Дочь тонула в алкоголе, внебрачный сын увлекся «немужской» профессией, внук разочаровл: Как живут наследники Александра Буйнова

06 июля 2026, 16:21

Александр Буйнов (Фото: Инстаграм*@buinovofficial)

После ухода из ансамбля «Весёлые ребята» Александр Буйнов обрёл невероятную популярность, его узнавали прохожие, а поклонницы не давали прохода. Певец с удовольствием пользовался своим успехом, заводя многочисленные романы, о которых ходили настоящие легенды. Знаменитый исполнитель трижды официально регистрировал свои отношения и становился законным мужем. Однако сохранить верность не удавалось ни одной из супруг. Измен не избежала даже женщина, которую сам артист называет главной любовью всей своей жизни. Как сложилась судьба наследников Буйнова и почему дочь народного артиста России оказалась на грани жизни и смерти, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Буйнов не любил вторую жену, но жил с ней 12 лет? Женщина, которая покорила Буйнова: кто она В глазах сына он так и не занял место отца Как дочь Александра Буйнова пережила потерю и победила зависимость Кто такие внуки Буйнова и чем они занимаются сегодня?

Почему Буйнов не любил вторую жену, но жил с ней 12 лет?



Александр Буйнов (Фото: Инстаграм*@buinovofficial)

Женщина, которая покорила Буйнова: кто она



Александр Буйнов и Алёна (Фото: Инстаграм*@buinovofficial)

В глазах сына он так и не занял место отца

«Зацепился трусами»: скандал с Киркоровым и «избиение» Самбурской. Кого ненавидит Виктор Дробыш и за что жена назвала его домашним тираном

Как дочь Александра Буйнова пережила потерю и победила зависимость

Кто такие внуки Буйнова и чем они занимаются сегодня?



Александр Буйнов с внуками (Фото: Инстаграм*@buinovofficial)

«Я не буду уподобляться тем умникам старшего возраста, которые говорят: "Я в ваше время… я в вашем возрасте уже саблей махал вместе с Будённым…" Нет, не буду я этого делать и никому не советую. Самое главное для меня сегодня — общение с моим внуком», — поделился артист с изданием «Аргументы и факты».