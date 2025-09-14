Мошенник попался на афере с Газмановым: задержан подозреваемый в многомиллионном обмане артиста

14 сентября 2025, 06:34

Правоохранители задержали мошенника в деле с Олегом Газмановым

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги.