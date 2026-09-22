Домогательства отчима, побег из борделя, ошибочный диагноз и целительство: как «особенный» сын повлиял на личную жизнь Елены Ксенофонтовой
Её жизнь похожа на сценарий тяжёлого психологического триллера: то, что происходило с Еленой Ксенофонтовой в детстве, юности и зрелости, не каждый выдержит. Но она выстояла — и в 2026 году удивила всех неожиданным заявлением. Что именно скрывается за этим признанием и какой ад актрисе пришлось пережить, читайте в материале «Радио 1».
Травматичное детство и побег из ЮгославииЕлена Ксенофонтова родилась в 1972 году в Казахстане. Родители развелись рано, и мать с детьми переехала в Подмосковье. Вскоре в семье появился отчим, который подвергал всех домочадцев систематическим физическим и психологическим издевательствам. Дома Елена старалась бывать как можно реже.
Спорт и творчество стали её убежищем. Девочка посещала музыкальную и художественную школы и увлекалась лёгкой атлетикой. Ситуация достигла критической точки, когда отчим начал домогаться восьмилетней девочки.
«Трогал, да, были такие ситуации. Тут дотронуться, тут залезть», — рассказала актриса в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.За непослушание отчим мог плеснуть ребёнку в лицо содержимым детского горшка. О том, что происходило дома, будущая звезда не рассказывала даже матери. По её словам, она опасалась, что та не выдержит и, защищая дочь, дойдёт до крайности. Спустя годы мужчина предстал перед судом и был осуждён. В 80-е годы Ксенофонтова едва не угодила в сексуальное рабство. Одна из подруг предложила поехать в Югославию с женской танцевальной труппой: обещали хорошие деньги и успех у зарубежной публики. Но на месте выяснилось, что танцы никого не интересуют — всех новоприбывших собирались отправить в публичный дом.
На репетиции «руководитель» отобрал у девушек документы и грубо объяснил, что им предстоит делать. Сопротивляться было бессмысленно. Как признавалась сама артистка, несмотря на охвативший ужас, она вместе с несколькими девушками смогла перехитрить надзирателей, вернуть документы и сбежать до того, как их успели принудить к «работе».
Ошибочный диагноз и долгие годы борьбыВ 1990 году Елена Ксенофонтова столкнулась с ошибочным вердиктом врачей «рак головного мозга», из-за которого четыре года провела в больницах, проходя изнурительное лечение. Позже выяснилось, что точный диагноз поставить не могут — медики написали расплывчатую формулировку «общие изменения головного мозга».
Несмотря на то что полностью избавиться от болезни не удалось, актриса научилась с ней жить и не сдаваться.
«Столько лечиться, сколько в меня вкололи… буквально до состояния овоща… при неточном диагнозе… залечили так, что приобрела кучу сопутствующих болячек. Диагноз так толком и не поставили — общие изменения головного мозга». Два врача говорили — рак. И ты живёшь с этим…» — поделилась она в интервью Вячеславу Манучарову.В 1994 году, в 21 год, Елена поступила во ВГИК, где Марлен Хуциев разглядел в измождённой, но несломленной девушке стержень и талант будущей драматической актрисы.
Чем рисковала актриса ради ролиЕлена всегда была фанатично предана своей профессии. Первый крупный успех в кино пришёл к ней в 30 лет — после сериала «Тайга. Курс выживания» (2002). Съёмки проходили в экстремальных условиях, и актриса наотрез отказалась от дублёров: не умея плавать, она прыгнула в бурную горную реку, наглоталась воды и едва не утонула. Все сложные трюки в тайге также выполняла самостоятельно. Долгое время Ксенофонтова считала себя прежде всего театральной актрисой. С 1999 по 2013 год она служила в театре под руководством Армена Джигарханяна. Однако после 14 лет работы на подмостках артистка была вынуждена уйти из-за конфликта с его молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Несмотря на всенародную любовь после роли в «Кухне», сейчас актриса сталкивается с жёсткими возрастными ограничениями в кино.
«Я снимаюсь гораздо реже, и это не всегда связано с моим желанием. Я вхожу в определённый круг, в определённую возрастную нишу», — поделилась актриса в интервью WomanHit.Чтобы содержать семью и выплачивать долги после тяжёлых судебных разбирательств с экс-супругом, она активно играет в антрепризах и готова браться за любые доступные роли.
«Безусловно, придумываю ещё массу разных способов, как и все мои коллеги, чтобы выжить. И часто я выживаю», — добавила Ксенофонтова.
Тайна одного звонкаПервый брак Елены Ксенофонтовой с актёром Игорем Липатовым продлился 11 лет и стал для неё спасением: именно он выхаживал жену во время тяжёлой болезни. Однако со временем отношения утратили остроту, и в 2002 году на съёмках «Тайги» Елена влюбилась в продюсера Илью Неретина. Мужчина покорил её умом и харизмой, и в 2003 году они поженились. А вскоре у пары родился сын Тимофей. Но союз распался менее чем через год: Илья случайно позвонил жене вместо любовницы, и Елена, услышав его нежное воркование с незнакомкой, немедленно собрала вещи неверного супруга и выставила за дверь.После развода родителей у наследника диагностировали высокофункциональный аутизм, и всё воспитание «особенного» ребёнка легло на Елену. Несмотря на выдающиеся интеллектуальные способности, мальчик страдал от сопутствующих проблем со здоровьем и речью, а также столкнулся с жёсткой травлей в школе. Благодаря неустанным усилиям и вере матери, Тимофей смог преодолеть эти барьеры, успешно социализироваться и получить диплом продюсера в профильном вузе.
Почему адвокат обвинил Елену в избиении и пытался отсудить дочьДевятилетние отношения актрисы с адвокатом Александром Рыжих обернулись домашним насилием и жестокими судебными баталиями. Изначально создав иллюзию безопасности и став отцом её дочери Софьи, партнёр со временем проявил себя как тиран, применявший моральное и физическое насилие, в том числе по отношению к сыну артистки с аутизмом от предыдущего брака. Ксенофонтова не стала терпеть и в 2016 году подала на развод. После этого Рыжих начал мстить: ложно обвинил бывшую супругу в избиении и попытался отсудить пятилетнюю дочь, доказывая психическую нестабильность матери. Целый год ушёл на то, чтобы восстановить репутацию, и ещё несколько лет — на борьбу за право растить ребёнка. В конечном счёте Елена своего добилась.
Как звезда «Элиона» стала лечить людей рукамиПосле изматывающих судов с Александром Рыжих кинодива попыталась вновь устроить личную жизнь. В конце 2022 года Елена вышла замуж за адвоката Алексея Куликова. Однако этот союз разбился о непреодолимую преграду: мужчина не смог найти общий язык с её взрослым особенным сыном. Вместо поиска новых отношений звезда «Отеля «Элион» в 2026 году заявила об открытии у себя целительского дара.
«Я пью очень много воды, потому что вода — это главный проводник. Вода помогает разжижать кровь, кровь проводит энергию. И после такого жёсткого режима, когда ни дня без получения знаний, посещения мест силы, я уже через год однажды проснулась от того, что у меня горят руки. Я их под кран, — и вдруг до меня доходит, что вода отдельно, а ощущение множества иголок по рукам — это совсем другое. И я понимаю, что открывается первая моя дверца. И я начинаю лечить людей», — заявила она в интервью с Ириной Муромцевой.После посещения «мест силы» артистка начала официально «лечить людей руками» за плату, утверждая, что её энергетические сеансы помогли достичь ремиссии даже пациенту с раком мозга. При этом знаменитость в беседе с телеведущей подчёркивает, что успех лечения во многом зависит от того, насколько сам пациент готов «отдавать» энергию.
«Я очень счастлива. Единственное, что каждый раз, когда это происходит, я понимаю чувство ответственности. Меня ведёт свет. Меня ведут другие силы. Я не могу навредить. Я могу не достичь какого-то конечного результата в той степени, которая ожидается. Знаете, почему? Потому что иногда человек не даёт», — заявила «знахарка» в интервью.