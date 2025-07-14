Дочь как «золотая антилопа», роман со стриптизершей и сексистские взгляды: Виталию Гогунскому — 47 лет
14 июля свой день рождения отмечает российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий Виталий Гогунский. Ему исполняется 47 лет. Звезда сериала «Универ» в этом году угодил в скандал, после которого публика назвала его сексистом и абьюзером за резкие высказывания о женщинах. Подробнее о том, что говорил артист и как у него обстоят дела в личной жизни, читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Виталий Гогунский появился на свет 14 июля 1978 года в украинском городе Кременчуг. С ранних лет проявлял творческие способности – окончил музыкальную школу по классу фортепиано, параллельно занимался карате и футболом. Уже в подростковом возрасте начал трудовую деятельность, пробуя себя в разных профессиях: от уборщика и грузчика до телеведущего.
Первое высшее образование получил в Одесском политехническом университете, где изучал машиностроение. Во время учебы проявил актерский талант, выступая в команде КВН. В 2001 году решил кардинально изменить жизнь, переехав в Москву и поступив во ВГИК. В 2007 году окончил знаменитую мастерскую Алексея Баталова.
Кинодебют Гогунского состоялся в 2004 году в картине «Прощайте, доктор Фрейд!». Настоящая популярность пришла после роли Кузи в культовом сериале «Универ» (2008-2011). В дальнейшем снялся в таких проектах как «Бармен» (2015) и «Держи удар, детка!» (2016). На сегодняшний день в его фильмографии более 20 киноработ. Помимо актерской работы, Гогунский успешно проявил себя в качестве участника и победителя шоу «Один в один!», «Танцы со звёздами», «Главная сцена», а также выпускал музыкальные треки, включая патриотическую песню «Россия».
Личная жизнь
Личная жизнь Виталия Гогунского полна скандалов и противоречий. Он был женат дважды, но оба брака закончились разводом, а также имел несколько громких романов. Роман Гогунского с Ириной Маирко начался в 2008 году. Пара познакомилась на съёмках сериала «Универ», где Ирина сыграла эпизодическую роль. В 2010 году у них родилась дочь Милана, которая ныне известна как певица Milana Star.
В 2013 году отношения актёра с Маирко закончились, и Гогунский женился в Италии на 21-летней Анне Жюсталь. Однако и этот союз просуществовал только два года. Гогунский объяснял разрыв отношений частыми разъездами и давлением со стороны Маирко.
В 2017 году Гогунский вновь сошёлся с Ириной, они официально оформили отношения, но уже через два года развелись. Гогунский утверждал, что конфликты возникали из-за вмешательств бывшей жены в его карьеру и постоянных ссор. Ирина обвиняла его в абьюзе, заявляя, что он требовал от неё быть всегда в хорошем настроении и даже поднимал на неё руку. Также разразился скандал с алиментами: Ирина утверждала, что Гогунский не платит, но актёр парировал, что оставил ей бизнес и квартиру в Москве.
«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — делился Гогунский в интервью Алене Жигаловой.
Также артист выразил сожаление по поводу того, что в своё время вывел дочь на сцену. По его словам, теперь Милана стала для её матери Ирины удобным способом заработка.
«Спустя год, как творчество дочери стало приносить доход, я вдруг резко стал не нужен. Зайдите в «Инстаграм»* дочки, там телемагазин какой-то. Просто ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, просто не это должно быть основным», — цитирует Виталия издание woman.ru.
В 2020 году СМИ писали о его отношениях с Настей Разовой (Либерман), бывшей стриптизершей. Сам актёр эти слухи не подтверждал. В 2024–2025 годах появлялись слухи о романе с актрисой Екатериной Григоренко, но Гогунский опроверг их, назвав её подругой. По состоянию на 2025 год Гогунский не женат и не афиширует новых отношений. Он продолжает сниматься в сериале «Универ. 15 лет спустя», записывает треки и даёт концерты.
Скандал и высказывания
В мае 2025 года Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в «Универе», оказался в центре скандала, выступив с сексистскими заявлениями в подкасте «Краснова знает». В интервью он высказал несколько провокационных взглядов на отношения между мужчинами и женщинами, вызвавших бурную реакцию.
Гогунский утверждал, что женщина не должна находиться в плохом настроении при мужчине, предлагая ей в таком случае уйти.
«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — высказался актер.
Также он заявил, что мужчина не должен добиваться женщину, а она сама должна проявлять инициативу, если видит в нем источник комфорта и безопасности. Актер разделил женщин на два типа: «те, с кем теряешь» (жалующиеся на партнера) и «те, с которыми получаешь» (вдохновляющие и улыбчивые). Эти высказывания вызвали возмущение в соцсетях и СМИ. Пользователи обвинили Гогунского в женоненавистничестве, а комментаторы предложили «петицию, чтобы мужчинам на эстраде не давали высказывать свои мысли». Некоторые зрители даже предположили, что пора запретить мужчинам озвучивать свои мысли на сцене.
Гогунский попытался смягчить резонанс, объяснив свою позицию заботой о комфорте и безопасности женщин, ссылаясь на материальную обеспеченность мужчины как на «безопасность» для женщины. Он также утверждал, что его бывшая жена Анна Жюсталь благодарна ему за то, что он «вывел её на новый уровень», и что она сейчас замужем за состоятельным мужчиной в Ницце. При этом актер проигнорировал критику, назвав свои взгляды «естественными» и обвинив общество в гиперчувствительности.