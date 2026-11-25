25 ноября 2026, 08:45

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Больше 100 киноролей, громкие театральные премьеры и армия поклонниц — его обожали и осуждали, им восхищались и от него уходили. Но за этим скрывалось то, о чём Александр Домогаров старался не говорить вслух: бурные разводы, тяжёлая семейная трагедия и годы одиночества. В свои 62 года актёр, наконец-то, показал публике свою новую избранницу, которая младше артиста на 22 года. Как сложилась личная жизнь звезды «Графини де Монсоро», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ошибка молодости и ночные проводы в морге Утрата, которая сблизила. Что изменилось между отцом и сыном Ложное отцовство и буря с Александровой Завет умирающей жены и свадьба с хореографом Что осталось после «травли»

Ошибка молодости и ночные проводы в морге



Александр Домогаров (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

Утрата, которая сблизила. Что изменилось между отцом и сыном

Ложное отцовство и буря с Александровой



Марина Александрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Завет умирающей жены и свадьба с хореографом

Жена тайно переписала квартиру, а приёмные дети предали: почему никто не пришел на похороны Николая Парфёнова и какими были его последние дни жизни?

«Да нет, у нас всё прекрасно!» — отреагировал актёр на сплетни.

Что осталось после «травли»



Александр Домогаров (Фото: Инстаграм*@domogarov.aleksandr)

«У прессы вошло в привычку меня пинать. Мне это фиолетово. Только бесит, когда трогают родных и близких», — говорил он в беседе с «7 Дней».