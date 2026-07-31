Дочь судилась с мужем матери за богатство, а внучка утопала в бедности: как живут и выглядят наследники Людмилы Гурченко, кто из них уже умер?
Людмила Гурченко оставалась верна профессии до последних дней, продолжая сниматься в кино, и это было её главным смыслом жизни. Будучи истинной актрисой старой школы, она умела без остатка растворяться в своих образах. Однако мало кто догадывался, что сценарий её собственной жизни был полон боли и разочарований, которые звезда «Вокзала для двоих» тщательно скрывала от публики. За кулисами славы разворачивалась личная драма: отношения с единственной дочерью Марией, рождённой во втором браке, выстроить так и не удалось. Почему великая артистка стала чужой для родного ребёнка и как сегодня живут наследники легенды драматического жанра, читайте в материале «Радио 1».
За что дочь так и не простила великую мать?В жизни Людмилы Гурченко было пять браков. Первый, студенческий, продлился всего год. Второй, с историком Борисом Андроникашвили, оказался вдвое дольше. Именно тогда у актрисы родилась единственная дочь Мария. К этому моменту Гурченко уже стала звездой благодаря «Карнавальной ночи» и очень переживала, что декрет может помешать её успеху. Но «Леночка Крылова» всё же решилась на материнство, надеясь, что родится сын, которого она мечтала назвать Марком в честь своего отца.
Но родилась девочка. Через год после её рождения брак с Андроникашвили распался, и Людмила отправила дочь к своей матери Елене Симоновой в Харьков. Бабушка с радостью забрала внучку и занялась воспитанием ребёнка. Тем временем звезда «Вокзала для двоих» продолжала сниматься и устраивать личную жизнь. Спустя время она вышла замуж за приёмного сына писателя Александра Фадеева. В этом браке Гурченко неожиданно решила забрать наследницу к себе. Но затея провалилась: трёхлетняя Маша не отпускала мать ни на шаг, плакала и не давала ей работать. Пришлось снова отправлять ребёнка в Харьков. Когда девочке исполнилось шесть, она стала вполне самостоятельной: сама ходила в магазин и умела распоряжаться деньгами, так что отправлять ребёнка обратно в Харьков больше не было нужды.
Но Маше жизнь с матерью была не в радость — наследница даже пару раз пыталась сбежать к бабушке. Всё дело в том, что Людмила мечтала сделать из дочери звезду, хотя у Маши не было к этому ни малейших способностей. Никакие музыкальные и театральные кружки не помогали, и это приводило Гурченко в ярость. Как позже рассказывала повзрослевшая Маша, мать часто срывалась на крик и публично стыдила её за неудачи. Ко всему прочему, Марии приходилось постоянно привыкать к новым мужчинам родительницы. Когда девочке исполнилось 14 лет, в доме появился музыкант Константин Купервейс. Ему удалось подружиться с падчерицей и во многом заменить ей отца.
Однако отношения с самой Гурченко только портились: начался классический юношеский максимализм. Подросток бунтовала, плохо училась и одевалась небрежно, а после школы, назло материнским планам, поступила в медицинский колледж, а не в театральный. Их и без того непростые отношения окончательно разладились, когда Маша вышла замуж за бывшего одноклассника Александра Королёва. Актриса считала этот союз большой ошибкой. Наладить контакт с зятем так и не удалось, а постоянные конфликты на этой почве окончательно отдалили мать и дочь друг от друга. После заключения брака их общение свелось к редким встречам по большим праздникам — в обычные дни они предпочитали не пересекаться. Вскоре Мария стала матерью двоих детей: сына Марка и дочери Елены. Примечательно, что обоих малышей молодая женщина назвала в честь своих дедушки и бабушки — родителей Людмилы Гурченко. Внуки стали для артистки настоящей отрадой, тем светлым пятном, которое скрашивало её жизнь. Однако и этой радости судьба лишила звезду экрана спустя несколько лет.
Что произошло между Гурченко и её дочерью?Людмила обожала внука Марка, баловала мальчика и мечтала, чтобы он стал актёром, но дочь с зятем были против, из-за чего отношения снова испортились. В подростковом возрасте Марк пристрастился к наркотикам. Родители отправили его на лечение в США, а затем в лондонский пансионат (предположительно, на средства бабушки), но спасти юношу не удалось. Спустя полтора года внук легендарной родственницы вернулся в Москву на каникулы и сразу на следующий день скончался от передозировки.
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Эта трагедия стала для Гурченко страшным ударом — артистка обвинила в случившемся дочь. Вскоре умерла и мать Людмилы, Елена Симонова, завещавшая свою квартиру Марии. Не желая мириться с этим, Людмила подала в суд и отсудила две трети жилья. Этот шаг стал точкой невозврата: семья дочери окончательно прекратила с ней общение. Отношения с внучкой Еленой, которая встала на сторону родителей, тоже оказались разорванными. По словам инсайдеров, Гурченко так и не довелось увидеть свою правнучку Таисию, которая родилась за три года до смерти актрисы.
Как поделили имущество легендыПосле смерти народной артистки СССР семейные споры продолжились. Актриса не успела написать завещание, поэтому её имущество разделили пополам между дочерью Марией и последним мужем Сергеем Сениным. Мария долго судилась с ним, пока они наконец не договорились. Но делить наследство пришлось снова: в 2017 году дочери Людмилы не стало. Тогда в суд обратились внучка и зять Гурченко — Елена и Александр Королёвы. Лишь спустя шесть лет они помирились, решив продать дачу артистки и поделить вырученные деньги пополам. Елена, осознавая отсутствие актёрского дара, не стала идти по стопам бабушки.
Поработав на телевидении, она ушла в декрет и вскоре развелась с мужем, оставшись с маленькой дочерью на руках. Долгое время она зарабатывала в основном участием в телевизионных ток-шоу, а позже подрабатывала секретарём у знакомого. Широкое внимание к семье привлекла сама Таисия, публично рассказавшая о тяжёлом материальном положении. По словам девочки, мать долго нигде не работала и редко бывала дома. Наследница часто уходила в школу без завтрака, а полноценный ужин был большой редкостью. В тот же период Елена призналась, что не может работать, так как ждёт ребёнка от старого знакомого, который бросил её, узнав о беременности. Однако этот кроха так и не родился: на третьем месяце женщина упала на даче и потеряла малыша. Пережив тяжёлое горе и затворничество, спустя пару лет она вернулась к полноценной жизни и нашла себя в журналистике. Правнучка знаменитой актрисы, после участия в скандальном телепроекте, предпочла больше не привлекать к себе лишнего внимания.
Известно, что девушка обучалась в классе с углублённым изучением математики и увлекалась верховой ездой. Окружающие нередко замечали в ней внешнее сходство с прославленной прабабушкой — Людмилой Гурченко. Мать Таисии даже планировала отдать дочь во ВГИК, чтобы продолжить актёрскую династию, однако сама девушка никогда не видела себя в этой профессии. Из всех творческих направлений её привлекала только фотография. Сейчас правнучке знаменитой актрисы уже 17 лет, она сознательно избегает общения с прессой и держится в стороне от мира шоу-бизнеса.