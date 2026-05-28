Женился на 18-летней актрисе и сыграл роль в «Бандитском Петербурге»: судьба и творческий путь звезды сериала «Ивановы-Ивановы» Юрия Ицкова
Юрий Леонидович Ицков — советский и российский актер театра и кино, Народный артист Российской Федерации, которого зрители знают по десяткам ярких ролей в кино и сериалах. Особенно широкую популярность артисту принесли образ криминального авторитета Сохатого в сериале «Бандитский Петербург» и роль Виктора Иванова — харизматичного дедушки в комедийном проекте «Ивановы-Ивановы». 29 мая актеру исполняется 76 лет. Подробнее о его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Ицкова: детство и семьяЮрий Ицков родился 29 мая 1950 года в Москве в творческой семье. Его отец работал режиссером и сценографом, а мать служила актрисой. Атмосфера театра окружала мальчика буквально с первых лет жизни.
Будущий артист часто бывал за кулисами, наблюдал за репетициями и с детства видел театральную жизнь изнутри. Позже Юрий Леонидович неоднократно признавался, что никогда не представлял для себя другой профессии, кроме актерской.
После окончания школы молодой человек решил поступать в театральные вузы Москвы. Однако первая попытка оказалась неудачной. Отступать Ицков не собирался и вскоре отправился во Владивосток, где успешно поступил в Государственный институт искусств.
В 1970 году, завершив обучение, актер переехал в Иркутск. Именно там началась его профессиональная карьера на сцене драматического театра.
Театральная карьера Юрия ИцковаПервые серьезные роли Юрий Ицков сыграл именно в Иркутске. Молодой актер быстро обратил на себя внимание благодаря выразительной манере игры и умению создавать яркие характерные образы. В 1979 году режиссер Артур Хайкин пригласил артиста в Омск. Там Ицков присоединился к труппе Омского драматического театра.
На омской сцене актер исполнил множество заметных ролей в классических постановках. Среди них — спектакли «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера, «Бесприданница», «Волки и овцы» Александра Островского, а также «Три сестры» Антона Чехова.
В 2001 году Юрий Леонидович вновь сменил место жительства и переехал в Санкт-Петербург. Артист вошел в труппу Театра сатиры на Васильевском острове, который позже стал одним из главных мест его творческой жизни. На сцене театра Ицков сыграл в постановках «Женитьба Фигаро», «Академия смеха», «Король Лир», «Сила привычки» и многих других спектаклях.
Одной из важных работ последних лет для Юрия Леонидовича стал спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького. Постановка попала в лонг-лист премии «Золотая маска», а жюри отдельно отметило актерскую работу Ицкова.
Как Юрий Ицков пришел в киноШирокое кинопризнание пришло к актеру уже в зрелом возрасте, хотя впервые на экране Юрий Ицков появился еще в 1989 году. Дебютной работой артиста стал фильм «Кому на Руси жить…», где он сыграл персонажа по имени Гена.
Настоящий рост популярности начался в 2000-х годах, когда фильмография актера стала активно пополняться сериалами и полнометражными картинами. Первые заметные роли помогли артисту быстро закрепиться в индустрии как исполнителю мощных второплановых и характерных образов.
Роль Сохатого в «Бандитском Петербурге»Одной из самых известных ролей Юрия Ицкова стал криминальный авторитет Сохатый в культовом сериале «Бандитский Петербург». Артист практически сразу согласился участвовать в проекте, однако подошел к созданию персонажа максимально серьезно. Ицков считал, что даже второстепенный герой обязан влиять на сюжет и обладать внутренней глубиной.
Именно благодаря такому подходу образ Сохатого получился живым, запоминающимся и убедительным. После выхода сериала зрители начали активно узнавать актера на улицах, а имя Юрия Ицкова стало известно широкой аудитории.
Главные роли и работа в международных проектахВ 2006 году актер получил одну из главных ролей в сериале «Секретная служба Его Величества». Юрий Ицков сыграл опытного сыщика, который раскрывает самые сложные преступления благодаря аналитическому мышлению и профессиональной интуиции. Вторую ключевую роль в проекте исполнил Юрий Тарасов.
В карьере актера появились и зарубежные проекты. Одной из таких работ стала картина португальского режиссера Жоау Нуну Пинту «Америка», где главную роль исполнила Чулпан Хаматова. Съемки проходили в Лиссабоне. Позже Юрий Леонидович рассказывал, что работа в Португалии оставила у него особенно теплые впечатления. Свободный график позволил актеру познакомиться с местной культурой и жизнью города.
Работа с Владимиром Машковым и съемки в «Григории Р.»На съемочной площадке биографической драмы «Григорий Р.» Юрий Ицков встретился с Владимиром Машковым. В проекте актер исполнил роль отшельника Антипа Душегуба.
Съемочный процесс сопровождался непростыми эпизодами. По сюжету герой Ицкова должен был тонуть в болоте, однако одежда артиста постоянно удерживала его на поверхности за счет воздушного пузыря. В результате каскадерам пришлось закреплять на дне специальные ветки, за которые актер мог держаться, чтобы наконец погрузиться под воду.
«Следователь Тихонов», «Время первых» и новые ролиВ сериале «Следователь Тихонов» Юрий Ицков сыграл эксперта-криминалиста МУРа. Еще одной заметной работой артиста стала роль конструктора Бориса Чертока в фильме «Время первых», посвященном выходу человека в открытый космос.
Создатели картины тщательно работали над исторической достоверностью и консультировались с космонавтом Алексеем Леоновым. Его образ на экране воплотил Евгений Миронов. Фильм получил высокие оценки критиков, хотя реакция зрителей оказалась неоднозначной.
Роль в сериале «Ивановы-Ивановы»Новую волну зрительской любви Юрию Ицкову принес сериал «Ивановы-Ивановы». Артист появился во всех сезонах проекта и сыграл Виктора Иванова — отца главного героя. Персонаж быстро стал одним из самых любимых у аудитории благодаря фирменной актерской интонации, юмору и жизненной органике Ицкова.
Сам артист с благодарностью относится к признанию зрителей, однако признает, что современный кинематограф все реже предлагает возрастным актерам по-настоящему глубокие роли. По мнению Ицкова, советское кино уделяло гораздо больше внимания взрослым персонажам и человеческим судьбам независимо от возраста героя.
Фильмография Юрия ИцковаВ фильмографию артиста вошли десятки известных проектов:
- 2002 — «Любовь императора», «Время любить»;
- 2003 — «Линии судьбы»;
- 2005 — «Время собирать камни»;
- 2007 — «Расплата»;
- 2009 — «Адмиралъ»;
- 2010 — «Лиговка»;
- 2012 — «Белая гвардия»;
- 2014 — «Сердце ангела»;
- 2015 — «Следователь Тихонов»;
- 2016 — «Шакал»;
- 2017 — «Время первых», «Личность не установлена»;
- 2017–2023 — «Ивановы-Ивановы»;
- 2018 — «Год Свиньи»;
- 2019 — «Знахарь»; «Алекс Лютый»; «Кумир»;
- 2021 — «МУР-МУР»;
- 2023 — «Я "любила" мужа»;
- 2024 — «Артист с большой дороги»; «В баню!»; «Десять дней до весны»;
- 2025 — «Здесь все свои».
Личная жизнь Юрия ИцковаЛичная жизнь артиста сложилась не менее успешно, чем профессиональная карьера. Супругой Юрия Ицкова стала актриса Надежда Живодерова. Будущие муж и жена познакомились в 1981 году.
Надежда окончила музыкальное училище при Омском театре, где обучалась на актерском факультете. Ее отец работал известным тренером по велоспорту. На момент свадьбы Надежде исполнилось 18 лет, а Юрию Леонидовичу — 29.
Супруги вместе выходили на сцену Омского драматического театра. В молодости Живодерова активно снималась в кино. Одной из самых обсуждаемых работ актрисы стал фильм «ЧП районного масштаба», который многие называли первым советским эротическим фильмом. Партнером Надежды по съемочной площадке тогда выступил Игорь Бочкин.
Юрий Ицков никогда не ревновал супругу к подобным ролям. Напротив, актер всегда высоко оценивал профессионализм жены. Сегодня артист признается, что крепкий брак требует постоянной внутренней работы и умения искать компромиссы.
По словам Ицкова, в семейной жизни случались и сложные периоды, и эмоциональные конфликты, однако супругам всегда удавалось сохранить взаимопонимание и домашнюю атмосферу. Общих детей у пары нет.
Юрий Ицков сейчасСегодня Юрий Ицков продолжает активно работать в театре. Артист регулярно выходит на сцену Театра на Васильевском острове и участвует в новых постановках.
Кроме того, режиссер Андрей Могучий пригласил актера в спектакль БДТ «Материнское сердце», созданный по произведениям Василия Шукшина. В постановке также играют Нина Усатова и Григорий Чабан.
В отличие от своего экранного героя из сериала «Ивановы-Ивановы», в реальной жизни Юрий Леонидович внимательно следит за внешним видом, любит хорошую одежду, пользуется парфюмом и с интересом относится к современным технологиям.