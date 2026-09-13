Долг перед Петросяном, слухи о нетрадиционной ориентации* и квартира за 75 миллионов: куда исчез звезда «Аншлага» Сергей Дроботенко?
Артисту, знакомому миллионам зрителей по ярким монологам в «Аншлаге» и «Смехопанораме», Сергею Дроботенко 14 сентября исполняется 57 лет. Этот самобытный юморист прошёл путь от диджея омского радио до одного из самых узнаваемых лиц главной юмористической программы страны. Его карьера была насыщена не только триумфами на сцене, но и громкими скандалами, нелепыми слухами и демонстративным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея ДроботенкоСергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске. В три года будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.
Так Дроботенко стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, но и там нашел способ проявить свое творческое начало и стал участником местной команды КВН, писал шутки и выступал на сцене. Постепенно тяга к творчеству привела его на радио «Европа Плюс Омск» диджеем.
В 1993 году под руководством Дроботенко был создан театр эстрадных миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.
Переезд в Москву и карьерный взлетВ 1998 году Сергей Дроботенко перебрался в российскую столицу. Работа на омском радио принесла будущему артисту знакомство с Михаилом Жванецким, Владимиром Винокуром и Яном Арлазоровым. Они то и указали в каком направлении следует двигаться для покорения столичной сцены. Воодушевлённый поддержкой признанных мастеров, Дроботенко предпринял стратегически важный шаг — отправил кассеты с записями своих лучших выступлений ключевым фигурам российского юмора: Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну.
Ожидание ответа растянулось почти на полгода, но итог того стоил. У Дроботенко уже не было надежды на успех, когда раздался звонок, который он запомнил навсегда.
«Меня вахтерша через весь коридор зовет к телефону, я неспешно подхожу, беру трубку и слышу голос Петросяна: "А что ты так долго шел?" Я отшутился, мол, мой загородный дом очень большой, пока спущусь с третьего этажа... Петросяну понравились некоторые номера, и он предложил один из выпусков "Смехопанорамы" посвятить мне. Я обалдел — решил, это будет очень дорого стоить. Он ответил: "Что ты меня обижаешь, всё бесплатно"», — цитирует воспоминания артиста издание eg.ru.Вскоре на Первом канале вышел выпуск «Смехопанорамы» Евгения Петросяна с участием Дроботенко. Это был звёздный час — первое появление на федеральном телевидении, которое открыло ему дорогу к известности. Уже через год после переезда в Москву Дроботенко занял третье место на престижном конкурсе артистов сатиры и юмора.
Карьерный взлёт Дроботенко произошёл благодаря сотрудничеству с культовой программой «Аншлаг». Сначала его пригласили на должность сценариста, где он смог продемонстрировать не только актёрский, но и литературный талант. Его способность создавать остроумные, запоминающиеся тексты быстро оценили и коллеги, и зрители. Вскоре Дроботенко стал не только писать для программы, но и выступать в ней.
Деньги на квартиру дал ПетросянПоддержка Петросяна не ограничилась лишь предоставлением эфира. Вскоре Дроботенко столкнулся с необходимостью покупки собственного жилья в Москве. Столичные цены оказались неподъемными для начинающего артиста, и здесь Петросян вновь проявил щедрость. Он одолжил Дроботенко 6000 долларов (по курсу того времени составляло значительную сумму), что позволило артисту приобрести свою первую квартиру в Москве.
Этот жест не был случайным. По словам коллег и друзей Дроботенко, Петросян высоко ценил его талант и видел в нём потенциал. Как отмечал юморист Лион Измайлов, Дроботенко был не только артистом, но и крепким автором, способным писать блестящие тексты для себя и других. Петросян, будучи уже состоявшимся мэтром, вероятно, стремился поддержать молодое дарование, инвестируя в его будущее.
В настоящее время Дроботенко живет один в Москве в знаменитой высотке «Триумф Палас» на Соколе. Его квартира площадью 105 м² оценивается примерно в 75 миллионов рублей. Кроме того, у него есть вторая квартира площадью 36,8 м² в районе метро «Кантемировская». По некоторым данным, общая стоимость его недвижимости достигает 100 миллионов рублей.
Личная жизнь Сергея ДроботенкоЛичная жизнь Сергея Дроботенко — одна из самых непроницаемых тем в российском шоу-бизнесе. В свои 56 лет он так и не женился и не обзавёлся детьми, сознательно выбрав путь уединения. В одном из редких откровений артист обмолвился о некой девушке, с которой у него были романтические отношения, но они не сложились. Ему приписывали роман с коллегой Еленой Воробей, однако оба артиста неоднократно заявляли, что их связывают исключительно дружеские чувства.
«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.
Свободное время он посвящает работе, спорту и родным людям, а его ближайший круг ограничен верными друзьями и матерью Веттой Анатольевной, с которой он особенно близок. Публика, впрочем, отказывается верить в добровольное одиночество столь обаятельного мужчины, порождая всё новые и новые домыслы.
Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина** в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации*.
«Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин**.
Как сейчас живет ДроботенкоПо словам Дроботенко, он реже появляется на экранах по той причине, что «на ТВ развлекательных программ в принципе стало меньше, поэтому кажется, что я пропал с экранов». Пик популярности юмористических шоу, таких как «Аншлаг», пришелся на 1990-е и 2000-е годы, но сегодня этот формат уступил место стендапу и другим современным жанрам.
Дроботенко больше не стремится к постоянной публичности. Он не испытывает финансовых трудностей и может позволить себе выбирать проекты по душе. Как он сам признается:
«Мне хватает на заграничные поездки, на то, чтобы делать хорошие подарки друзьям».Дроботенко по-прежнему снимается в юмористической программе Лиона Измайлова «Измайловский парк». В его соцсетях периодически появляются фото с Юрием Гальцевым, Геннадием Ветровым, Светланой Рожковой и Еленой Воробей. В декабре 2025 года он вместе с Воробей и Ветровым навестил 81-летнюю Регину Дубовицкую, опубликовав трогательный снимок.
«Угораздило же Регину Игоревну родиться 31-го декабря… Самый сумасшедший день. Поэтому навестили её чуть раньше с Еленой Воробьей. Да и с подругой любимой она повидалась, что приходится мне ближайшей родственницей… И вас с наступающим, ребята! И такой же теплой и душевной компании», — написал Дроботенко.
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