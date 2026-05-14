Хотела родить, но он ушёл к молодой: на кого променял Ирину Сотикову ее 28-летний супруг-актер?
Звезда российских сериалов и мелодрам Ирина Сотикова знакома поклонникам детективного жанра. Яркая и талантливая, она создала на экране множество образов. А вот на личном фронте актрисе долгое время не везло. Её собственная история любви, начавшаяся как волшебный сон, в одночасье превратилась в горькое разочарование. Талантливая и сильная женщина смело рискнула связать судьбу с мужчиной на 14 лет моложе, но, увы, этот союз не выдержал проверку временем. Молодой красавец-актёр предал чувства любящей супруги и ушёл к более юной избраннице. Через что пришлось пройти артистке и как исполнительница справляется с болью предательства, читайте в материале «Радио 1».
Верность длиною в тридцать летИрина родилась в Ленинграде в семье военного. По долгу службы отца семья часто меняла место жительства, поэтому большая часть детства будущей актрисы прошла на Дальнем Востоке. Сотиковой довелось пожить в Хабаровске, Чите и даже за рубежом — в Монголии. Лишь в пятнадцать лет Ирина вместе с родными вернулась в родной Ленинград, где окончила школу. Мечта о сцене зародилась у девочки с ранних лет: ни одно школьное мероприятие не обходилось без участия школьницы.
Подросток активно занималась в кружках самодеятельности и научилась играть на фортепиано. Получив школьный аттестат, Ирина без промедления отправилась в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Удача улыбнулась абитуриентке сразу — Сотикова поступила с первой попытки. Учиться посчастливилось на курсе Владимира Викторовича Петрова — заслуженного деятеля искусств и одного из самых авторитетных педагогов вуза.
С четвёртого курса и на протяжении вот уже тридцати лет выпускница ЛГИТМиКа верна одной сцене — Санкт-Петербургскому академическому театру комедии имени Акимова. В этом году служительница Мельпомены отмечает юбилей служения искусству в этих стенах. Сейчас Ирина занимает положение ведущей актрисы труппы, и режиссёры неизменно доверяют Сотиковой главные роли. Среди знаковых работ — «Деревенская жена», «Тень», «Мой вишнёвый садик», «Слишком женатый таксист» и целый ряд других спектаклей. Артистка освоила практически всю классику, воплотив на сцене образы из произведений Островского, Шекспира, Киплинга и других великих писателей.
Та самая роль, которая сделала её знаменитойДебют Ирины в кино состоялся 25 лет назад — она получила небольшую роль в комедии «Горько!», где блистали Светлана Немоляева, Кирилл Лавров и другие легенды советского кино. Однако звёздным часом стала первая главная роль — капитан Марина Воронина в «Дорожном патруле». Образ руководителя бригады спецотдела ГУВД Петербурга покорил зрителей по всей стране и обеспечил актрисе признание в профессиональной среде. После такого успеха режиссеры завалили Сотикову предложениями.
Ирина — исполнительница редкого дарования, способная перевоплощаться в кого угодно. Ей подвластны драматические, комедийные и характерные роли: доктор, модельер, певица, судья, редактор, глава благотворительного фонда, банкирша, фитнес-тренер, официантка, душа свадебного торжества, медсестра и трепетная невеста. Но особого внимания заслуживают две великолепные сценические работы — Фаина Раневская в спектакле «Раневская. Одинокая насмешница» и Раиса Захаровна в легендарной постановке «Любовь и голуби» на родной сцене Театра комедии имени Акимова.
Когда возраст не помеха: история любви с молодым коллегойПродолжительное время Ирина с головой была погружена в профессию. Она работала на износ — в театре и на съёмках, — совершенно не оставляя себе времени на личную жизнь. При этом актриса всегда оставалась в тени, избегала публичных скандалов и ревностно охраняла своё личное пространство. До 42 лет прима Театра комедии носила статус незамужней женщины, и многим казалось, что одиночество стало осознанным выбором Ирины. Но 11 лет назад всё изменилось — на горизонте возник молодой и обаятельный коллега, актёр Алексей Красноцветов, который моложе Сотиковой на 14 лет. Разница в возрасте ничуть не смутила влюблённых. Вспыхнувший роман развивался стремительно и вскоре превратился в прочный семейный союз. В 2015 году пара официально скрепила отношения узами брака. В интервью актриса искренне говорила, что совершенно не замечает возрастной дистанции и очень хочет стать матерью. Внешне их брак производил впечатление абсолютной идиллии: эффектная, счастливая пара блистала на светских вечерах, и глядя на них, трудно было представить, что эта сказка может когда-нибудь закончиться. Однако красивая история, увы, оборвалась. По информации СМИ, причиной разрыва стал роман мужа на стороне. Некоторое время супруги пытались сохранить брак, но в итоге приняли решение расстаться. К тому моменту Сотиковой уже исполнилось 50 лет, и впервые в жизни женщина почувствовала себя одинокой и невостребованной.
Ирина с достоинством пережила удар судьбы. В отличие от многих публичных персон, она не дала ни одного интервью о причинах развода и не комментировала уход мужа. Единственным намёком на пережитые страдания можно считать её исчезновение с экранов. Вместо кино она с головой ушла в театр, дав волю эмоциям только на сцене. Сейчас актриса не состоит в отношениях, целиком отдаёт себя профессии и в 52 года находится в превосходной форме. Лишь одно обстоятельство по-прежнему отзывается в сердце грустью — несбывшаяся мечта о ребёнке.