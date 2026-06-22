Пугачева не поздравила: как прошел юбилей Максима Галкина**, слухи о любовнице и послание от Светланы Лободы. Правда ли семья на грани развода

22 июня 2026, 19:54

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм*@alla_orfey)

Пятидесятилетний юбилей, публичное молчание жены и новое лицо вместо тостов. Максим Галкин** встретил день рождения в эмиграции без поздравления от Аллы Пугачёвой, но с провокационным преображением. Хирурги уверены в подтяжке, а фанаты — в том, что резкое омоложение понадобилось артисту для поиска «молодой пассии». Пока Примадонна вынуждена опираться на трость, её муж, по мнению критиков, готов продать душу ради возвращения в медийное поле. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Банкет без застолья: главным развлечением стала карусель Поздравление от супруги Кто поздравил Галкина** Эмиграция ценой в состояние Смена образа: зачем на пятом десятке шоумен резко помолодел и что об этом говорят хирурги

Банкет без застолья: главным развлечением стала карусель

Поздравление от супруги



Максим Галкин** (Фото: Инстаграм @maxgalkinru)

Кто поздравил Галкина**

Эмиграция ценой в состояние

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«Галкин** сейчас готов на всё, потому что там уже далеко не те деньги, которые они зарабатывали здесь», — отметил эксперт по шоу-бизнесу.

«Думаю, М** за большие деньги готов даже свою собственную семью или душу продать. Он человек продажный от слова совсем», — хлёстко добавил критик.

Смена образа: зачем на пятом десятке шоумен резко помолодел и что об этом говорят хирурги