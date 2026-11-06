Кормили объедками, едва не погибла в канаве, изменила Державину и не смогла проститься с отцом: главная боль Екатерины Райкиной
Когда началась Великая Отечественная, трёхлетнюю Катю Райкину оставили в Ташкенте у чужой женщины. Та кормила девочку объедками, пока родители были на фронте. Она выжила чудом — и после войны вернулась в Ленинград, где её ждала мать. Екатерины Райкиной не стало: она умерла 3 ноября 2026 года на 89-м году жизни, почти полвека отдав Театру Вахтангова. Но за этим именем скрывалась не только дочь великого Аркадия Райкина, но и женщина с тремя браками, бурным романом, едва не стоившим жизни, и тихим уходом из театра. Почему она так и не смогла стать по-настоящему счастливой, расскажет «Радио 1».
Екатерина Аркадьевна Райкина: биография и творческий путьЕкатерина Аркадьевна Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье артиста эстрады Аркадия Райкина и актрисы Руфи Иоффе. 8 июля 1950 года в семье родился младший брат Екатерины — Константин Райкин, который, повзрослев, стал выдающимся актёром и театральным режиссёром.
Впервые на сцену наследница писателя-сатирика вышла в подростковом возрасте. Во время гастролей Театра имени Евгения Вахтангова в Ленинграде она заменила заболевшую юную актрису, исполнив роль Козетты в спектакле «Отверженные» (постановка Александры Ремизовой).
12-летняя Катя вышла на сцену перед огромным залом и сыграла так, что, по воспоминаниям, у взрослых мужчин в партере перехватывало дыхание. После спектакля к ней подошёл Рубен Симонов и сказал, что через три года ждёт её в Москве.
Образование и служба в театреВ 1959 году Екатерина Райкина окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. Сразу после выпуска начинающая артистка была принята в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила около полувека — с 1959 по 2009 год. За годы работы в театре она исполнила множество ролей в таких спектаклях, как «Идиот», «Миллионерша», «Принцесса Турандот» и «Благочестивая Марта».
Работа в киноВ кинематографе Екатерина Райкина снималась эпизодически. Среди её наиболее известных экранных работ — роль революционерки Геси Гельфман в исторической драме «Софья Перовская» (1967) и роль доньи Инес в фильме-спектакле «Благочестивая Марта» (1980). Одной из заметных работ в её фильмографии стала картина «Клуб женщин» (1987).
Личная жизнь звезды «Благочестивой Марты»Екатерина Райкина была замужем трижды и пережила всех своих супругов. С Михаилом Державиным Екатерина познакомилась в Щукинском училище. Они поженились на третьем курсе, в 1957 году. Жили в крошечной квартире с родителями Михаила, пока Аркадий Райкин не выхлопотал им отдельную комнату.
Брак казался идеальным, но после выпуска их распределили по разным театрам: её взяли в Вахтанговский, супруга — в Театр Ленинского комсомола. А дальше был 1959 год и «Дамы и гусары» — спектакль, в котором она играла вместе с Юрием Яковлевым. Между ними вспыхнули чувства, возлюбленная забеременела. В это же время жена артиста, Кира Мачульская, тоже ждала ребёнка. Роман с Райкиной разрушил обе семьи. Вскоре Екатерина родила сына Алексея, а через несколько месяцев у Кира появилась дочь Алёна, которая тоже станет актрисой. Михаил Державин позже в шутку называл её «дочь второго мужа моей первой жены».
Екатерина была счастлива ровно до того момента, пока не поняла, что её принц пьёт. Это была не богемная привычка, а тяжёлая болезнь.
«Я могла простить мужу любой недостаток, кроме пьянства. Мой отец совсем не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило нам жизни. В мае 1961 года, когда была на четвертом месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленинград на гастроли. Юра утолил жажду пивом и через некоторое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в канаве», — цитирует артистку «kp.ru».Она боролась за него три года. В 1964 году, когда сыну Лёше было три года, они развелись. Алексей вырос, окончил Щукинское училище и играл в Театре Ермоловой, но в конце 80-х годов ушёл из профессии: сначала создал театр «Чет-нечет», который развалился из-за отсутствия денег, а затем занялся недвижимостью и стал успешным риелтором. С отцом он не общался около 15 лет, но позже родственники возобновили отношения.
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Третьим мужем Екатерины стал Владимир Коваль, он пришёл в театр в 1965 году. Их союз был недолгим, не сошлись характерами. После развода звонили друг другу каждый день до самой его смерти в 2013 году.
«Я не простилась с ним»: незаживающая ранаЕё отец, Аркадий Райкин, скончался 17 декабря 1987 года в Москве от последствий ревмокардита. За несколько дней до этого, 15 декабря, Екатерина гуляла с отцом по больничному парку и разговаривала с ним в палате — мужчина строил планы на будущие выступления. Однако уже на следующий день, 16 декабря, он попал в ОИТ. Врачи не пустили к нему детей, и Екатерина не смогла с ним попрощаться. В это же время её мать, Руфь Райкина-Иоффе, после инсульта была тяжело больна и почти не могла говорить. Екатерина находилась рядом с ней, пока отец умирал в реанимации.
«Сколько я просила, умоляла врачей пустить меня к папе, чтобы посидеть с ним рядом, поухаживать, тщётно, "не положено!". Да нигде в мире такого нет! Они же знали, что он умирает, почему нельзя было пустить дочь?!» — приводит слова дочери сценариста «АиФ».Этот факт стал для неё источником глубокой боли на десятилетия. В интервью Райкина признавалась, что это единственное, о чём она жалеет до сих пор.
«Самое ужасное, что я не простилась с папой. Я не могла оставить маму одну», — с сожалением вспоминала наследница конферансье.Сама Екатерина Аркадьевна Райкина ушла из жизни 3 ноября 2026 года в Москве после продолжительной болезни. Ей было 88 лет.