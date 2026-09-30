Долги по коммуналке, воровство и роман с Земфирой**: почему Рената Литвинова сбежала от мужа-богача с маленькой дочкой и распродаёт гардероб

30 сентября 2026, 17:15

Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Мне не больно»)

Заслуженная артистка России Рената Литвинова проснулась знаменитой после роли медсестры Альбины в «Границе. Таёжный роман», а её фраза «Я летаю. Я в раю» стала крылатой. Но за образом загадочной дивы скрывалась личная драма, о которой она долго молчала. А после отъезда во Францию вокруг имени звезды поползли слухи, которые сама актриса опровергает. Что на самом деле происходило в жизни знаменитости и почему исполнительница предпочитает не комментировать прошлое, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что стало причиной развода: ревность, быт или роман с Земфирой**? Правда ли, что она распродаёт гардероб ради выживания? Как она справляется с возрастными изменениями?

Что стало причиной развода: ревность, быт или роман с Земфирой**?



Земфира** (Фото: фрагмент тура «Маленький человек»)

«Леонид через суд выдвинул требование, чтобы дочь жила с ним, но Рената опротестовала это решение. Кроме того, сама девочка тоже хотела жить с мамой», — рассказал «Жизни» адвокат актрисы Александр Макаров.

Правда ли, что она распродаёт гардероб ради выживания?



Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Небо. Самолёт. Девушка»)

«Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью — ещё и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», — написала режиссёр в личном блоге.

«Этой правды в её интервью, данном Екатерине Гордеевой**, не прозвучало», — цитирует кинодиву «Пятый канал».

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Как она справляется с возрастными изменениями?



Рената Литвинова (Фото: кадр из фильма «Граница. Таёжный роман»)

«Красиво состариться — отдельный талант… Для женщины превращаться в старушку — некая драма, согласитесь. И надо как-то с кротостью принимать тот факт, что оболочка твоя склонна к распаду…» — приводит слова кинодивы LiveJournal.