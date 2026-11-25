«Домогаров называет Таню змеёй»: одна ухаживала за его умирающей женой, а вторая нагуляла сына от другого. Что происходит в доме звезды фильма «Марш Турецкого»
Больше 100 киноролей, громкие театральные премьеры и армия поклонниц — его обожали и осуждали, им восхищались и от него уходили. Но за этим скрывалось то, о чём Александр Домогаров старался не говорить вслух: бурные разводы, тяжёлая семейная трагедия и годы одиночества. В свои 62 года актёр, наконец-то, показал публике свою новую избранницу, которая младше артиста на 22 года. Как сложилась личная жизнь звезды «Графини де Монсоро», читайте в материале «Радио 1».
Ошибка молодости и ночные проводы в моргеПервый брак Александр Домогаров заключил практически сразу после совершеннолетия с Натальей Сагонян, девушкой из своего двора. В 1985 году у пары родился сын Дмитрий, но союз распался уже через год. Сам актёр позже в своём блоге называл это юношеской ошибкой: «Нельзя вообще такое делать: в 18 лет — жениться.
Это противопоказано». Душевной близости с наследником не сложилось: отец исправно переводил деньги, но эмоциональной связи между ними так и не возникло.
В 2008 году случилась трагедия, перевернувшая жизнь актёра. 7 июня 23-летний Дмитрий, сделавший успешную карьеру в банковской сфере и готовившийся к свадьбе, погиб под колёсами внедорожника, вылетевшего на тротуар. Отсутствие Домогарова на похоронах спровоцировало шквал критики в прессе. Однако мало кто знал, что артист был обязан вылететь на гастроли, отмена которых грозила срывом работы целого коллектива и огромными штрафами. Всю ночь перед рейсом Александр провёл рядом с телом сына в морге, прощаясь с ребёнком, с которым так и не успел поговорить по душам при жизни. Свою боль он переживал молча, не выставляя горе напоказ.
Утрата, которая сблизила. Что изменилось между отцом и сыномВ 1989 году у Домогарова родился второй сын — Александр. Его матерью стала театральный костюмер Ирина Гуненкова. Они прожили вместе более 12 лет, брак распался, когда Домогаров полюбил другую, но тёплые отношения они сохранили. После развода актёр называл Ирину своим главным другом — человеком, к которому можно прийти в трудную минуту. Когда у Гуненковой диагностировали рак, бывший муж помогал с лечением до самого конца. Их сын Александр приостановил карьеру, чтобы быть рядом с матерью в последние дни. Она ушла из жизни в 2023 году. Пережив тяжёлую утрату, отец и сын стали общаться больше.
Ложное отцовство и буря с АлександровойТретий брак с актрисой Натальей Громушкиной, заключенный в 2001 году, по словам самого актёра, напоминал «дикую свистопляску». Поначалу ему казалось, что он нашёл женщину мечты, однако вскоре осознал, что два ярких темперамента столкнулись лоб в лоб. Ссоры с битьём посуды и хлопаньем дверями выматывали обоих.
Спустя четыре года супруги разошлись, чтобы окончательно не разрушить друг друга. Позже Громушкина приписала Домогарову отцовство своего сына Гордея, но генетическая экспертиза поставила точку в этой истории: тест ДНК подтвердил, что он не является биологическим отцом ребёнка. Не менее бурным оказался и роман с Мариной Александровой. Официально отношения они не оформляли, хотя прожили вместе несколько лет. Бывшая возлюбленная «Графа де Бюсси» позже говорила, что этот роман её «повзрослел», но подробностей не раскрывала. После этого разрыва Домогаров надолго закрыл тему личной жизни, предпочитая молчать в ответ на любые расспросы.
Завет умирающей жены и свадьба с хореографомПока публика обсуждала прошлые скандалы, рядом с актёром больше десяти лет находилась танцовщица и детский хореограф Татьяна Степанова. Именно она оказалась рядом в самый мрачный период, когда угасала Ирина Гуненкова. Татьяна не просто поддерживала Домогарова морально, но и сама помогала ухаживать за его бывшей женой, пока тот уезжал на съёмки и спектакли. По словам артиста, незадолго до смерти Ирина попросила его беречь Таню и не причинять ей боли.
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Выждав два года траура, он тихо женился на Татьяне. О браке стало известно только в 2026 году, когда Домогаров сам выложил в своих соцсетях фото с женой. Разница в возрасте — 22 года. Свадьбу сыграли, не пригласив даже близких друзей. Некоторые комментаторы начали писать: «Домогаров называет Таню змеёй, у них всё плохо!». На что артист отвечал спокойно и предельно лаконично.
«Да нет, у нас всё прекрасно!» — отреагировал актёр на сплетни.
Что осталось после «травли»В 2026 году Александр Домогаров вернулся к активной работе в кино после нескольких лет перерыва — сыграл главную роль в сериале «Капкан на судью», премьера которого состоялась 26 января 2026 года. Ради этой роли он появился в телеэфире и дал большое телеинтервью, приуроченное к премьере сериала, хотя в предыдущие годы избегал общения с журналистами и публичных комментариев.
«У прессы вошло в привычку меня пинать. Мне это фиолетово. Только бесит, когда трогают родных и близких», — говорил он в беседе с «7 Дней».До этого у него были конфликты с театральным руководством. В 2020 году народный артист РФ прекратил сотрудничество с МХАТ им. Горького, где был приглашённым актёром в спектакле Кончаловского; театр заявлял, что Домогаров не подписывал договор, артист называл ситуацию «некрасивой».
В 2024 году он ушёл из Театра Моссовета после 30 лет службы, опубликовав открытое письмо о «разрушении театра» и конфликте с худруком Евгением Марчелли.
Сам Домогаров в интервью 2026 года говорил, что «плотно не снимается в кино уже года три» — из-за неинтересных предложений. При этом он остаётся востребованным в театре Российской армии и продолжает активно гастролировать.