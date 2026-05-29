Один сын «Угробил» бизнес, второй отказался от фамилии отца, а дочь спряталась от публики: три истории детей Олега Газманова
За сценическим образом «есаула» российской эстрады долгие годы скрывалась сложная семейная драма. Пока Олег Газманов собирал стадионы и покорял миллионы поклонниц, рядом с ним рушились браки, взрослели дети и принимались решения, о которых артист предпочитал не говорить публично. Почему первая жена певца ушла в забвение ради семьи, как будущая супруга пережила арест мужа и почему приёмный сын Газманова отказался от знаменитой фамилии, расскажет «Радио 1».
Союз контрастов: от холодного приёма до пожизненного содержанияБрак Ирины и Олега, заключённый в 1975 году, стал союзом контрастов. Зинаида Абрамовна, мать жениха и бывший фронтовой врач, поначалу отнеслась к избраннице сына сдержанно, будучи убеждена, что творческому человеку требуется совершенно иная спутница жизни. Однако Ирина не стала спорить и доказывать свою правоту: теплом, уютом и терпением она постепенно покорила пожилую женщину, став для свекрови самым близким человеком и заботясь о ней до конца жизни.
После рождения сына Родиона в 1981 году семья переехала в Москву. Пока Олег покорял вершины музыкального мира, Ирина осознанно осталась в тени. Супруга музыканта пожертвовала карьерой ради семьи — растила сына, обустраивала дом и ждала мужа с его изматывающих поездок. Оглушительная слава благоверного стала тяжёлым испытанием для молодой женщины: навязчивое внимание поклонниц, бесконечные телефонные звонки и новое увлечение мужа надломили союз.
В 1997 году, спустя двадцать два года, супруги тихо развелись. Ирина перенесла разрыв достойно, без публичных скандалов и имущественных споров. Олег, в свою очередь, поступил по-мужски: оставил дом, автомобиль и обеспечил пожизненное содержание матери своего наследника. После развода Ирина так и не вышла замуж, выбрав уединённую жизнь на Балтике, которую согревают лишь редкие, но долгожданные встречи со взрослым сыном.
«Есаул» пришёл сам: спустя годы, разводы и аресты — настоящая история второй семьи ГазмановаВ конце 1980-х годов, во время гастролей в Воронеже, Олег Газманов заметил из окна автомобиля 20-летнюю студентку-экономиста Марину Муравьёву. Музыкальные вкусы девушки ограничивались исключительно классикой, а советская эстрада будущую финансистку совершенно не привлекала. Газманов проявил к ней интерес и передал приглашение на концерт через барабанщика. Со слов Марины Газмановой, на предложение посетить концерт, переданное через ударника группы, она ответила: «Пусть ваш артист придёт сам!». Однако на выступление всё-таки пошла. Так завязались их непростые отношения, растянувшиеся более чем на десятилетие. Разница в возрасте, статус суперзвезды и наличие у Олега законной жены пугали Марину, и в какой-то момент избранница вокалиста даже попросила оставить её в покое.
Судьба, однако, сделала крутой вираж. Марина переехала в Москву, занялась бизнесом и вышла замуж за Вячеслава Мавроди. Но семейное счастье разрушилось в одночасье: мужа арестовали, когда она находилась на последних месяцах беременности. Узнав о случившемся, Газманов проявил подлинное благородство — именно Олег, а не законный супруг, встретил её с новорождённым сыном Филиппом у роддома. Официально разведясь, поющий офицер окружил молодую мать такой заботой, что все сомнения отступили. «Есаул» российской эстрады сразу усыновил ребёнка, дал ему свою фамилию и воспитал как родного. В 2003 году, ожидая общего малыша, возлюбленные сыграли свадьбу. Марина не растворилась в тени знаменитого мужа: получив второе высшее образование и диплом психолога, супруга выстроила в семье атмосферу глубокого взаимопонимания.
История Родиона Газманова, который не попросил у отца ни рубляРодион Газманов вырос на виду у публики: ещё в конце 80-х годов его детское исполнение песни «Люси» покорило миллионы. Выступая на стадионах вместе с отцом, он не позволил ранней славе вскружить себе голову. Развод родителей для Родиона, которому на тот момент было 12 лет, стал тяжёлым испытанием, однако парень сумел сохранить уважение к отцу и стал главной опорой для матери. Став взрослым, юноша проявил силу духа и твёрдость характера: принципиально отказался от финансовой поддержки, решив всего добиваться самостоятельно. Начав путь с работы барменом, Родион совмещал труд с учёбой и окончил Финансовую академию при Правительстве РФ с красным дипломом. Это образование открыло ему двери в большой бизнес. Сын знаменитости выстроил успешную карьеру: от ведущего аналитика в «Детском мире» до руководства проектами в строительстве, агропроме и инвестициях. Однако музыка никогда не уходила на второй план. В 2012 году Родион оставил кресло топ-менеджера и вернулся на сцену во главе группы «ДНК».
В 2023 году вклад отпрыска легендарного артиста в искусство был отмечен государственной благодарностью. Сегодня 44-летний поющий финансист тщательно оберегает личную жизнь от посторонних, признаваясь лишь в мечте о большой семье и ожидании той самой, единственной.
Почему Филипп Газманов добровольно отказался от звёздной фамилииФилипп, приёмный сын Олега Газманова, рос в атмосфере абсолютного принятия. Артист никогда не разделял детей на своих и чужих, поэтому мальчик долгие годы с гордостью носил прославленную фамилию. В детстве он пробовал выступать в ансамбле «Непоседы», но рано осознал, что сцена — не его стихия. Тогда Филипп переключился на спорт: начал с футбола, а во время учёбы в элитном частном колледже в Англии увлёкся регби — жёсткой и по-настоящему мужской игрой.
Прекрасная атлетическая форма статного парня, полученная во время регулярных тренировок, привлекла внимание модельных агентов: последовали успешные съёмки для глянца и участие в престижных показах. Впрочем, эта красивая сторона жизни так и осталась для Филиппа лишь эпизодическим увлечением.
Истинный талант юноша раскрыл в предпринимательстве. Ещё в студенческие годы он стал сооснователем цифрового сервиса Fura для оптимизации грузоперевозок. Проект быстро завоевал рынок, принеся молодому человеку финансовую независимость и статус уверенного бизнесмена. Недавно Филипп официально сменил фамилию Газманов на материнскую — Муравьёв. Этот шаг не был вызван семейными разногласиями. Как пояснил сам Олег, из-за международных санкций, наложенных на артиста, громкая фамилия стала помехой в развитии зарубежных стартапов и привлекала излишнее внимание СМИ. Решение сменить имя стало зрелым поступком взрослого мужчины, поставившего во главу угла защиту своего дела и деловую репутацию.
Почему дочь Газманова избегает публичностиМарианна, младшая дочь Газманова, появившаяся на свет в декабре 2003 года, стала для Олега Михайловича самым дорогим и уязвимым местом на свете. За огненную гриву и взрывной, искрящийся энергией нрав домашние нежно называли её «рыжей лисичкой». Творческая натура девочки формировалась в профильных учебных заведениях, а подростковый максимализм сменился целеустремлённостью.
В 2022 году она окончила элитную «Хорошколу» с золотой медалью, эффектно появившись на выпускном в платье изумрудного оттенка, дизайн которого придумала сама. Блестящие результаты экзаменов открыли перед Марианной двери МГИМО, где наследница легендарного родителя изучает международный бизнес. Сейчас 22-летняя девушка пишет диплом и параллельно работает в дизайнерской компании. В отличие от отца, дочь не любит публичность и сознательно избегает светской жизни.
«Марианна сейчас очень занята: пишет диплом, поэтому и пропала из соцсетей. У неё такой ответственный этап в жизни», — рассказала Марина Муравьёва-Газманова порталу VOICE.