Донос друга, 17 лет лагерей и премия КГБ за роль разведчика: что скрывал звезда фильма «Экипаж» Георгий Жжёнов?
Георгий Жжёнов — человек, которому удалось, кажется, невозможное. Актёр, сыгравший главного разведчика страны Михаила Тульева и получивший за это премию КГБ, хотя сам провёл почти два десятилетия в сталинских лагерях по обвинению в шпионаже. 22 марта, в день рождения этого удивительного артиста, «Радио 1» вспоминает о творческом пути, личных драмах и скандальных страницах жизни человека, подарившего зрителю образ командира экипажа Андрея Тимченко из первого советского фильма-катастрофы.
Биография Георгия ЖженоваГеоргий Степанович Жжёнов родился в 1915 году в Петрограде в большой семье булочника. Чтобы поступить в эстрадно-цирковой техникум, юный Георгий пошёл на хитрость и «одолжил» документы старшего брата Бориса. «Мне этот "фокус" простили», — вспоминал позже актёр. Именно на арене цирка его заметили ассистенты «Ленфильма». Так в 1932 году состоялся дебют Жжёнова в кино — главная роль в фильме «Ошибка героя». А дальше была эпизодическая, но памятная роль ординарца Терешки в легендарном «Чапаеве» (1934).
Казалось, карьера обречена на взлёт, молодого, талантливого актёра заметил и взял под крыло сам Сергей Герасимов. Однако судьба распорядилась иначе. В 1938 году, возвращаясь со съёмок фильма «Комсомольск» на поезде, Жжёнов разговорился с попутчиком — американским военным атташе. Болтовня в поезде и случайная встреча в театре стали приговором. По доносу «друга» 23-летнего актёра обвинили в шпионаже.
Так начались 17 лет ада. Полтора года пыточных допросов в «Крестах». «Когда он, теряя сознание, падал на пол, следователь за волосы поднимал его на ноги, и допрос продолжался». Потом были этапы, Колыма, работа на лесоповале. Но даже там, в нечеловеческих условиях, Жжёнов думал о профессии:
«Все годы пребывания на Колыме больше всего боялся обморозить лицо, поэтому часто щупал его на морозе, проверял чувствительность, берёг... Актёр без лица — не актёр!».
Всего его фильмография насчитывает более 100 ролей, но этот путь длиной в полвека он начинал с нуля после лагерей.
Четыре брака и три дочериЛичная жизнь артиста была такой же насыщенной и драматичной, как и его роли в кино. Жженов был женат официально четыре раза и всегда уходил из семьи честно, не изменяя тайком, а начиная всё с чистого листа. Когда его арестовали в первый раз, он настоял на разводе с первой женой Евгенией Голынчик, не желая, чтобы она ждала его годами.
В Магаданском театре он встретил вторую жену, Лидию Воронцову, также осуждённую «за связь с иностранцами». У них родилась дочь Елена. Но брак распался из-за тяжелого характера и ревности Лидии. Жженов освободился первым и увез дочь к своей матери, а сам вскоре был арестован вновь. Их дочь Елена, попавшая после ареста матери в детдом, на долгие годы потеряла отца из виду. Позже, когда они встретились, тепла между ними не возникло. «Годы прошли, но ни ты, ни я так и не помягчели», — скажет он ей при встрече.
Третий брак с Ириной Махаевой, женщиной, которая вытащила его из ссылки, добившись реабилитации, продлился 10 лет и подарил ему дочь Марину. Но слава, пришедшая к актёру после «Ошибки резидента», и успех у женщин разрушили и этот союз.
«У Георгия Степановича возникло какое-то приключение любовное. Она спросила: "Это будет повторяться? Ты мне какую-то гарантию можешь дать?" Но он ей сказал: "Нет, никаких гарантий не даю". Она сказала: "Ах, так! Тогда до свидания!"», — цитирует Марину Жжёнову doverie-tv.ru.
Счастье и покой Жженов обрёл лишь в четвёртом браке с актрисой Лидией Малюковой, с которой прожил более 40 лет. В этом браке родилась его младшая дочь Юлия, которая пошла по стопам отца и стала актрисой Театра имени Моссовета.
«Крест» резидентаСамая ироничная страница биографии Жженова связана с его звёздной ролью. В конце 1960-х он сыграл разведчика Тульева в культовой тетралогии «Ошибка резидента». Он играл врага, умного и опасного, с таким знанием дела, что зрители замирали у экранов. За эту роль актёр получил премию КГБ. В зале, где ему аплодировали люди в погонах, Жженов, по воспоминаниям близких, смотрел на них с сожалением: всего 30 лет назад те же люди обрекли его на 17 лет лагерей.
Но был в его жизни и профессиональный конфликт. Вернувшись в профессию, он столкнулся с травлей в театре. Вернее, с недоверием коллег, которые косо смотрели на «бывшего зэка». Доносчик, разрушивший его жизнь, приезжал к нему спустя годы просить прощения. Жженов имени его так и не назвал, хотя знал всегда. Его дочь Марина вспоминала: «Он сказал: "Я не буду тебя называть из-за того, что твои родственники, ни в чем не повинные, будут замараны на всю жизнь"». Это был его личный, молчаливый суд.
Последние годы жизни артистаГеоргий Жжёнов работал до последнего. В 90 лет он выходил на сцену Театра имени Моссовета, которому отдал более 30 лет, и шутил: «Меня интересует в актерском деле человековедение... Я и курил, и пил водку, и до сих пор пью водку».
В конце ноября 2005 года он сломал шейку бедра. Операция прошла успешно, но через две недели актёр снова попал в больницу с воспалением лёгких. Обследование выявило запущенную стадию рака. 8 декабря 2005 года на 91-м году жизни Георгия Степановича не стало. Похоронили великого артиста на Новодевичьем кладбище.
Наследие Жжёнова огромно. Но измерялось оно не деньгами, а архивом и воспоминаниями, которые отошли его вдове Лидии и дочерям. Зрителям же Георгий Степанович оставил не только блистательные роли, но и пример невероятной внутренней силы. Человек, которого система пыталась стереть в лагерную пыль, не только выжил, но и вернулся, чтобы стать её главным киногероем. Его биография — лучшее доказательство того, что лицо нужно беречь не от мороза, а от малодушия.