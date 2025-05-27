27 мая 2025, 19:49

Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

Сегодня, 27 мая, исполняется 65 лет со дня рождения советского поэта, рок-музыканта и певца Александра Николаевича Башлачёва. В его творчестве можно найти около шестидесяти песен (не считая текстов для группы «Рок-Сентябрь»), в которых он соединил русские народные мотивы и влияние советских бардов, особенно Владимира Высоцкого.





Содержание Детство артиста Творческий путь Личная жизнь Трагический конец Молодой и талантливый музыкант, который только начал свой путь, ушёл слишком рано, но его творчество продолжает жить в сердцах поклонников. О жизни и таинственной смерти артиста читайте в материале «Радио 1».





Детство артиста

Творческий путь

Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

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Личная жизнь

Александр Башлачев и Анастасия Рахлина (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

Трагический конец

Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)