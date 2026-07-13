Война за алименты, скандальный сексизм и дочь «золотая антилопа»: как Виталий Гогунский превратился в главного женоненавистника страны?
Актеру, известному зрителям по роли обаятельного простака Кузи в культовом сериале «Универ», Виталию Гогунскому 14 июля исполняется 48 лет. За его плечами долгий путь от мальчишки из украинского Кременчуга до одного из самых узнаваемых комедийных актеров страны. Однако его жизнь сегодня омрачена чередой скандалов, судебных исков и публичных ссор с собственной дочерью. В его адрес нередко звучат вопросы о сексизме и невыплаченных алиментах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виталия ГогунскогоВиталий Гогунский появился на свет 14 июля 1978 года в украинском городе Кременчуг. С ранних лет проявлял творческие способности – окончил музыкальную школу по классу фортепиано, параллельно занимался карате и футболом. Уже в подростковом возрасте начал трудовую деятельность, пробуя себя в разных профессиях: от уборщика и грузчика до телеведущего.
Первое высшее образование получил в Одесском политехническом университете, где изучал машиностроение. Во время учебы проявил актерский талант, выступая в команде КВН. В 2001 году решил кардинально изменить жизнь, переехав в Москву и поступив во ВГИК. В 2007 году окончил знаменитую мастерскую Алексея Баталова.
Кинодебют Гогунского состоялся в 2004 году в картине «Прощайте, доктор Фрейд!». Настоящая популярность пришла после роли Кузи в культовом сериале «Универ» (2008-2011). В дальнейшем снялся в таких проектах как «Бармен» (2015) и «Держи удар, детка!» (2016). На сегодняшний день в его фильмографии более 20 киноработ. Помимо актерской работы, Гогунский успешно проявил себя в качестве участника и победителя шоу «Один в один!», «Танцы со звёздами», «Главная сцена», а также выпускал музыкальные треки, включая патриотическую песню «Россия».
Личная жизньЛичная жизнь Виталия Гогунского полна скандалов и противоречий. Он был женат дважды, но оба брака закончились разводом. Также Виталий имел несколько громких романов. Роман Гогунского с Ириной Маирко начался в 2008 году. Пара познакомилась на съёмках сериала «Универ», где Ирина сыграла эпизодическую роль. В 2010 году у них родилась дочь Милана, которая ныне известна как певица Milana Star.
В 2013 году отношения актёра с Маирко закончились, и Гогунский женился в Италии на 21-летней Анне Жюсталь. Однако и этот союз просуществовал только два года. Гогунский объяснял разрыв отношений частыми разъездами и давлением со стороны Маирко.
В 2017 году Гогунский вновь сошёлся с Ириной, они официально оформили отношения, но уже через два года развелись. Гогунский утверждал, что конфликты возникали из-за вмешательств бывшей жены в его карьеру и постоянных ссор. Ирина обвиняла его в абьюзе, заявляя, что он требовал от неё быть всегда в хорошем настроении и даже поднимал на неё руку. Также разразился скандал с алиментами: Ирина утверждала, что Гогунский не платит, но актёр парировал, что оставил ей бизнес и квартиру в Москве.
«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — делился Гогунский в интервью Алене Жигаловой.Также артист выразил сожаление по поводу того, что в своё время вывел дочь на сцену. По его словам, теперь Милана стала для её матери Ирины удобным способом заработка.
«Спустя год, как творчество дочери стало приносить доход, я вдруг резко стал не нужен. Зайдите в «Instagram»* дочки, там телемагазин какой-то. Просто ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, просто не это должно быть основным», — цитирует Виталия издание Woman.ru.Сегодня Ирина Маирко продолжает обвинять экс-супруга в уклонении от выплат на содержание дочери. Летом 2026 года разразился новый скандал: Маирко в суде требует не только алименты, но и оплату личного водителя для 16-летней Миланы (150 тысяч рублей в месяц), а также репетиторов по английскому, русскому и другим предметам — общая сумма претензий составляет около 330 тысяч рублей в месяц. Адвокат актера назвал эти требования «блажью», заявив, что гонорары его клиента не позволяют покрывать такие траты.
Скандал и высказывания ГогунскогоПомимо финансовых тяжб, репутацию Виталия Гогунского серьезно подорвали его собственные высказывания. В мае 2025 года в подкасте «Краснова знает» он сделал ряд заявлений, которые общественность назвала сексистскими. Актер заявил, что женщина «не имеет права» находиться в плохом настроении при мужчине, предложив в таком случае уйти «в сад». Он также разделил женщин на «тех, с кем теряешь», и «тех, с кем получаешь», заявив, что мужчина не должен добиваться женщину.
Эти слова вызвали волну возмущения. Пользователи соцсетей обвинили его в женоненавистничестве, а бывшая жена Ирина Маирко едко прокомментировала: «Ушла в сад». Даже председатель Союза православных женщин Галина Ананьина назвала его высказывания «подрывом семейных ценностей».
Гогунский попытался смягчить резонанс, объяснив свою позицию заботой о комфорте и безопасности женщин, ссылаясь на материальную обеспеченность мужчины как на «безопасность» для женщины. Он также утверждал, что его бывшая жена Анна Жюсталь благодарна ему за то, что он «вывел её на новый уровень», и что она сейчас замужем за состоятельным мужчиной в Ницце. При этом актер проигнорировал критику, назвав свои взгляды «естественными» и обвинив общество в гиперчувствительности.