Домогательства отчима, побег из борделя, ошибочный диагноз и целительство: как «особенный» сын повлиял на личную жизнь Елены Ксенофонтовой

22 сентября 2026, 18:17

Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из фильма «Три королевы»)

Её жизнь похожа на сценарий тяжёлого психологического триллера: то, что происходило с Еленой Ксенофонтовой в детстве, юности и зрелости, не каждый выдержит. Но она выстояла — и в 2026 году удивила всех неожиданным заявлением. Что именно скрывается за этим признанием и какой ад актрисе пришлось пережить, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Травматичное детство и побег из Югославии Ошибочный диагноз и долгие годы борьбы Чем рисковала актриса ради роли Тайна одного звонка Почему адвокат обвинил Елену в избиении и пытался отсудить дочь Как звезда «Элиона» стала лечить людей руками

Травматичное детство и побег из Югославии

«Трогал, да, были такие ситуации. Тут дотронуться, тут залезть», — рассказала актриса в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.



Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из фильма «Три королевы»)

Ошибочный диагноз и долгие годы борьбы

«Столько лечиться, сколько в меня вкололи… буквально до состояния овоща… при неточном диагнозе… залечили так, что приобрела кучу сопутствующих болячек. Диагноз так толком и не поставили — общие изменения головного мозга». Два врача говорили — рак. И ты живёшь с этим…» — поделилась она в интервью Вячеславу Манучарову.

Чем рисковала актриса ради роли



Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

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«Я снимаюсь гораздо реже, и это не всегда связано с моим желанием. Я вхожу в определённый круг, в определённую возрастную нишу», — поделилась актриса в интервью WomanHit.

«Безусловно, придумываю ещё массу разных способов, как и все мои коллеги, чтобы выжить. И часто я выживаю», — добавила Ксенофонтова.

Тайна одного звонка



Тимофей (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Почему адвокат обвинил Елену в избиении и пытался отсудить дочь



Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Как звезда «Элиона» стала лечить людей руками

«Я пью очень много воды, потому что вода — это главный проводник. Вода помогает разжижать кровь, кровь проводит энергию. И после такого жёсткого режима, когда ни дня без получения знаний, посещения мест силы, я уже через год однажды проснулась от того, что у меня горят руки. Я их под кран, — и вдруг до меня доходит, что вода отдельно, а ощущение множества иголок по рукам — это совсем другое. И я понимаю, что открывается первая моя дверца. И я начинаю лечить людей», — заявила она в интервью с Ириной Муромцевой.



Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

«Я очень счастлива. Единственное, что каждый раз, когда это происходит, я понимаю чувство ответственности. Меня ведёт свет. Меня ведут другие силы. Я не могу навредить. Я могу не достичь какого-то конечного результата в той степени, которая ожидается. Знаете, почему? Потому что иногда человек не даёт», — заявила «знахарка» в интервью.