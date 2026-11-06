06 ноября 2026, 09:49

Елена Ханга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2026 году легендарная телеведущая Елена Ханга спокойно назвала размер своей пенсии, а затем отправилась покорять крепость в новом сезоне шоу «Форт Боярд». За благополучием первой женщины, научившей страну говорить о сексе в прямом эфире, скрывается история о потерянном африканском наследстве и горьком сожалении. Почему дочь премьер-министра Занзибара так и не получила то, что ей причиталось, и что заставило журналистку отказаться от мечты о большой семье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование «Про это» и революция на ТВ Личная жизнь журналистки «Я бы сказала себе: рожай ещё» и уплывшее наследство Публичные мероприятия и заявления телеведущей

Ранние годы и образование

«Про это» и революция на ТВ

«Я была очень серьёзная, ходила в строгих классических костюмах. У меня даже прозвище было – Крупская», — делилась звезда с «АиФ».

Личная жизнь журналистки



Елена Ханга с дочерью Елизаветой-Анной (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Я бы сказала себе: рожай ещё» и уплывшее наследство

«Я боялась, потому что у меня перед глазами были примеры 40-летних женщин, у которых малыши родились потом с отклонениями. И говорят, что эти паталогии были из-за возраста», — поделилась она в беседе.

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Публичные мероприятия и заявления телеведущей

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — поделилась Елена.



Елена Ханга (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Как и у любого человека, у меня есть страхи. Но с возрастом я поняла одну вещь: страх не обязательно должен исчезнуть, чтобы ты сделал шаг вперёд. Иногда достаточно сказать себе: «Да, мне страшно. Но я всё равно попробую», — сказала она в интервью Ирине Ермолаевой.