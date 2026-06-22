Пугачева не поздравила: как прошел юбилей Максима Галкина**, слухи о любовнице и послание от Светланы Лободы. Правда ли семья на грани развода
Пятидесятилетний юбилей, публичное молчание жены и новое лицо вместо тостов. Максим Галкин** встретил день рождения в эмиграции без поздравления от Аллы Пугачёвой, но с провокационным преображением. Хирурги уверены в подтяжке, а фанаты — в том, что резкое омоложение понадобилось артисту для поиска «молодой пассии». Пока Примадонна вынуждена опираться на трость, её муж, по мнению критиков, готов продать душу ради возвращения в медийное поле. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Банкет без застолья: главным развлечением стала карусельВ свой день рождения Галкин** поделился с подписчиками каруселью из фотографий разных лет. Под постом он поставил только цифру «50» и смайлик в виде торта. Артист не стал писать душевных стихов или благодарностей поклонникам. На черно-белых кадрах Максим**предстал в дерзком виде. Супруг Примадонны надел облегающую футболку и брюки с завышенной талией. Образ дополнили стильное пальто и солнцезащитные очки. Уложенные кудри и лёгкая небритость добавили ему брутальности.
Поздравление от супругиДень подошёл к концу, но главного поздравления публика так и не дождалась. Алла Пугачёва ничего не написала мужу в соцсетях по случаю его юбилея. А ведь когда-то именно ради этой женщины он выходил на главные телеэкраны страны. Молчание певицы выглядит очень красноречивым. Возможно, жена поздравила артиста лично, однако, когда речь идёт о людях, десятилетиями живущих под прицелом камер, безмолвие в такой день рождает слишком много поводов для размышлений. Особенно если учесть, что сам именинник сейчас явно увлечён попытками повернуть время вспять и радикальной борьбой с возрастом. На этом фоне молчание 77-летней супруги выглядит вполне закономерным.
Кто поздравил Галкина**Некоторые коллеги всё же поздравили релоканта. В комментариях к его посту собрались многие уехавшие из страны знаменитости:
«С днём рождения! Ура!» — написала Кристина Орбакайте; «Шикарный возраст у красавчика!!! Будь счастлив» — отметила Лобода; «С днём рождения, Макс**!» — поздравил Семён Слепаков**. Особняком стал Михаил Шац**. Телеведущий написал поздравление на иврите. В переводе его сообщение звучало так: «Поздравляем! Удачи до 120!».
Эмиграция ценой в состояниеВ 2022 году Галкин** покинул Россию. Вслед за ним уехали Алла Пугачева и их дети. Сначала семья обосновалась в Израиле. Позже из-за конфликта с Газой они перебрались на Кипр. Однако поговаривают, что и там пара не останется навсегда. На родине Максим** был одним из самых высокооплачиваемых ведущих.
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Сейчас о прежних доходах ему остаётся только мечтать. Артист продолжает работать, но гонорары стали совсем другими. Продюсер Сергей Дворцов рассказал aif.ru, что корпоратив с участием шоумена стоит около 100 миллионов рублей. При этом эксперт считает, что экс-ведущий «Лучше всех» сильно сдал позиции.
«Галкин** сейчас готов на всё, потому что там уже далеко не те деньги, которые они зарабатывали здесь», — отметил эксперт по шоу-бизнесу.Постоянный гость ток-шоу подметил в беседе и характерную черту, присущую беглому юмористу.
«Думаю, М** за большие деньги готов даже свою собственную семью или душу продать. Он человек продажный от слова совсем», — хлёстко добавил критик.Выступления в Азии и странах СНГ регулярно отменяются. Не в восторге и местная публика. Житель Израиля в беседе с NEWS.ru откровенно назвал выступления шоумена халтурой. По его словам, зрители ходят на Галкина** «как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота». Из-за бесконечных разъездов пародист видит жену и детей лишь от случая к случаю. За последние годы беглый шоумен потерял не только время с семьёй и доходы с федерального канала.
Смена образа: зачем на пятом десятке шоумен резко помолодел и что об этом говорят хирургиВ 2026 году главной темой блога Максима** стало преображение артиста. Невозвращенец выглядит намного моложе своих лет. Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» охотно хвастается перед подписчиками крепким прессом и мышцами. Столь резкий интерес к собственной внешности привлёк внимание экспертов. Пластические хирурги уверены, что шоумен сделал эндоскопическую подтяжку лица. Хирург Зухра Балакеримова в беседе с WomanHit.Ru похвалила работу коллег.
По её словам, врачи грамотно сохранили живую мимику и естественные морщины. Также специалист допустила использование SMAS- или RF-лифтинга и добавила, что в таком случае оперативного вмешательства могло не быть, а результат от косметологических процедур сохраняется в течение 1,5−2 лет». В итоге 50-летний комик выглядит на 30. Поклонники заметили разительные перемены во внешности юмориста. В сети заговорили о том, что перешагнувший полувековой рубеж Галкин** ищет себе молодую пассию. Ведь 77-летняя Алла Пугачёва уже не может так пристально следить за супругом. Примадонна передвигается только с помощницей и вынуждена использовать трость.
К тому же муж и жена проводят вместе всё меньше времени. Максим** постоянно в разъездах и путешествует в основном с детьми. На фоне резкого похудения, накачанных мышц и смены имиджа слухи только крепнут. Фанаты уверены, что столь рьяное омоложение артиста напрямую связано с новым романом на стороне.
По словам критиков и окружения, Галкин** намерен любыми средствами удержаться на плаву, чтобы не исчезнуть из медийного поля. Балагур, по их мнению, не побрезгует ни сделкой с совестью, ни романом с молодой женщиной — лишь бы не исчезнуть из медийного поля. Как точно подметил продюсер в беседе с журналистами aif.ru: «Он всегда ходил по головам. И я так полагаю, он по этим головам ходит там, где он есть».