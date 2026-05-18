ДНК-тест, битва за миллионы и заброшенная могила: что скрывала вдова Градского и почему заговорила сейчас
Александр Градский ушёл из жизни в 2021 году. Сразу после похорон между его близкими родственниками начались споры из-за наследства. Судебные разбирательства и громкие скандалы не утихают до сих пор. Недавно вдова музыканта Марина Коташенкова впервые за долгое время решила высказаться о сложившейся ситуации. Почему супруга маэстро больше не может молчать и какие тайны раскрыла в своём заявлении, читайте в материале «Радио 1».
Рок-пионер, уникальный голос, четыре брака и наследственные споры: взгляд на судьбу Александра ГрадскогоНародный артист России Градский (настоящая фамилия Фрадкин) родился в 1949 году в Копейске. Ключевое влияние на будущее сына оказала мать-музыкант: именно в её честь юноша в 14 лет сменил фамилию. Родительница рано ушла из жизни — в 1963 году — и эта потеря, вероятно, навсегда определила внутреннюю связь Александра с музыкой. После музыкальной школы будущий композитор получил академическое вокальное образование, а затем учился в Московской консерватории. Ещё подростком патриарх российского рока начал свой путь с группы «Тараканы», позже основал коллективы «Славяне» и «Скоморохи». Прорыв произошёл в 1970 году: Градский впервые снялся в кино, а в 1974 году о нём написало британское издание Music Week, назвав «Звездой года» от СССР. В 1980 году автор песен обратился к социальным темам, посвятил несколько композиций Владимиру Высоцкому, участвовал в рок-фестивалях и концерте в поддержку ликвидаторов аварии на ЧАЭС в 1986 году. В те же годы обладатель уникального голоса создал первые три советских рок-балета. В постсоветское время Градский оставался востребованным композитором: написал музыку более чем к 40 фильмам, а также к мультфильмам и документальному кино. При этом исполнитель партии в Большом театре не жаловал журналистов — именно ему приписывают введение в обиход слов «совок» и «журналюга». До конца жизни наставник шоу «Голос» резко оценивал русский рок, считая это направление «несостоявшимся» и сравнивая его с блатным шансоном криминальной направленности. Даже беглый взгляд на творческий путь Александра Градского даёт ясное представление: его профессиональная карьера была предельно насыщенной и полной ярких событий. Однако не менее бурной и сложной оказалась и личная жизнь. Маэстро был женат четыре раза. О первой супруге сегодня известно крайне мало — сам музыкант называл тот союз не иначе как «молодёжной ошибкой» или легкомысленным шагом.
Второй избранницей Градского стала знаменитая советская актриса Анастасия Вертинская. Официально брак продлился четыре года, однако фактически пара рассталась гораздо раньше — за два года до официального развода. От первых двух браков у Градского не осталось наследников. Третья супруга, Ольга, родила музыканту двоих. Старший, Даниил, пошёл по стопам отца: он музыкант, а кроме того — успешный предприниматель. Младшая, Мария, выбрала путь телевидения и менеджмента: сегодня дочь работает ведущей и арт-директором. Четвёртой и последней женой Градского стала актриса Марина Коташенко. Хотя официально брак был зарегистрирован только в 2021 году, фактически они жили вместе с 2003 года. В 2014 и 2018 годах выпускница ВГИКа родила знаменитости двоих сыновей — Александра и Ивана. Для неё оформление отношений оказалось как нельзя более своевременным: в конце ноября того же 2021 года Градский был госпитализирован. Проведя два дня без сознания, артист скончался в больнице от инсульта.
Кто претендует на состояние артиста и почему старшие дети выступили против его четвёртой супругиПосле смерти создателя театра «Градский Холл» родственники сразу же начали борьбу за наследство. На имущество претендуют бывшая жена, вдова и четверо детей. Старшие дети сплотились против Марины Коташенко. Сын Даниил усомнился в отцовстве Градского в отношении младшего ребёнка вдовы. В результате этого в прессе появились слухи о генетической экспертизе и даже вскрытии захоронения для получения образца ДНК.Сам Даниил впоследствии категорически опроверг домыслы о том, что тело отца собираются извлекать из могилы. Мужчина разъяснил: для установления родства нет необходимости в эксгумации — достаточно взять биоматериал у других детей Александра Борисовича. При этом он признался, что ему небезразличны итоги такого анализа. Ведь только ДНК-тест может дать однозначный ответ: является ли младший отпрыск Коташенко родным сыном Градского или нет. В интервью Денису Пархоменко в шоу «Как есть» вдова композитора с горечью призналась:
«Мне очень жаль, что мы дошли до такой низости, как война. Фактически брат — против брата».Коташенко подчеркнула, что неоднократно пыталась наладить с предыдущей семьёй Градского нормальные, конструктивные отношения, однако, по словам Марины, «все попытки разбивались о стену непонимания». Особое сожаление у женщины вызывает тот факт, что старшие дети остались безучастны к вопросу о выборе и установке памятника отцу. Четвёртая жена Александра Градского уверяет, что сама проявила инициативу и первой пошла навстречу, несмотря на существующие разногласия, поскольку считает это «делом чести и данью памяти».
Свежие цветы, старые вазы и поверьеВ беседе с журналистами «NEWS.ru» историк-москвовед Иван Козлов обратил внимание на то, что памятник Александру Градскому появился на могиле лишь спустя почти три года после смерти музыканта. Мемориал из чёрного мрамора выполнен в виде фрагмента рояля и плиты с портретом, автографом и датами жизни. На плите обозреватели обнаружили свежие цветы и тетради со стихами и нотами. Козлов пояснил: первые приносят ученики Градского, вторые — начинающие авторы. Сложилось поверье, что дух музыканта помогает молодым талантам, поэтому те ищут его благословения у могилы. Историк добавил, что за захоронением теперь ухаживают воспитанники — жён и детей артиста у могилы давно не видно.
«Я здесь бываю почти каждый день, провожу по несколько часов, поскольку исследую биографии людей, похороненных на Ваганьковском кладбище. Ни жён Градского, ни детей я возле его могилы очень давно не наблюдал», — сказал Козлов в интервью.Журналисты заметили на месте захоронения следы запустения: старые вазы с увядшими цветами, а в мусоре — никому не нужную фотографию музыканта. Дожди давно размыли изображение, сделав его почти неузнаваемым.