13 июля 2026, 14:40

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)

Актеру, известному зрителям по роли обаятельного простака Кузи в культовом сериале «Универ», Виталию Гогунскому 14 июля исполняется 48 лет. За его плечами долгий путь от мальчишки из украинского Кременчуга до одного из самых узнаваемых комедийных актеров страны. Однако его жизнь сегодня омрачена чередой скандалов, судебных исков и публичных ссор с собственной дочерью. В его адрес нередко звучат вопросы о сексизме и невыплаченных алиментах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виталия Гогунского Личная жизнь Скандал и высказывания Гогунского



Биография Виталия Гогунского

Личная жизнь

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)

Виталий Гогунский (Фото: Instagram*@ gogunskv)

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — делился Гогунский в интервью Алене Жигаловой.

«Спустя год, как творчество дочери стало приносить доход, я вдруг резко стал не нужен. Зайдите в «Instagram»* дочки, там телемагазин какой-то. Просто ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, просто не это должно быть основным», — цитирует Виталия издание Woman.ru.

Скандал и высказывания Гогунского