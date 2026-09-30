Долги по коммуналке, воровство и роман с Земфирой**: почему Рената Литвинова сбежала от мужа-богача с маленькой дочкой и распродаёт гардероб
Заслуженная артистка России Рената Литвинова проснулась знаменитой после роли медсестры Альбины в «Границе. Таёжный роман», а её фраза «Я летаю. Я в раю» стала крылатой. Но за образом загадочной дивы скрывалась личная драма, о которой она долго молчала. А после отъезда во Францию вокруг имени звезды поползли слухи, которые сама актриса опровергает. Что на самом деле происходило в жизни знаменитости и почему исполнительница предпочитает не комментировать прошлое, читайте в материале «Радио 1».
Что стало причиной развода: ревность, быт или роман с Земфирой**?Всероссийскую известность Ренате Литвиновой принесла роль медсестры Альбины в телесериале «Граница. Таёжный роман». Произнесённая её героиней фраза «Я летаю. Я в раю» стала крылатой и закрепила за актрисой статус одной из самых узнаваемых фигур отечественного кинематографа.
В 2001 году Литвинова вступила в брак с предпринимателем Леонидом Добровским. Актриса вращалась среди творческой интеллигенции и журналистов, а её избранник занимался бизнесом и к искусству отношения не имел. Вскоре родилась дочь Ульяна, а через пять лет супруги расстались. По словам знакомых пары, причиной разлада стали нарастающие бытовые конфликты, ревность супруга, а также начавшийся якобы роман*** актрисы с певицей Земфирой**. В результате Литвинова приняла решение о расставании и покинула общий дом вместе с ребёнком. Процедура расторжения брака сопровождалась юридическими сложностями: Добровский оспаривал право на опеку, пытаясь доказать в суде свою позицию. Однако Литвинова, инициировавшая процесс, смогла отстоять собственные интересы.
«Леонид через суд выдвинул требование, чтобы дочь жила с ним, но Рената опротестовала это решение. Кроме того, сама девочка тоже хотела жить с мамой», — рассказал «Жизни» адвокат актрисы Александр Макаров.В 2007 году развод был оформлен официально, дочь осталась жить с матерью, а имущественные вопросы были урегулированы в судебном порядке. Расставшись, каждый пошёл своей дорогой: владелец заводов и строительных компаний сосредоточился на бизнесе, а его бывшая супруга продолжила успешную карьеру в кино и театре, а также уделяла много времени воспитанию дочери. В официальный брак Рената больше не вступала.
Правда ли, что она распродаёт гардероб ради выживания?После развода Литвинова отправила дочь учиться во Францию. Наследница окончила престижные учебные заведения, включая академию моды. Девушка свободно владеет несколькими языками, увлекается литературой и периодически принимает участие в творческих проектах матери. В 2022 году в публичном пространстве произошёл конфликт между Литвиновой и её бывшей помощницей Натальей Максимовой. После того как модель дала интервью Гордеевой** с резкой критикой в адрес актрисы и рассказала, что состояла в «абьюзивных отношениях» с артисткой, Литвинова публично объявила о намерении подать судебные иски о защите чести и достоинства, а также о возмещении материального ущерба.
«Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью — ещё и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», — написала режиссёр в личном блоге.
Кинодива добавила, что хочет «остановить поток лжи». Селебрити отметила, что Максимова была уволена за «ненадлежащее выполнение работы и воровство».
«Этой правды в её интервью, данном Екатерине Гордеевой**, не прозвучало», — цитирует кинодиву «Пятый канал».В этот же период звезда фильма «Граница. Таёжный роман» столкнулась с рядом юридических и финансовых вопросов в России. В частности, структура «Газпром межрегионгаз Москва» подала иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам, однако в 2025 году суд отменил решение о взыскании этого долга.
Что касается предпринимательской деятельности, доля Литвиновой в российской косметической компании после её отъезда в Париж действительно стала приносить убытки.
При этом сообщения таблоидов о «распродаже вещей ради выживания» являются сильным преувеличением, хотя «Альбина Ворон» действительно периодически выставляет на продажу предметы своего гардероба. По данным Mash, Литвинова освобождает полки от своих костюмов, пиджаков, юбок, жакетов, брюк, тренчей и плащей.
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В интервью The Blueprint сама актриса описывала свою жизнь на Лазурном берегу как «свободу», а не как борьбу за существование.
Как она справляется с возрастными изменениями?С 2022 года «медсестра военного гарнизона» проживает преимущественно во Франции, из-за чего её присутствие в российском медиапространстве и театральных постановках значительно сократилось. Несмотря на это, исполнительница главной роли в фильме «Мне не больно» сохраняет профессиональные связи с Россией, периодически посещает Москву и в редких интервью продолжает заявлять о своей привязанности к столице и спокойном принятии возрастных изменений.
«Красиво состариться — отдельный талант… Для женщины превращаться в старушку — некая драма, согласитесь. И надо как-то с кротостью принимать тот факт, что оболочка твоя склонна к распаду…» — приводит слова кинодивы LiveJournal.