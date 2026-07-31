Дочь судилась с мужем матери за богатство, а внучка утопала в бедности: как живут и выглядят наследники Людмилы Гурченко, кто из них уже умер?

31 июля 2026, 19:12

Людмила Гурченко (Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Людмила Гурченко оставалась верна профессии до последних дней, продолжая сниматься в кино, и это было её главным смыслом жизни. Будучи истинной актрисой старой школы, она умела без остатка растворяться в своих образах. Однако мало кто догадывался, что сценарий её собственной жизни был полон боли и разочарований, которые звезда «Вокзала для двоих» тщательно скрывала от публики. За кулисами славы разворачивалась личная драма: отношения с единственной дочерью Марией, рождённой во втором браке, выстроить так и не удалось. Почему великая артистка стала чужой для родного ребёнка и как сегодня живут наследники легенды драматического жанра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание За что дочь так и не простила великую мать? Что произошло между Гурченко и её дочерью? Как поделили имущество легенды

За что дочь так и не простила великую мать?



Людмила Гурченко (Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»)



Людмила Гурченко (Фото: Кадр из фильма «Магистраль»)

Что произошло между Гурченко и её дочерью?

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Как поделили имущество легенды