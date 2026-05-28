Допросы КГБ, смерть жены и несколько инсультов: судьба звезды «Тихого Дона» Игоря Дмитриева. Что пришлось пережить Народному артисту РСФСР?
Народный артист РСФСР Игорь Дмитриев вошел в историю советского и российского кино как актер редкого аристократического обаяния. За долгую карьеру он снялся более чем в 220 проектах, а зрители запомнили его по фильмам «Собака на сене», «Покровские ворота», «Звезда пленительного счастья», «Приключения принца Флоризеля» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 29 мая артист мог бы отметить день рождения, однако в 2008 году его жизнь оборвалась. Подробнее о судьбе актера, его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Дмитриева: детство и эвакуация во время войныБудущий актер появился на свет 29 мая 1927 года в Ленинграде. После расставания родителей мальчика воспитывали мать, бабушка и дедушка. Мама артиста, Елена Ильинична, выступала как балерина, работала в мюзик-холле и преподавала в хореографическом училище. Некоторое время женщина участвовала в необычном шоу «Лошади и танцовщицы», поэтому атмосфера цирка навсегда осталась одним из самых ярких воспоминаний детства Дмитриева.
Однако главным увлечением мальчика с ранних лет оставался театр. Уже в семь лет он участвовал в самодеятельности и выступал в Ансамбле песни и пляски ленинградского Дворца пионеров.
Когда началась Великая Отечественная война, Игорь вместе с семьей отправился в эвакуацию в поселок Молотовской области. Там подросток выступал перед ранеными бойцами, участвовал в концертах и окончательно убедился, что хочет связать жизнь со сценой.
После войны Дмитриев поступил в Школу-студию МХАТ. Именно это учебное заведение открыло ему путь в профессиональный театр.
Театральная карьера: успех в Ленинграде и громкий конфликтНастоящую известность в театральной среде Игорю Дмитриеву принесли спектакли Ленинградского драматического театра. Артист играл в постановках «На всякого мудреца довольно простоты», «В открытом море», «Лев Гурыч Синичкин» и других работах классического репертуара.
Однако в 1967 году карьера актера неожиданно дала трещину. Дмитриев отправился в Италию по приглашению друзей. Перед отъездом он заранее нашел себе замену в спектакле, чтобы не подводить театр, но руководитель труппы все равно вспылил и уволил артиста.
Позже директор попытался исправить ситуацию и предложил актеру вернуться, однако Дмитриев отказался. Самолюбие оказалось сильнее компромисса.
В 1980-х актер присоединился к Театру Комедии имени Акимова, где прослужил до последних дней жизни. При этом история с поездкой в Италию еще долго преследовала артиста: сотрудники КГБ неоднократно вызывали его на допросы из-за слишком затянувшегося пребывания за границей.
Кинокарьера Игоря Дмитриева: от «Тихого Дона» до «Шерлока Холмса»На экране Дмитриев впервые появился еще в 1940 году — в короткометражной ленте «Голос Тараса». Однако настоящие роли пришли к нему лишь в середине 1950-х. Артист сыграл Евгения Листницкого в «Тихом Доне», перевоплотился в Александра Блока в картине «В дни Октября», а затем появился в «Поднятой целине» в образе Лятьевского.
Фильмография Дмитриева отличалась удивительным разнообразием. В «Старой, старой сказке» он исполнил роль восточного принца, в фильме «Где вы, рыцари?» сыграл ученого Кима Ермилова, а в «Звезде пленительного счастья» предстал в образе австралийского посланника.
Особую любовь зрителей актер заслужил благодаря ролям в «Приключениях принца Флоризеля» и «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Режиссер Игорь Масленников вспоминал, что Дмитриев постоянно предлагал необычные идеи для своих героев. Так произошло и во время работы над сериалом о Шерлоке Холмсе.
«Он — актер с большой буквы и всегда что-то придумывал на площадке. Когда я распределял роли в сериале о Шерлоке Холмсе, у меня и мысли не было, что Грегсона сыграет кто-то другой. Дмитриев долго возле меня прохаживался, а потом остановился и говорит: "А что, если инспектор будет хромать?" Это он такую фишку для своего персонажа придумал. Игорь Борисович отправился к сапожнику и попросил, чтобы тот ему на один ботинок второй каблук набил. И добросовестно хромал в этой обувке все съемки», — рассказывал Масленников.Коллеги отмечали не только талант актера, но и его феноменальное отношение к профессии. Дмитриев никогда не ограничивался простым заучиванием текста. Он детально прорабатывал характеры персонажей и ради ролей осваивал новые навыки.
Например, когда артисту досталась роль виолончелиста, он специально занимался музыкой, чтобы правдоподобно держаться в кадре. С Игорем Дмитриевым с удовольствием работали Ян Фрид, Леонид Быков, Эмиль Лотяну и многие другие режиссеры.
Кроме того, актер стал одним из немногих советских артистов, кому удалось сотрудничать с зарубежными знаменитостями. Дмитриев работал рядом с Элизабет Тейлор и Авой Гарднер. Артиста приняли в Английский клуб и включили в несколько престижных иностранных киноассоциаций.
Игорь Дмитриев в 1990-х и 2000-хДаже после кризиса отечественного кинематографа в 1990-е Дмитриев не остался без ролей. Он снимался в фильмах «Тартюф», «Русский транзит», «Улицы разбитых фонарей». В 2000 году артист отметил 50-летие сценической деятельности, а затем продолжил активно работать в кино.
В историческом сериале «Бедная Настя» Дмитриев сыграл дядю Михаила Репнина Оболенского. В проекте «Романовы. Венценосная семья» ему досталась роль барона Фредерикса.
Личная жизнь Игоря Дмитриева: любовь длиною в жизньГлавной женщиной в жизни артиста стала Лариса — одноклассница Дмитриева. Во время войны судьба разлучила молодых людей, однако позже они снова встретились в Москве: девушка поступила в Полиграфический институт, а Игорь — в Школу-студию МХАТ.
Позже актер признавался, что именно супруга помогла ему пережить тяжелый период после конфликта с театром и увольнения. Лариса работала редактором на «Ленфильме», поэтому постоянно знакомила мужа с литературными новинками и сценариями. Кроме того, именно благодаря супруге Дмитриев постепенно вошел в круг актеров дубляжа.
Дубляж, радио и работа в «Смешариках»Игорь Дмитриев стал голосом многих известных зарубежных персонажей. Особенно часто именно он дублировал знаменитого итальянского комика Альберто Сорди. Голос артиста звучал в фильмах «Жандарм женится», «Три орешка для Золушки» и «Частный детектив».
Поддерживала Лариса и работу мужа на радио, а также его участие в озвучивании рассказчика в «Смешариках».
Семья Игоря Дмитриева и трагедия после смерти женыВ браке у супругов родился сын Алексей. Он окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, а позже начал сотрудничать с американскими компаниями. Когда наследник переехал в США, родители регулярно приезжали к нему в гости и проводили время с внучками Полиной и Дорой.
Однако одна из таких поездок обернулась трагедией. В 1998 году Лариса умерла. Для Дмитриева это стало страшным ударом. Вместе они были 30 лет. После смерти супруги актер буквально потерял смысл жизни. Только работа помогала ему продолжать двигаться вперед.
Последние годы Игоря Дмитриева: инсульт и возвращение на сценуВ последние годы артист активно работал. Он создал около 30 телепередач из цикла «У Игоря Д…» на телевидении Санкт-Петербурга, продолжал сниматься, играть в театре и заниматься дубляжом.
Осенью 2005 года Дмитриева поразил первый инсульт. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако проблемы с речью сильно осложнили дальнейшую работу. Артист тяжело переживал возможную невостребованность. К счастью, коллеги поддержали его. Сотрудники Театра Комедии имени Акимова специально пригласили логопеда, который занимался восстановлением речи Дмитриева.
Актер сумел вернуться на сцену и продолжил играть практически до последних дней жизни.
Смерть Игоря Дмитриева25 января 2008 года у артиста произошел повторный инсульт. На этот раз врачи уже не смогли спасти Игоря Борисовича.
После его смерти сотни коллег и друзей направили соболезнования семье артиста. Многие вспоминали не только талант Дмитриева, но и его невероятное чувство юмора, любовь к розыгрышам и умение превращать даже обычный съемочный день в маленький спектакль. Похоронили Игоря Дмитриева в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.