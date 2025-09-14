Долг перед Петросяном, имущество на 100 млн и слухи об интимной связи с Галкиным*: Куда пропал Сергей Дроботенко?
Сегодня, 14 сентября, мастер сатиры и комедийного жанра Сергей Дроботенко отмечает свой 56-й день рождения. Он получил широкую известность благодаря участию в легендарном «Аншлаге», однако со временем сознательно отошёл от активной публичной деятельности, сосредоточившись на других гранях творчества. О пути к успеху, причинах исчезновения с экранов и личной жизни сатирика читайте в материале «Радио 1».
От омского КВН до московского «Аншлага»
Сергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске. В три года будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.
Так Дроботенко стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, но и там нашел способ проявить свое творческое начало и стал участником местной команды КВН, писал шутки и выступал на сцене. Постепенно тяга к творчеству привела его на радио «Европа Плюс Омск» диджеем. В 1993 году под руководством Дроботенко был создан театр эстрадных миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.
Переезд в Москву и карьерный взлет
В 1998 году Сергей Дроботенко перебрался в российскую столицу. Работа на омском радио принесла будущему артисту знакомство с Михаилом Жванецким, Владимиром Винокуром и Яном Арлазоровым. Они то и указали в каком направлении следует двигаться для покорения столичной сцены. Воодушевлённый поддержкой признанных мастеров, Дроботенко предпринял стратегически важный шаг — отправил кассеты с записями своих лучших выступлений ключевым фигурам российского юмора: Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну.
Ожидание ответа растянулось почти на полгода, но итог того стоил. У Дроботенко уже не было надежды на успех, когда раздался звонок, который он запомнил навсегда.
«Меня вахтерша через весь коридор зовет к телефону, я неспешно подхожу, беру трубку и слышу голос Петросяна: "А что ты так долго шел?" Я отшутился, мол, мой загородный дом очень большой, пока спущусь с третьего этажа... Петросяну понравились некоторые номера, и он предложил один из выпусков "Смехопанорамы" посвятить мне. Я обалдел — решил, это будет очень дорого стоить. Он ответил: "Что ты меня обижаешь, всё бесплатно"», — цитирует воспоминания артиста издание eg.ru.
Вскоре на Первом канале вышел выпуск «Смехопанорамы» Евгения Петросяна с участием Дроботенко. Это был звёздный час — первое появление на федеральном телевидении, которое открыло ему дорогу к известности. Уже через год после переезда в Москву Дроботенко занял третье место на престижном конкурсе артистов сатиры и юмора.
Карьерный взлёт Дроботенко произошёл благодаря сотрудничеству с культовой программой «Аншлаг». Сначала его пригласили на должность сценариста, где он смог продемонстрировать не только актёрский, но и литературный талант. Его способность создавать остроумные, запоминающиеся тексты быстро оценили и коллеги, и зрители. Вскоре Дроботенко стал не только писать для программы, но и выступать в ней.
Деньги на квартиру дал Петросян
Поддержка Петросяна не ограничилась лишь предоставлением эфира. Вскоре Дроботенко столкнулся с необходимостью покупки собственного жилья в Москве. Столичные цены оказались неподъемными для начинающего артиста, и здесь Петросян вновь проявил щедрость. Он одолжил Дроботенко 6000 долларов (по курсу того времени составляло значительную сумму), что позволило артисту приобрести свою первую квартиру в Москве.
Этот жест не был случайным. По словам коллег и друзей Дроботенко, Петросян высоко ценил его талант и видел в нём потенциал. Как отмечал юморист Лион Измайлов, Дроботенко был не только артистом, но и крепким автором, способным писать блестящие тексты для себя и других. Петросян, будучи уже состоявшимся мэтром, вероятно, стремился поддержать молодое дарование, инвестируя в его будущее.
В настоящее время Дроботенко живет один в Москве в знаменитой высотке «Триумф Палас» на Соколе. Его квартира площадью 105 м² оценивается примерно в 75 миллионов рублей. Кроме того, у него есть вторая квартира площадью 36,8 м² в районе метро «Кантемировская». По некоторым данным, общая стоимость его недвижимости достигает 100 миллионов рублей.
Личная жизнь Сергея Дроботенко
Сергей по-прежнему предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. О комике известно лишь то, что он всё ещё не женат, не имеет детей и не состоит в романтических отношениях.
«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.
Долгое время ходили слухи о романе сатирика с Еленой Воробей. Артисты проводили много времени вместе и даже отправлялись в совместные путешествия. Воробей рассказывала журналистам, что ей нравится проводить время с ним в театре, посещать киносеансы или музеи, а также обедать и ужинать вместе. Но связывают их исключительно дружеские отношения.
«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — делилась юмористка.
Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина* в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации**.
«В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было. Прошло много лет. Естественно мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты, безусловно был элемент экономии, на гастролях в Латвии нас с Дроботенко поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере… Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин*.
Как сейчас живет Дроботенко
По словам Дроботенко, он реже появляется на экранах по той причине, что «на ТВ развлекательных программ в принципе стало меньше, поэтому кажется, что я пропал с экранов». Пик популярности юмористических шоу, таких как «Аншлаг», пришелся на 1990-е и 2000-е годы, но сегодня этот формат уступил место стендапу и другим современным жанрам.
Дроботенко больше не стремится к постоянной публичности. Он не испытывает финансовых трудностей и может позволить себе выбирать проекты по душе. Как он сам признается:
«Мне хватает на заграничные поездки, на то, чтобы делать хорошие подарки друзьям».
Кроме того, артист уделяет больше времени здоровью и личным интересам. Несмотря на снижение публичной активности, Дроботенко продолжает гастролировать. В ноябре 2024 года у него прошли выступления в Нижнем Новгороде, Сургуте, Красноярске и Канске. В конце 2025 года планируются выступления в Майкопе, Краснодаре и Москве.
* Признан иноагентом в РФ
** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
*** Деятельность Meta (Instagram***) запрещена в России как экстремистская.