«Не выпендривайся»: снялась обнажённой, отвергла Абдулова и бросила мужа ради женатого. Что произошло с «Акселераткой» Ириной Шмелевой в Америке

18 сентября 2026, 19:22

Ирина Шмелёва (Фото: кадр из фильма «Кин-дза-дза!»)

Она сыграла Цан в фильме «Кин-дза-дза!», в куске холстины для мытья полов вместо костюма, и снялась в откровенной сцене в «Акселератке». Дважды выходила замуж и терпела открытые измены супруга. За ней ухаживал Александр Абдулов, но она отвергла его. А потом актриса уехала в США и начала всё с нуля. Почему Ирина Шмелёва так и не ушла от мужа-ловеласа и как сложилась её жизнь за океаном, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Не выпендривайся»: что стояло за этой фразой? Из тряпки для пола в десятку проката: два образа, которые сделали Шмелёву известной Почему Шмелёва терпела открытые измены мужа Что заставило звезду «Кин-дза-дза!» уехать в США и начать всё с нуля?

«Не выпендривайся»: что стояло за этой фразой?

«Ира, не выпендривайся. Такой конкурс, а тебя сразу берут», — вспоминала она в интервью «Russian Bazaar».

Из тряпки для пола в десятку проката: два образа, которые сделали Шмелёву известной



Ирина Шмелёва (Фото: кадр из фильма «Кин-дза-дза!»)

Почему Шмелёва терпела открытые измены мужа

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«Я сходила с ума, не могла ложиться в постель с мужем, сидела у кровати и плакала. Йосик, конечно, понимал моё состояние, но лишних вопросов не задавал. Надеялся, наверное, что всё пройдёт. Не прошло... И я ушла. Тихо, без скандала собрала вещи и переехала в съёмную квартиру», — цитирует её NEWS.ru.

«Он меня совершенно не стеснялся, общался со своими подружками открыто. Может, именно поэтому мы и не расстались. Если бы тайком бегал на свидания, пытался скрыть, был пойман с поличным — ушла бы не задумываясь. А так это напоминало детскую игру. Все его загулы, подружки, романы были какими-то несерьёзными», — поделилась кинодива с изданием.



Александр Абдулов (Фото: кадр из фильма «Чародеи»)

«Однажды он решил меня подкараулить: ждал под лестницей в доме на Арбате, где в арендованной квартире проходили съёмки фильма. Я разгримировалась, переоделась, иду домой. Спускаюсь, слышу — зовёт. И прохожу мимо, словно и не заметила его. С тех пор Абдулов не то что разговаривать — здороваться со мной перестал! Наверное, не надо было с ним так сурово, но намерения Саши были мне ясны, а я не хотела никаких романов. Потому что думала тогда только о предстоящей свадьбе с мужчиной всей моей жизни — Николаем Павловичем Боголюбовым», — вспоминала актриса.

Что заставило звезду «Кин-дза-дза!» уехать в США и начать всё с нуля?