«Десять из десяти»: Люся Чеботина ответила Картозии на слова о её «надменности»

13 декабря 2025, 17:08

Певица Люся Чеботина ответила Николаю Картозии на замечание о самоиронии

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина ответила на замечание основателя Black Star Николая Картозии. Ранее он заявил, что артистке нужно «прокачать» навык самоиронии.





Как сообщает Пятый канал, Чеботина парировала эти слова. Она заявила, что не видит у себя проблем в этой сфере.

«Мне кажется, у меня с самоиронией десять из десяти. Я желаю Николаю Картозии обращать внимание на себя, а не на остальных», — сказала певица.