1977 году произошла встреча с Александром Калягиным. На тот момент оба были несвободны: Глушенко состояла в отношениях, а Калягин воспитывал маленькую дочь Ксению после смерти первой жены. Тем не менее спустя год Калягин разыскал молодую актрису. Маленькая Ксения выбор отца одобрила. Свадьбу сыграли быстро, на момент бракосочетания Евгении было 26 лет. Вскоре у пары родился сын Денис.
Нерушимый брак или идеальная маска?Глушенко продолжила службу в Малом театре, в кино снималась нечасто, но её работы были яркими и заметными. В одной из картин она сыграла одинокую сотрудницу библиотеки, влюблённую в героя Олега Янковского. Образ, который она воплощала на экране, был полной противоположностью её собственной натуры.
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После выхода картины зрители и не подозревали, что актриса в жизни совсем не такая, как её героиня. Калягин, по свидетельствам коллег, всегда пользовался вниманием женщин. Слухи о его увлечениях ходили в театральных кругах на протяжении многих лет, однако Глушенко публично не комментировала свою семейную жизнь. Со стороны брак выглядел нерушимым.
Скандал и попытка вымогательстваПервые признаки разлада появились в конце 90-х годов, когда дети выросли. Ксения получила образование программиста и уехала в США. Денис выбрал журналистику и начал самостоятельную жизнь. В 2008 году, накануне 40-й годовщины свадьбы, разразился скандал: одна из студенток Калягина обвинила его в домогательствах и написала заявление в полицию. Однако в ходе расследования выяснилось, что иск стал частью схемы вымогательства денег, организованной мужем заявительницы. После этого Глушенко, по сообщениям прессы, указала мужу на дверь и подала на развод. Однако спустя несколько лет оба супруга опровергли информацию о расторжении брака. При этом актриса стала появляться на публике без обручального кольца.
Что сейчас происходит в семье народного артиста РСФСРВ последние годы Глушенко сосредоточилась на театральной работе и преподавании в Щукинском училище. В кино она практически не снимается уже около десяти лет. Калягин также заметно сократил свою активность: он редко появляется на работе без трости. Неопределённость в семейном статусе пары сохраняется.
Официально о разводе они не объявляли, но и прежней гармонии, по свидетельствам окружения, в их отношениях не осталось. Параллельно продолжается судебное разбирательство, связанное с задолженностью за апартаменты в Ялте, оформленные на имя Глушенко и её сына. Примечательно, что Союз театральных деятелей, с которым связан этот жилой комплекс, возглавлял Александр Калягин. Как прежде, так и сейчас, Евгения Глушенко не комментирует свою личную жизнь публично.