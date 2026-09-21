Жизнь с другом вместо жены и отказ от эмиграции в США. Почему Сергей Колтаков бросил семью и перестал видеться с единственной дочерью

21 сентября 2026, 17:05

Сергей Колтаков (Фото: кадр из фильма «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана»)

Он бросил жену и переехал в общежитие — к другу, с которым делил одну комнату и кровать 35 лет. Ради этого человека отказался от эмиграции в США, хотя виза была уже на руках. А его единственная дочь живёт в Америке и подарила ему двух внуков, но отец перестал с ней видеться. Почему Сергей Колтаков выбрал мужскую дружбу вместо семьи и что стало причиной разрыва с дочерью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Бунт и становление дерзкого Алтайца Дружба длиною в жизнь

Бунт и становление дерзкого Алтайца



Сергей Колтаков (Фото: кадр из фильма «Братья Карамазовы»)

Дружба длиною в жизнь

Мучил Ларису Гузееву, был сатанистом, шокировал страну, «убил» дочь и умер: что случилось с семьёй Сергея Курёхина после его смерти