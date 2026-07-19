Любовь с первого класса, африканский зять и мечты о домике в Барселоне: в чём нашёл счастье артист «Аншлага» Николай Лукинский?
Актер, юморист и пародист, которого миллионы зрителей знают по коронной фразе «С Новим годом, пошоль на фиг!», 20 июля отмечает свой 66-й день рождения. Николай Лукинский, снискавший народную любовь благодаря участию в легендарном «Аншлаге», — фигура в российской эстраде уникальная. Его путь к славе был тернистым: от новосибирского боксера до заслуженного артиста РФ, от офицера-ракетчика до одного из самых узнаваемых комиков страны. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая ЛукинскогоНиколай Александрович Лукинский родился 20 июля 1960 года в Новосибирске в семье советских рабочих. Его мать, Татьяна Ивановна, работала воспитателем в детском саду, а отец, Александр Яковлевич, был электриком и слесарем. С ранних лет Николай демонстрировал свои творческие способности и остроумие — он с удовольствием копировал манеру речи и поведение окружающих, а также активно участвовал в школьных постановках. Кроме этого, он увлекался боксом, достиг первого юношеского разряда и даже побеждал в городских соревнованиях. Однако профессиональным спортсменом не стал.
После школы судьба забросила будущего артиста в Смоленский филиал Московского энергетического института, куда он перевелся ради своей школьной любви Ирины. Армейскую службу Лукинский проходил в Моздоке, а затем несколько лет преподавал информатику, продолжая участвовать в самодеятельности.
Решающий поворот в судьбе произошел в 1990 году, когда победа в конкурсе «Смех в мешке» открыла ему дорогу на большую сцену. Заметивший талантливого юмориста Лион Измайлов пригласил его в свой театр, а в 1997 году пришла настоящая слава — участие в легендарном «Аншлаге». Образ студента из Зимбабве с его знаменитой фразой «С Новым годом, пошёл нафиг!» навсегда вписал имя Лукинского в историю российской эстрады.
Личная жизнь ЛукинскогоИстория любви Николая Лукинского и его супруги Ирины началась в обычной новосибирской школе, где они познакомились в первом классе.
«Я влюбился с первого взгляда: девочка необыкновенной красоты, так читает… Я влюбился на первом уроке 1 сентября 1967 года и на всю жизнь», — вспоминал артист на передаче «Мой герой».В действительности они стали ближе только в десятом классе, когда из-за болезни им стало скучно, и они решили позвонить друг другу. Оказалось, что у них много общих интересов, и они часами разговаривали по телефону.
Ради любимой Лукинский совершил свой первый серьёзный поступок — бросил Новосибирский институт водного транспорта и перевёлся в смоленский филиал Московского энергетического института, куда переехала семья Ирины. Чтобы завоевать расположение будущей тёщи, находчивый жених связал ей в подарок варежки — этот трогательный жест растопил лёд недоверия.
В апреле 1980 года, когда обоим было по 20 лет, молодые люди сыграли свадьбу. Их семейная жизнь началась с испытаний: служба Николая в армии в Моздоке, раннее рождение первой дочери Ольги, которое случилось, когда супруги ещё учились на пятом курсе. Вторую дочь, Дарью, пара родила уже после возвращения главы семейства со службы.
Как сейчас живет артистСегодня, спустя более 45-и лет совместной жизни, супруги Лукинские живут между московской квартирой и загородным домом в Малаховке, который Николай построил собственными руками. Их семья разрослась: старшая дочь Ольга вышла замуж за нигерийца и живёт в Барселоне, воспитывая сына Кристофера, а младшая Дарья осталась в России, где растит сына Алексея.
По поводу зятя из Нигерии и темнокожего внука Лукинский смеётся, что дошутился про афроамериканца, но выбор дочери одобрил.
«Вы знаете, по иронии судьбы наш зять — африканец и внук у нас чернокожий. Назвали его Кристофером. Мне все говорят, что я доигрался со своим номером про чёрного студента! Зять замечательный: университет закончил, умница. И всё, что ни скажи про него, всё равно смешно: зовут Мандела, а день рождения у него 9 мая, наш человек», — рассказывал Лукинский в эфире программы «Звезды сошлись».Несмотря на расстояние, семья старается чаще видеться. Ольга с мужем и Кристофером приезжают в Россию, а Лукинские иногда летают в Испанию. Жена артиста мечтает, чтобы в будущем они могли переехать в Испанию и жить в «домике у моря» рядом с дочерью и внуком, а Николай Лукинский наслаждается ролью дедушки, называя внуков «главным смыслом жизни».
«Моя большая мечта сбылась — родился внук! Всё это ничто по сравнению с рождением внука. Для меня вдруг стал понятен смысл жизни! Он в этом внуке, которого я беру на руки и чувствую такую радость и прилив энергии! Благодаря этому маленькому человечку я даже стал сильнее любить Ирочку, своих дочек, зятя полюбил, а ведь он еще полгода назад был мне чужим человеком», — делился артист в интервью изданию eg.ru в 2012 году.