13 сентября 2026, 10:50

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

Артисту, знакомому миллионам зрителей по ярким монологам в «Аншлаге» и «Смехопанораме», Сергею Дроботенко 14 сентября исполняется 57 лет. Этот самобытный юморист прошёл путь от диджея омского радио до одного из самых узнаваемых лиц главной юмористической программы страны. Его карьера была насыщена не только триумфами на сцене, но и громкими скандалами, нелепыми слухами и демонстративным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Дроботенко Переезд в Москву и карьерный взлет Деньги на квартиру дал Петросян Личная жизнь Сергея Дроботенко Как сейчас живет Дроботенко



Биография Сергея Дроботенко

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

Переезд в Москву и карьерный взлет

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

«Меня вахтерша через весь коридор зовет к телефону, я неспешно подхожу, беру трубку и слышу голос Петросяна: "А что ты так долго шел?" Я отшутился, мол, мой загородный дом очень большой, пока спущусь с третьего этажа... Петросяну понравились некоторые номера, и он предложил один из выпусков "Смехопанорамы" посвятить мне. Я обалдел — решил, это будет очень дорого стоить. Он ответил: "Что ты меня обижаешь, всё бесплатно"», — цитирует воспоминания артиста издание eg.ru.

Деньги на квартиру дал Петросян

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

Личная жизнь Сергея Дроботенко

«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.

Сергей Дроботенко и Елена Воробей (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

«Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин**.

Как сейчас живет Дроботенко

Сергей Дроботенко (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

«Мне хватает на заграничные поездки, на то, чтобы делать хорошие подарки друзьям».

Ветта и Сергей Дроботенко, Регина Дубовицкая и Елена Воробей (Фото: Instagram***@ s.a.drobotenko)

«Угораздило же Регину Игоревну родиться 31-го декабря… Самый сумасшедший день. Поэтому навестили её чуть раньше с Еленой Воробьей. Да и с подругой любимой она повидалась, что приходится мне ближайшей родственницей… И вас с наступающим, ребята! И такой же теплой и душевной компании», — написал Дроботенко.