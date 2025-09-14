Достижения.рф

Мошенник попался на афере с Газмановым: задержан подозреваемый в многомиллионном обмане артиста

Правоохранители задержали мошенника в деле с Олегом Газмановым
В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги.



По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный является гражданином России, ранее не привлекался к уголовной ответственности. В материалах дела фигурируют несколько эпизодов мошенничества, один из которых напрямую связан с семьёй Газмановых. Предполагается, что злоумышленник использовал поддельные документы для получения денег у артиста и его супруги.

Расследование продолжается, и правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В августе 2024 года певица Лариса Долина также стала жертвой мошенников, лишившись квартиры и переведя злоумышленникам 180 миллионов рублей. Экспертиза показала, что на момент сделки состояние артистки было психически неустойчивым.

