25 ноября 2026, 07:30

Николай Парфёнов (Фото: кадр из фильма «Где находится нофелет?»)

Его знали все, кто смотрел советское кино, — он играл домоуправов, бухгалтеров и мелких чиновников. Зрители запомнили Николая Парфёнова по фильмам «Афоня», «Берегись автомобиля» и «Председатель». Но за блестящей карьерой скрывалось то, о чём сам актёр молчал всю жизнь: раскулаченная семья, смерть жены и полное одиночество в старости. Квартира, которая, как выяснилось, давно ему не принадлежала, визиты родных, которые становились всё короче, и похороны, на которые не пришёл никто. Что ещё скрывалось за судьбой «человека из толпы», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Раскулачивание, завод и студия при Театре Моссовета: как исполнялась мечта Человек, которого знали в лицо: методика «короля эпизода» Два брака и предательство приёмных детей Ловушка с квартирой и Рождество, которое никто не заметил

Раскулачивание, завод и студия при Театре Моссовета: как исполнялась мечта



Николай Парфёнов (Фото: кадр из фильма «Инспектор Лосев»)

Человек, которого знали в лицо: методика «короля эпизода»

Два брака и предательство приёмных детей

Молодой кавалер, тайный роман с Игорем Кирилловым и кураж над Пугачёвой и Галкиным**: как сегодня живёт 88-летняя Анна Шатилова



Николай Парфёнов (Фото: кадр из фильма «Повод»)

Ловушка с квартирой и Рождество, которое никто не заметил