Дочь премьер-министра Занзибара, а карманных денег меньше, чем у дочери-студентки: как Елена Ханга упустила наследство отца?
В 2026 году легендарная телеведущая Елена Ханга спокойно назвала размер своей пенсии, а затем отправилась покорять крепость в новом сезоне шоу «Форт Боярд». За благополучием первой женщины, научившей страну говорить о сексе в прямом эфире, скрывается история о потерянном африканском наследстве и горьком сожалении. Почему дочь премьер-министра Занзибара так и не получила то, что ей причиталось, и что заставило журналистку отказаться от мечты о большой семье, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеЕлена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. Её отец, Абдула Кассим Ханга, был политическим деятелем и впоследствии занял пост премьер-министра Занзибара. Мать, Лия Оливеровна Голден, работала учёным-историком. Родители познакомились в СССР, но позже расстались: отец вернулся на родину, где после государственного переворота оказался в тюрьме и скончался. Елену воспитывали мать и бабушка, которая общалась с внучкой исключительно на английском языке.
В юности Ханга занималась теннисом в спортивном клубе ЦСКА под руководством известного комментатора и тренера Анны Дмитриевой. Она окончила факультет журналистики МГУ, после чего работала в издании «Московские новости». В конце 80-х годов стала одним из первых советских журналистов, отправленных на стажировку в США.
«Про это» и революция на ТВВ 1997 году Леонид Парфёнов предложил Ханге вести программу о сексе — первую на российском телевидении. Она сначала отказалась: воспитание в советской семье, где «про это» не говорили, давало о себе знать, но журналист убедил.
«Я была очень серьёзная, ходила в строгих классических костюмах. У меня даже прозвище было – Крупская», — делилась звезда с «АиФ».«Про это» стала феноменом: рейтинги зашкаливали, о Ханге написала The New York Times, программа попала в Книгу рекордов Гиннесса. Елена говорила о том, что раньше считалось запретным: о насилии, об интимной жизни людей с ограниченными возможностями, о том, как важно понимать своё тело. В 2000 году шоу закрыли из-за проблем с финансированием. Позже Ханга вела «Принцип домино» и «Форт Боярд».
Личная жизнь журналисткиСо своим будущим супругом, политологом Игорем Минтусовым, Ханга познакомилась в конце 80-х годов, когда он готовил материал о расизме в СССР. Потом они расстались, а увидевшись на закрытой вечеринке спустя три года, едва признали друг друга. Судьбоносная встреча закончилась свадьбой 13 января 2001 года. Венчание прошло в пригороде Лос-Анджелеса на судне «Королева Мэри». 25 октября 2001 года у пары родилась дочь Елизавета-Анна, получившая двойное имя в честь тренера Анны Дмитриевой. Елене на момент рождения дочери было 39 лет.
«Я бы сказала себе: рожай ещё» и уплывшее наследствоНесмотря на внешнее благополучие, в жизни журналистки есть тема, которую она поднимает с горечью. Женщина жалеет, что не родила второго ребёнка.
Телеведущая откровенно призналась в интервью программе «Основано на реальных событиях», что хотела бы родить ещё хоть пятерых детей, но испугалась, что малыш родится с какими-то отклонениями.
«Я боялась, потому что у меня перед глазами были примеры 40-летних женщин, у которых малыши родились потом с отклонениями. И говорят, что эти паталогии были из-за возраста», — поделилась она в беседе.В молодости думала только о работе и карьере, а теперь понимает: дети — это главное, и время уже не вернуть. Отдельная драматичная глава — африканское наследство. После смерти отца Елена надеялась получить хотя бы часть имущества, но всё досталось её сводному брату.
Кормили объедками, едва не погибла в канаве, изменила Державину и не смогла проститься с отцом: главная боль Екатерины Райкиной
По словам Ханги, родственники убедили её, что речь идёт о скромной «лачуге», и та отказалась от своей доли. Позже выяснилось, что это был дворец, который сын премьер-министра продал, а вырученные деньги, по её словам, спустил в казино и исчез.
Долгое время теледива носила в себе обиду, пока не встретилась с бабушкой, которая объяснила логику отца: он считал, что о дочери в СССР позаботится государство, а отпрыск был «разгильдяем», которому деньги были нужнее. Приняв это объяснение, Елена смогла отпустить ситуацию.
Публичные мероприятия и заявления телеведущейВ 2020 году в интервью Лере Кудрявцевой Ханга назвала размер своей пенсии: 23 тысячи рублей.
«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — поделилась Елена.Теледива призналась, что не может позволить себе дорогие вещи, а карманных денег у её дочери, которая учится в США и получает стипендию, сейчас больше, чем у неё самой. При этом Ханга не жалуется: значительная часть семейных расходов лежит на муже, а она предпочитает винтажную одежду 50–60-х годов.В марте 2026 года журналистка посетила закрытую премьеру психологического триллера «Гуру». На этом мероприятии телеведущая назвала Анну Дмитриеву своим главным наставником и «нравственным камертоном». В июле 2026 года дочь премьер-министра Занзибара стала гостьей светской премьеры криминального сериала «Холод».
В сентябре 2026 года экс-ведущая «Про это» приняла участие в съёмках специального проекта «Форт. Возвращение легенды». Её партнёрами по команде стали актёр Сергей Бурунов и боксёр Николай Валуев. В интервью Ханга отметила, что во время работы ведущей «Форт Боярд» она зареклась когда-либо участвовать в испытаниях, но решила пройти их, чтобы проверить собственные силы.
«Как и у любого человека, у меня есть страхи. Но с возрастом я поняла одну вещь: страх не обязательно должен исчезнуть, чтобы ты сделал шаг вперёд. Иногда достаточно сказать себе: «Да, мне страшно. Но я всё равно попробую», — сказала она в интервью Ирине Ермолаевой.