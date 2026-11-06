06 ноября 2026, 09:07

Екатерина Райкина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Когда началась Великая Отечественная, трёхлетнюю Катю Райкину оставили в Ташкенте у чужой женщины. Та кормила девочку объедками, пока родители были на фронте. Она выжила чудом — и после войны вернулась в Ленинград, где её ждала мать. Екатерины Райкиной не стало: она умерла 3 ноября 2026 года на 89-м году жизни, почти полвека отдав Театру Вахтангова. Но за этим именем скрывалась не только дочь великого Аркадия Райкина, но и женщина с тремя браками, бурным романом, едва не стоившим жизни, и тихим уходом из театра. Почему она так и не смогла стать по-настоящему счастливой, расскажет «Радио 1».





Содержание Екатерина Аркадьевна Райкина: биография и творческий путь Образование и служба в театре Работа в кино Личная жизнь звезды «Благочестивой Марты» «Я не простилась с ним»: незаживающая рана

Екатерина Аркадьевна Райкина: биография и творческий путь

Образование и служба в театре



Екатерина Райкина (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Работа в кино

Личная жизнь звезды «Благочестивой Марты»



Юрий Яковлев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Я могла простить мужу любой недостаток, кроме пьянства. Мой отец совсем не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило нам жизни. В мае 1961 года, когда была на четвертом месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленинград на гастроли. Юра утолил жажду пивом и через некоторое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в канаве», — цитирует артистку «kp.ru».

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«Я не простилась с ним»: незаживающая рана



Аркадий Райкин и его жена Руфь Иоффе (Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин)

«Сколько я просила, умоляла врачей пустить меня к папе, чтобы посидеть с ним рядом, поухаживать, тщётно, "не положено!". Да нигде в мире такого нет! Они же знали, что он умирает, почему нельзя было пустить дочь?!» — приводит слова дочери сценариста «АиФ».

«Самое ужасное, что я не простилась с папой. Я не могла оставить маму одну», — с сожалением вспоминала наследница конферансье.