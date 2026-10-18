Возлюбленная Тимати похвасталась подарком: «Мальчик дарит iPhone, мужчина — машину»
Тимати подарил возлюбленной бордовый Mercedes за 40 млн рублей
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) сделал своей возлюбленной, модели Валентине Ивановой, дорогостоящий подарок на 33-летие. Подробностями поделилось издание Spletnik.
Роскошным презентом оказался автомобиль Mercedes-AMG G 63 в эксклюзивном заводском бордовом цвете. Стоимость этой элитной иномарки оценивается в 40 миллионов рублей. Сама манекенщица опубликовала видео, на котором запечатлена новая машина с букетом цветов.
«Мальчик дарит iPhone 18 в цвете бургунди, мужчина — машину», — подписала пост Иванова.Отмечается, что это не первый подобный подарок от артиста. На 8 марта он преподнес возлюбленной Mercedes-Benz G-класса за 30 миллионов рублей, а годом ранее — Porsche.
Ранее сообщалось, что Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral.