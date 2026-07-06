Дочь тонула в алкоголе, внебрачный сын увлекся «немужской» профессией, внук разочаровл: Как живут наследники Александра Буйнова
После ухода из ансамбля «Весёлые ребята» Александр Буйнов обрёл невероятную популярность, его узнавали прохожие, а поклонницы не давали прохода. Певец с удовольствием пользовался своим успехом, заводя многочисленные романы, о которых ходили настоящие легенды. Знаменитый исполнитель трижды официально регистрировал свои отношения и становился законным мужем. Однако сохранить верность не удавалось ни одной из супруг. Измен не избежала даже женщина, которую сам артист называет главной любовью всей своей жизни. Как сложилась судьба наследников Буйнова и почему дочь народного артиста России оказалась на грани жизни и смерти, читайте в материале «Радио 1».
Почему Буйнов не любил вторую жену, но жил с ней 12 лет?В прошлом году Александр Буйнов и его супруга Алёна торжественно отметили 40-летие совместной жизни. В адрес друг друга прозвучало множество тёплых и искренних слов. Со стороны сразу становилось понятно, что в их семье царит абсолютная гармония. Однако путь к этому счастью был непростым. Для певца это уже третий официальный брак. В бурной молодости участника «Весёлых ребят» было множество увлечений. Александр всегда пользовался огромным успехом у представительниц прекрасного пола. Свою первую жену Любовь Вдовину юноша повстречал во время службы в армии на Алтае. Девушка покорила сердце армейца с самого первого взгляда. Рядовой Буйнов спешил к ней при любой возможности. Дорога до любимой была неблизкой, почти 11 км в одну сторону, общественный транспорт ходил редко, и будущему артисту приходилось каждый раз преодолевать это расстояние пешком, лишь бы увидеть избранницу. После демобилизации Александр вернулся в Москву уже женатым и счастливым мужчиной. В столице Буйнов с головой окунулся в музыкальную жизнь, начав сотрудничество с различными коллективами, и у него сразу появились первые поклонницы. А вот жене Любе в новых условиях пришлось очень непросто. Молодая семья испытывала острую нехватку денег. Им приходилось тесниться в одной квартире с родителями и тремя братьями Александра. Понимая, как возлюбленной тяжело, музыкант решил временно отправить супругу на родину.
Мужчина планировал, что за это время сможет встать на ноги и накопить на отдельное жильё. Прощание на вокзале выдалось невероятно мучительным. Супруги рыдали и не хотели отпускать друг друга, словно предчувствуя, что больше не встретятся никогда. После отъезда Любы в жизни Буйнова появилась новая поклонница. Вскоре дама сердца сообщила певцу о своей беременности. Больше первую жену артист так и не увидел. Их развод был оформлен заочно. Клавишник женился на девушке Людмиле, которая ждала от него ребёнка. С его стороны это был, безусловно, благородный поступок, но угрызения совести перед первой любовью мучили Александра ещё очень долго.
В июле 1973 года вторая жена подарила ему дочь Юлию. Певец безумно обожал свою малышку, а вот полюбить её мать мужчина так и не смог. По признанию артиста, он неоднократно собирался подать на развод, но каждый раз откладывал это решение ради наследницы, продолжая изменять. Окончательно расстаться с Людмилой Буйнов решился лишь тогда, когда Юле исполнилось 12 лет. Однако и третий брак, заключённый по большой любви, не сделал звезду 90-х идеальным семьянином в одночасье.
Женщина, которая покорила Буйнова: кто онаЗнакомство с будущей супругой произошло после выступления ансамбля «Весёлые ребята» в Лужниках. Елена Гутман попала за кулисы вместе с супругой директора коллектива. К тому моменту за плечами девушки уже был неудачный брак со стоматологом. Молодая женщина работала косметологом в Институте красоты и была моложе певца на десять лет. Александр в то время всё ещё был женат во второй раз, однако этот факт никогда не мешал москвичу флиртовать. Елену «рок-н-рольщик» сразу попытался очаровать шуткой, заявив, что непременно побрился бы, узнай он о встрече заранее. Александр тут же начал активно ухаживать за девушкой и очень быстро почувствовал в ней родственную душу. Со второй женой Буйнов развёлся, сделал предложение Елене и с тех пор называет возлюбленную исключительно Алёной. 12 сентября 1985 года они официально стали мужем и женой.
Свою третью спутницу Александр считает самой удивительной и любимой женщиной в своей судьбе. К сожалению, общих детей у них нет, зато Алёна нашла отличный подход к его дочери Юлии и относится к девочке и внукам мужа как к самым родным. О существовании внебрачного сына женщина узнала одновременно с самим артистом. На тот момент мальчику было уже 13 лет.
В глазах сына он так и не занял место отцаВ 2000 году после концерта к Александру Буйнову с супругой подошла незнакомка. Она вела за руку подростка. Певец искренне улыбнулся, решив, что это поклонники, но в следующую секунду замер от изумления. Женщина спокойно представила мальчика: «Познакомься, это Алексей, твой сын». Это стало настоящим шоком из прошлого, о котором артист давно забыл. Сам Буйнов до этой встречи не знал о существовании наследника. Роман с матерью Алексея случился задолго до брака с Еленой, и, по его словам, они расстались, потому что женщина «уехала и всё». О том, что у него есть ребёнок, он узнал только в 2000 году, когда мальчик был уже подростком.
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В интервью «Аргументам и фактам» Буйнов называл произошедшее «шоком» и подчёркивал, что не может простить себе, что «проморгал» целых 14 лет жизни своего сына.
Мать Алексея не преследовала корыстных целей, а просто решила познакомить ребёнка с биологическим отцом. Жена певца Алёна мудро приняла эту ситуацию, а сам артист извинился и некоторое время помогал отпрыску, когда тот жил в Москве. Позже парень вернулся на родину, продолжив считать своим папой отчима. Между Александром и Алексеем сохранились мирные отношения без каких-либо претензий.
Как дочь Александра Буйнова пережила потерю и победила зависимость12-летняя девочка тяжело переживала развод, но благодаря терпению и доброте второй жены родителя их отношения постепенно наладились. А уже с 17 лет она начала работать бэк-вокалисткой в коллективе отца, однако в итоге по рекомендации Алёны выбрала профессию в сфере косметологии. Но затем в жизни подростка произошла трагедия. Юля несколько лет встречалась с футболистом, и влюблённые даже собирались пожениться, но жених трагически погиб.
После этого девушка пристрастилась к алкоголю и долго отказывалась от помощи родных. Александр Буйнов буквально кричал от бессилия, но не оставлял попыток спасти дочь и предлагал лечение в лучших клиниках. Однако та долгое время ни на что не соглашалась. И лишь в какой-то момент Юля сама осознала, что собственными руками уничтожает свою жизнь. Спасением для неё стали обращение к вере и встреча в храме с дизайнером Андреем, который вскоре позвал её замуж.
Любовь помогла окончательно побороть зависимость. Наследница звезды 90-х приняла предложение руки и сердца, но поставила условие сохранить фамилию Буйнова. В результате муж и трое общих детей — сын Александр и дочки-близняшки Дарья и София — теперь носят фамилию знаменитого певца.
Кто такие внуки Буйнова и чем они занимаются сегодня?В 2005 году у певца родился первый внук Александр. Звёздный дед был невероятно счастлив. Мальчик рос очень спортивным. С ранних лет он занимался самбо, а позже увлёкся капоэйрой. У Саши были явные музыкальные способности. Однако эта сфера парня привлекала меньше всего.
Звёздный дед не настаивал на музыкальной карьере и мечтал видеть продолжателя рода военным офицером. В 11 лет подросток поступил в кадетское училище, и Александр Буйнов уже рисовал в воображении его курсантом военной академии. Поначалу юноша и сам планировал стать офицером, но внезапно заинтересовался дизайном. Несмотря на первоначальные планы деда, потомок проявил характер и выбрал путь модельера, поступив на факультет дизайна МЭИ, где теперь с увлечением учится и мечтает о собственной линии одежды. Буйнов-старший, хотя поначалу категорически отвергал «немужское» занятие, в итоге смирился и теперь искренне поддерживает выбор наследника.
«Я не буду уподобляться тем умникам старшего возраста, которые говорят: "Я в ваше время… я в вашем возрасте уже саблей махал вместе с Будённым…" Нет, не буду я этого делать и никому не советую. Самое главное для меня сегодня — общение с моим внуком», — поделился артист с изданием «Аргументы и факты».Внучки-близняшки Дарья и Софья также пошли своим путём. Несмотря на спортивные успехи в айкидо и занятия в танцевальной студии TODES, девочки выбрали профессию художниц и готовятся поступать в Строгановскую академию искусств. Осенью 2024 года знаменитый родственник вместе с тремя внуками вышел на сцену Кремлёвского дворца, где они вчетвером исполнили песню «Пусть». Сегодня народный артист России безмерно гордится своими талантливыми и увлечёнными наследниками, а те, в свою очередь, вдохновляют его самого не останавливаться в творчестве и щедро делиться с ними бесценным жизненным опытом.