Жена тайно переписала квартиру, а приёмные дети предали: почему никто не пришел на похороны Николая Парфёнова и какими были его последние дни жизни?
Его знали все, кто смотрел советское кино, — он играл домоуправов, бухгалтеров и мелких чиновников. Зрители запомнили Николая Парфёнова по фильмам «Афоня», «Берегись автомобиля» и «Председатель». Но за блестящей карьерой скрывалось то, о чём сам актёр молчал всю жизнь: раскулаченная семья, смерть жены и полное одиночество в старости. Квартира, которая, как выяснилось, давно ему не принадлежала, визиты родных, которые становились всё короче, и похороны, на которые не пришёл никто. Что ещё скрывалось за судьбой «человека из толпы», читайте в материале «Радио 1».
Раскулачивание, завод и студия при Театре Моссовета: как исполнялась мечтаНиколай Парфёнов родился 26 июля 1912 года в селе Сергиевы-Горки Владимирской губернии. Отец, простой крестьянин, дослужился до помощника капитана парохода на Волге. После революции 1917 года его назначили директором льномяльного завода, но проработал он там недолго — умер, когда Николаю было семь лет.
Старшие дети вместе с матерью подняли хозяйство, но в годы коллективизации семью раскулачили: мать отправили на север, детей — в Пермь, откуда они позже перебрались в Москву. В столице Парфёнов устроился рабочим на завод «Серп и молот». А потом захотел исполнить давнюю мечту об актёрской профессии и решил поступать в студию при Театре Моссовета. Приёмная комиссия, по словам окружения артиста, смеялась над «неотёсанным» абитуриентом. Однако благодаря недобору в тот год его кандидатуру всё же одобрили, разглядев в нем комедийный талант. В 1935 году он окончил студию и остался в театре — на 50 с лишним лет.
Человек, которого знали в лицо: методика «короля эпизода»В кино Парфёнов дебютировал поздно — в 1946 году он сыграл ефрейтора Кузьму Горбунова в «Сыне полка». После съёмок в картине «Родные поля» он быстро завоевал доверие режиссёров, предложения посыпались одно за другим. Зрители запомнили артиста по фильмам «Верные друзья», «Председатель», «Афоня» и, конечно, «Берегись автомобиля». За плечами киноактёра больше 140 ролей, почти все эпизодические.
Его герои — домоуправы, бухгалтеры, заведующие, мелкие чиновники. Трусоватые, но упрямые, лишённые чувства юмора. Чтобы образы простых людей выглядели максимально убедительно, Парфёнов регулярно ездил в общественном транспорте и ходил на рынки, внимательно изучая привычки и манеру речи окружающих. По воспоминаниям биографов, король эпизодов не уставал повторять: «Мой любимый учебный класс — рынок. Сколько раз я там бывал, часами бродил по торговым рядам. Какие там типажи!».
Два брака и предательство приёмных детейВ быту Парфёнов был аскетом: не употреблял алкоголь, избегал шумных тусовок и после съёмок сразу спешил домой. Его главными увлечениями были рыбалка, шахматы и теннис. Первый брак актёр заключил ещё в студенческие годы с коллегой Ольгой Васильевой. В этом союзе родилась дочь Ирина, но сохранить семью не удалось.
Отношения с наследницей в дальнейшем у него не сложились, и Николай решил сосредоточиться исключительно на карьере. После развода звезда «Афони» ещё долго сторонился женщин. Судьбоносной стала встреча с Ларисой, сотрудницей бухгалтерии театра Моссовета, которую ему представили коллеги.
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Женщина одна воспитывала двоих детей. На первую встречу мастер второго плана взял с собой более видного товарища, рассчитывая, что внимание достанется ему. Однако ей понравился именно скромный Николай. Они прожили вместе 47 лет, общих детей у пары не было, но Парфёнов принял её сына и дочь как родных. На закате жизни Лариса перенесла инсульт. Супруг без колебаний ушёл из профессии, чтобы обеспечить жене постоянный уход. После её смерти 73-летний актёр оказался один. Коллеги, которых он считал друзьями, перестали выходить на связь, а из-за начавшихся проблем с памятью Николай часто стал забывать дорогу домой.
Родная дочь Ирина практически не навещала отца, ссылаясь на занятость. Единственными гостями в его доме остались приёмные дети с внуками. Однако их визиты преследовали корыстную цель. Сначала из квартиры стали исчезать ценные вещи, а затем родственники принялись за мебель.