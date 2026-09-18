«Не выпендривайся»: снялась обнажённой, отвергла Абдулова и бросила мужа ради женатого. Что произошло с «Акселераткой» Ириной Шмелевой в Америке
Она сыграла Цан в фильме «Кин-дза-дза!», в куске холстины для мытья полов вместо костюма, и снялась в откровенной сцене в «Акселератке». Дважды выходила замуж и терпела открытые измены супруга. За ней ухаживал Александр Абдулов, но она отвергла его. А потом актриса уехала в США и начала всё с нуля. Почему Ирина Шмелёва так и не ушла от мужа-ловеласа и как сложилась её жизнь за океаном, читайте в материале «Радио 1».
«Не выпендривайся»: что стояло за этой фразой?Ирина Викторовна Шмелёва родилась 24 января 1961 года в городе Кушва Свердловской области в рабочей семье. После окончания средней школы работала массовиком в Кушвинском Дворце культуры. В 1980 году Шмелёва поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Альберта Бурова).
Окончив учебное заведение в 1984 году, пошла работать в Театр имени Н. В. Гоголя. Сама актриса признаётся: служить в труппе не планировала. Но руководитель курса настоял — сказал, что в других местах конкурс огромный, а здесь начинающую артистку примут не раздумывая.
«Ира, не выпендривайся. Такой конкурс, а тебя сразу берут», — вспоминала она в интервью «Russian Bazaar».С 1984 по 1996 год она совмещала театральную работу со съёмками в кино.
Из тряпки для пола в десятку проката: два образа, которые сделали Шмелёву известнойВ 1986 году вышел фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» — фантастическая трагикомедия в жанре антиутопии. Музыку к картине написал композитор Гия Канчели.
Шмелёва исполнила роль Цан — женщины на самоходной тележке. Согласно воспоминаниям, опубликованным в книге Данелии «Тостуемый пьёт до дна», когда Ирина прилетела на съёмки в Небит-Даг, оказалось, что костюма для артистки нет — заказали и сшили сценическое облачение уже на месте, но деньги вовремя не перевели. В итоге актрису просто обернули в кусок холстины, предназначенной для мытья полов, так и сняли. Образ Цан стал одной из самых узнаваемых работ Шмелёвой в кино.
Не менее заметной стала и «Акселератка» (1987). Это советская эксцентрическая комедия режиссёра Алексея Коренева.
Провинциалка сыграла главного персонажа — Анюту, девушку, которая с детства мечтает стать сыщиком. Фильм содержал откровенную сцену, что было необычно для советского кино того времени. Это принесло актрисе дополнительную популярность. Картина собрала 38,1 млн зрителей и вошла в десятку лидеров проката 1987 года.
Почему Шмелёва терпела открытые измены мужаВо время учёбы в Щукинском училище первой большой любовью Ирины стал её однокурсник, актёр Алексей Маслов. Их роман был заметным событием в училище, все следили за ними, затаив дыхание. Возлюбленные готовились к свадьбе, однако, когда Шмелёва забеременела, артист отказался жениться на ней.
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В итоге она решилась на аборт. После расставания с Алексеем Ирина вышла замуж за скульптора Иосифа Кавалерчика, который был на 10 лет старше. Брак был заключён через два месяца после знакомства и продлился около полугода. Женщина ушла от супруга, поскольку влюбилась в другого мужчину. В интервью актриса признавалась, что не испытывала к мужу настоящих чувств.
«Я сходила с ума, не могла ложиться в постель с мужем, сидела у кровати и плакала. Йосик, конечно, понимал моё состояние, но лишних вопросов не задавал. Надеялся, наверное, что всё пройдёт. Не прошло... И я ушла. Тихо, без скандала собрала вещи и переехала в съёмную квартиру», — цитирует её NEWS.ru.Однако избранник Шмелёвой был женат и уходить из семьи не собирался. Пара рассталась. Его имя актриса не раскрывает до сих пор. В 1989 году Ирина вышла замуж за программиста Николая Боголюбова (род. 1966), внука академика-физика. По словам жены научного светилы, супруг позволял себе романы на стороне и даже не пытался это скрывать.
«Он меня совершенно не стеснялся, общался со своими подружками открыто. Может, именно поэтому мы и не расстались. Если бы тайком бегал на свидания, пытался скрыть, был пойман с поличным — ушла бы не задумываясь. А так это напоминало детскую игру. Все его загулы, подружки, романы были какими-то несерьёзными», — поделилась кинодива с изданием.В том же году на экраны вышел фильм «За прекрасных дам!», в котором Шмелёва сыграла Любу, а Александр Абдулов — Гену. В интервью журналу «Караван историй» Ирина рассказывала об ухаживаниях Александра Абдулова во время съёмок, но она отвергла попытки коллеги покорить её сердце.
«Однажды он решил меня подкараулить: ждал под лестницей в доме на Арбате, где в арендованной квартире проходили съёмки фильма. Я разгримировалась, переоделась, иду домой. Спускаюсь, слышу — зовёт. И прохожу мимо, словно и не заметила его. С тех пор Абдулов не то что разговаривать — здороваться со мной перестал! Наверное, не надо было с ним так сурово, но намерения Саши были мне ясны, а я не хотела никаких романов. Потому что думала тогда только о предстоящей свадьбе с мужчиной всей моей жизни — Николаем Павловичем Боголюбовым», — вспоминала актриса.