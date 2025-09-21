Домогался коллег и показывал гениталии: Почему известный журналист Павел Лобков остался не у дел и чем занимается сейчас?
Павел Лобков остается одной из самых неоднозначных фигур в российской журналистике. С одной стороны, его хвалили за журналистский талант и компетентность, с другой — критиковали за непрофессиональное поведение. Так или иначе, сегодня его таланты в современных медиа никому не нужны. О том, как сейчас живет журналист, читайте в материале «Радио 1».
Биография
Павел Альбертович Лобков родился 21 сентября 1967 года в Сестрорецке (Ленинград, ныне Курортный район Санкт-Петербурга) в еврейской семье инженеров, работавших в военной промышленности. Его дед, Георгий Георгиевич Лобков, был контр-адмиралом и погиб в бою с нацистами в ноябре 1941 года.
После окончания школы Лобков поступил на биологический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1988 году по специальности «ботаника». Он учился в аспирантуре Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР и стажировался в Нидерландах, но диссертацию так и не защитил, увлекшись журналистикой.
С 1990 года Лобков начал работать корреспондентом информационной службы ТРК «Петербург», участвуя в создании таких программ, как «Телекурьер» и «Пятое колесо». В октябре 1993 года Лобков стал директором представительства НТВ в Санкт-Петербурге, а затем переехал в Москву. С 1995 года он работал корреспондентом службы информации НТВ, делая сюжеты для программ «Сегодня», «Намедни» и «Итоги». Он неоднократно ездил в командировки в Чечню для освещения военных событий.
В 1998 году Лобков получил премию «ТЭФИ» как лучший репортёр. С 2000 по 2006 год он был автором и ведущим программы «Растительная жизнь» на НТВ, где использовал свои знания в области ботаники.
Конфликты и уход с НТВ
В 2003 году Лобков создал скандальный сатирический сюжет о новом гендиректоре НТВ Николае Сенкевиче, где привёл доказательства, что по медицинской специальности тот был скорее проктологом, чем терапевтом. После этого он отошёл от создания политических сюжетов.
После увольнения с НТВ в 2006 году Лобков работал на Пятом канале, где был автором и ведущим программы «Прогресс» и шеф-редактором Дирекции документального вещания. В 2008 году он вернулся на НТВ, где работал над циклом научных передач («Гены против нас», «Диктатура мозга», «Власть сна»), а также программами «НТВшники» и «Профессия — репортёр». Окончательно уволен с НТВ 16 января 2012 года.
С февраля 2012 по 2021 год Лобков работал на телеканале «Дождь»*. Он вёл программы «Кофе-брейк», «Чай со слоном», «Лобков», «Ездим дома», «Разумная жизнь», а также был одним из ведущих итоговых новостей и программ «Hard Day's Night» и «Бремя новостей».
Каминг-аут и ВИЧ-статус
1 декабря 2015 года в эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь»* Лобков сделал сенсационное заявление о том, что является носителем ВИЧ-инфекции с 2003 года. Он подробно рассказал о своем опыте взаимодействия с медицинской системой и о стигме, связанной с ВИЧ в России.
Хотя Лобков никогда публично не заявлял о своей гомосексуальной ориентации**, он и не отрицал её. В феврале 2013 года он подготовил видеообращение для проекта «Будь сильнее», выступая против гомофобии и притеснения сексуальных меньшинств. В 2019 году он подробно рассказал о том, как в 1985 году в Ленинграде его пытались «лечить» от гомосексуализма** с помощью аверсивной терапии и гипноза.
Скандалы с домогательствами
В июле 2020 года Лобков оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Журналист «МБХ медиа» Александр Скрыльников и несколько других мужчин обвинили его в неподобающем поведении. Бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак рассказал, что во время собеседования Лобков демонстрировал ему гениталии. Другие коллеги жаловались, что Лобков трогал их, делал неприемлемые комплименты и намекал на близость.
Лобков извинился за своё поведение в социальной сети, объяснив его тем, что он «не заметил прихода новой этики».
«Границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом».
При этом журналист подчеркнул, что никогда не использовал насилие, шантаж или моральное давление.
Закат карьеры и текущее положение
В апреле 2021 года Лобков был отстранен от эфиров на «Дожде»*, а 29 апреля главный редактор канала Тихон Дзядко*** объявил о его увольнении «за неоднократные оскорбления коллег». После увольнения Лобков обвинил руководство канала в «тотальной жажде контроля».
По последним данным, после начала СВО и скандала с домогательствами Лобков остался без работы. Он перебивается случайными заработками, включая помощь в обустройстве дачных участков, и иногда занимается попрошайничеством. Легальные СМИ стали более избирательны, а двери в оппозиционные закрылись после скандала с домогательствами.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.
*** Физлицо признанное в РФ иностранным агентом