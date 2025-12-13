«Десять из десяти»: Люся Чеботина ответила Картозии на слова о её «надменности»
Певица Люся Чеботина ответила на замечание основателя Black Star Николая Картозии. Ранее он заявил, что артистке нужно «прокачать» навык самоиронии.
Как сообщает Пятый канал, Чеботина парировала эти слова. Она заявила, что не видит у себя проблем в этой сфере.
«Мне кажется, у меня с самоиронией десять из десяти. Я желаю Николаю Картозии обращать внимание на себя, а не на остальных», — сказала певица.Исполнительница хита «Солнце Монако» отметила, что любит посмеяться над собой. На реплику Картозии о её «надменности» Чеботина отреагировала коротко: «Спасибо! Мне приятно!». В завершение певица пожелала Николаю больше внимания уделять себе, а не окружающим.
