26 ноября 2026, 13:55

Евгения Глушенко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Их брак называли образцовым — 40 лет вместе, общий сын, дочь от первого брака, которую Евгения Глушенко вырастила как родную. О личной жизни актриса предпочитала публично не высказываться. Даже когда поговаривали об изменах знаменитого супруга. Однако в конце нулевых, накануне круглой годовщины, тишина дала трещину. С тех пор кольцо с её руки исчезло, хотя официальных объяснений так и не последовало. Что стоит за молчанием самой закрытой пары российского театра, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало карьеры Нерушимый брак или идеальная маска? Скандал и попытка вымогательства Что сейчас происходит в семье народного артиста РСФСР

Ранние годы и начало карьеры



Евгения Глушенко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Нерушимый брак или идеальная маска?

«Алла знает мой номер, могла бы спросить»: как одно напутствие Пугачёвой перевернуло судьбу Наташи Королевой и за что Примадонна невзлюбила Николаева

Скандал и попытка вымогательства



Александр Калягин и Евгения Глушенко (Фото: РИА Новости/ РИА Новости)

Что сейчас происходит в семье народного артиста РСФСР