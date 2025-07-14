14 июля 2025, 10:23

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)

14 июля свой день рождения отмечает российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий Виталий Гогунский. Ему исполняется 47 лет. Звезда сериала «Универ» в этом году угодил в скандал, после которого публика назвала его сексистом и абьюзером за резкие высказывания о женщинах. Подробнее о том, что говорил артист и как у него обстоят дела в личной жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Скандал и высказывания



Биография артиста

Личная жизнь

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)



«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — делился Гогунский в интервью Алене Жигаловой.

«Спустя год, как творчество дочери стало приносить доход, я вдруг резко стал не нужен. Зайдите в «Инстаграм»* дочки, там телемагазин какой-то. Просто ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, просто не это должно быть основным», — цитирует Виталия издание woman.ru.

Скандал и высказывания

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)



«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — высказался актер.

