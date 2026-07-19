19 июля 2026, 15:50

Николай Лукинский (Фото: Instagram*@ lukinskiynikolay_official)

Актер, юморист и пародист, которого миллионы зрителей знают по коронной фразе «С Новим годом, пошоль на фиг!», 20 июля отмечает свой 66-й день рождения. Николай Лукинский, снискавший народную любовь благодаря участию в легендарном «Аншлаге», — фигура в российской эстраде уникальная. Его путь к славе был тернистым: от новосибирского боксера до заслуженного артиста РФ, от офицера-ракетчика до одного из самых узнаваемых комиков страны. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Лукинского Личная жизнь Лукинского Как сейчас живет артист



Биография Николая Лукинского

Николай Лукинский (Фото: Instagram*@ lukinskiynikolay_official)

Личная жизнь Лукинского

Николай и Ирина Лукинские (Фото: Instagram*@ lukinskiynikolay_official)

«Я влюбился с первого взгляда: девочка необыкновенной красоты, так читает… Я влюбился на первом уроке 1 сентября 1967 года и на всю жизнь», — вспоминал артист на передаче «Мой герой».

Как сейчас живет артист

Николай Лукинский с внуками Алексеем и Кристофером (Фото: Instagram*@ lukinskiynikolay_official)

«Вы знаете, по иронии судьбы наш зять — африканец и внук у нас чернокожий. Назвали его Кристофером. Мне все говорят, что я доигрался со своим номером про чёрного студента! Зять замечательный: университет закончил, умница. И всё, что ни скажи про него, всё равно смешно: зовут Мандела, а день рождения у него 9 мая, наш человек», — рассказывал Лукинский в эфире программы «Звезды сошлись».

«Моя большая мечта сбылась — родился внук! Всё это ничто по сравнению с рождением внука. Для меня вдруг стал понятен смысл жизни! Он в этом внуке, которого я беру на руки и чувствую такую радость и прилив энергии! Благодаря этому маленькому человечку я даже стал сильнее любить Ирочку, своих дочек, зятя полюбил, а ведь он еще полгода назад был мне чужим человеком», — делился артист в интервью изданию eg.ru в 2012 году.