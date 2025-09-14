14 сентября 2025, 12:24

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

Сегодня, 14 сентября, мастер сатиры и комедийного жанра Сергей Дроботенко отмечает свой 56-й день рождения. Он получил широкую известность благодаря участию в легендарном «Аншлаге», однако со временем сознательно отошёл от активной публичной деятельности, сосредоточившись на других гранях творчества. О пути к успеху, причинах исчезновения с экранов и личной жизни сатирика читайте в материале «Радио 1».





Содержание От омского КВН до московского «Аншлага» Переезд в Москву и карьерный взлет Деньги на квартиру дал Петросян Личная жизнь Сергея Дроботенко Как сейчас живет Дроботенко



От омского КВН до московского «Аншлага»

Переезд в Москву и карьерный взлет

«Меня вахтерша через весь коридор зовет к телефону, я неспешно подхожу, беру трубку и слышу голос Петросяна: "А что ты так долго шел?" Я отшутился, мол, мой загородный дом очень большой, пока спущусь с третьего этажа... Петросяну понравились некоторые номера, и он предложил один из выпусков "Смехопанорамы" посвятить мне. Я обалдел — решил, это будет очень дорого стоить. Он ответил: "Что ты меня обижаешь, всё бесплатно"», — цитирует воспоминания артиста издание eg.ru.



Деньги на квартиру дал Петросян

Личная жизнь Сергея Дроботенко

«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.

«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — делилась юмористка.

«В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было. Прошло много лет. Естественно мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты, безусловно был элемент экономии, на гастролях в Латвии нас с Дроботенко поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере… Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин*.

Как сейчас живет Дроботенко

«Мне хватает на заграничные поездки, на то, чтобы делать хорошие подарки друзьям».