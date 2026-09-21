Жизнь с другом вместо жены и отказ от эмиграции в США. Почему Сергей Колтаков бросил семью и перестал видеться с единственной дочерью
Он бросил жену и переехал в общежитие — к другу, с которым делил одну комнату и кровать 35 лет. Ради этого человека отказался от эмиграции в США, хотя виза была уже на руках. А его единственная дочь живёт в Америке и подарила ему двух внуков, но отец перестал с ней видеться. Почему Сергей Колтаков выбрал мужскую дружбу вместо семьи и что стало причиной разрыва с дочерью, читайте в материале «Радио 1».
Бунт и становление дерзкого АлтайцаСергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле в семье военного. Папа мечтал сделать из него офицера, но сын с этим не соглашался — отношения у них не ладились. В знак протеста подросток заявил, что будет поступать в театральный вуз. Отец смирился с выбором наследника и предпринял попытку помочь — обратился к Василию Шукшину и написал рекомендательное письмо, но юноша потерял его в пути. Добравшись до Москвы, Колтаков в последний момент развернулся и уехал в столицу Поволжья — решил всего добиваться сам. Но саратовское училище ему не понравилось — и через год молодой человек поступил в ГИТИС. В институте Сергей встретил Наталью — свою первую любовь. Всё закрутилось быстро, и вскоре они поженились. Но жить было не на что: денег не хватало. Когда Наталья узнала, что беременна, она запаниковала и заговорила об аборте. Сергей был против и пообещал найти выход. Получив диплом, Колтаков был принят в труппу Театра имени Маяковского и дебютировал в кино, ярко сыграв в мелодраме «Валентина». Появились деньги на жизнь, а театр выделил молодым квартиру. Однако быт и постоянные скандалы всё же разрушили брак. Не желая усугублять ситуацию, актёр съехал в общежитие. Развод прошёл спокойно, без дележа имущества. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради дочери Насти.
Дружба длиною в жизньПосле второго непродолжительного брака Колтаков познакомился с Николаем Стоцким — человеком, который стал его ближайшим другом на 35 лет. Мужчины встретились в общежитии Театра имени Станиславского, куда переехал Сергей. По плану Стоцкий должен был занять соседнюю комнату, но фактически коллеги стали жить вместе.
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Их товарищество началось с вечеров под гитару и разговоров до самого утра. Характеры были разными: Колтаков — вспыльчивый и резкий, Николай — спокойный и рассудительный. Именно друг вовремя останавливал Сергея от необдуманных решений, становясь для него внутренним тормозом. Со временем оба поняли, что романтические отношения часто разрушаются бытом, тогда как мужская дружба только крепнет. В конце 80-х годов они выкупили заброшенный загородный дом у вдовы театрального режиссёра Андрея Попова. Пытались обзавестись хозяйством, живностью, но из-за плотного гастрольного графика от этой затеи пришлось отказаться. Зато расцвело их творческое сотрудничество: Колтаков писал стихи, а Стоцкий — музыку. Начало 90-х годов стало серьёзным испытанием для обоих.
Однажды напарники отправились в Австралию на месяц, но из-за банкротства авиакомпании застряли там на четыре месяца, вынужденно зарабатывая на жизнь в чужой стране. Позже друзья планировали эмиграцию в США. Колтаков даже отправил туда свою новую избранницу с подросшей наследницей Настей.
Однако в последний момент мужчина отказался от переезда: американскую визу получил только он, а уезжать без Николая Сергей не собирался. Колтаков остался в России, но продолжал навещать дочь в США — она живёт в Морристауне, штат Нью-Джерси, и подарила ему двух внуков.