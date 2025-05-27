Смерть ребенка, кризис и трагический конец Александра Башлачева. Как сложилась судьба сына и любимой женщины рок-музыканта?
Сегодня, 27 мая, исполняется 65 лет со дня рождения советского поэта, рок-музыканта и певца Александра Николаевича Башлачёва. В его творчестве можно найти около шестидесяти песен (не считая текстов для группы «Рок-Сентябрь»), в которых он соединил русские народные мотивы и влияние советских бардов, особенно Владимира Высоцкого.
Молодой и талантливый музыкант, который только начал свой путь, ушёл слишком рано, но его творчество продолжает жить в сердцах поклонников. О жизни и таинственной смерти артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство артиста
Александр Башлачев родился в мае 1960 года в Череповце. Мальчик рано научился читать и уже в четыре года пробовал самостоятельно сочинять стихи. С детства Александр увлекался музыкой, однако в музыкальную школу ходить не захотел и самостоятельно освоил гитару.
В школьном возрасте у Башлачева обнаружился талант литератора, и он загорелся профессией журналиста. Однако после школы поступить на ленинградский журфак ему не удалось, и пришлось вернуться в родной Череповец. Там он начал свой путь в журналистике: посещал занятия для начинающих корреспондентов в редакции местной газеты «Коммунист» и публиковал свои материалы в региональных изданиях. Параллельно он трудился художником-оформителем на Череповецком металлургическом заводе.
В 1978 году Александр Башлачёв поступит в Свердловске на факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького и начнет писать тексты песен для череповецкой музыкальной группы «Рок-Сентябрь».
Творческий путь
Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)
В 1979 году коллектив «Рок-Сентябрь» принял участие в смотре-конкурсе вокально-инструментальных ансамблей. В рамках мероприятия группа исполнила песню на стихи Александра «Нет войне!». Позже, на фестивале «Красная роза», группа представит композиции Башлачева «Быть может, завтра», «Я рисую мир» и «Эй, друг!». Все песни будут отмечены вниманием слушателей.
В 1984 году группа «Рок-сентябрь» прекратила своё существование, и музыкант решил начать новую жизнь в Москве. Там в гостях у старого знакомого Леонида Парфенова Башлачев знакомится с Артемием Троицким и начинает исполнять собственные песни на квартирниках.
В марте 1985 года Башлачёв и Юрий Шевчук дали концерт на Ленинградском рок-фестивале. Выступление прошло в Ленинградском ветеринарном институте и собрало аудиторию из шестисот человек. Запись этого концерта была выпущена под названием «Кочегарка».
Башлачёв, который официально работал в угольной котельной, известной в народе как «Камчатка», стал членом Ленинградского рок-клуба. В июне 1987 года он выступил на Ленинградском рок-фестивале во второй и последний раз и получил премию «Надежда».
Были ухажеры из Америки: как Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем
Личная жизнь
Александр Башлачев и Анастасия Рахлина (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)
Александр Башлачёв пользовался успехом у женщин. В школьные годы его сердце было отдано Тане Оленичевой, с которой он продолжал встречаться и после поступления в институт. Однако творческая натура поэта не могла долго оставаться верной одному чувству.
Будучи студентом четвертого курса, он познакомился с Татьяной Афасьевой. Это была любовь с первого взгляда. Совсем скоро между влюбленными завязался старастный роман, девушка переехала жить к музыканту, а в ноябре 1986-го родила ему сына Ивана. Мальчик родился весьма слабым и смог прожить только три месяца. После его смерти музыкант напишет песню «Ванюша». Все, кто ее слушал впервые, едва сдерживал слезы.
После потери ребенка отношения Афасьевой и Башлачёва закончились. В мае 1986 года в гостях у знакомой Александр знакомится с Анастасией Рахлиной. В начале отношений влюблённые весело проводили время. Однако со временем Анастасия начала понимать, что её избранник — человек со сложным характером. Она его принимала и была рядом до самой смерти.
Трагический конец
Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)
Незадолго до своей кончины Александр Башлачёв столкнулся с творческим застоем. Он редко создавал новые композиции и старался не исполнять старые. Его последняя песня «Вишня» была написана в августе 1987 года.
По мере углубления депрессии Александр становился всё более замкнутым. 17 февраля 1988 года Башлачёв трагически ушёл из жизни. Хотя причина его смерти не была точно установлена, наиболее вероятной версией считается самоубийство.
Через полгода после трагедии Рахлина родила от музыканта сына Егора. Замуж девушка так и не вышла, работала ведущей на SNC и ОРТ, а в 2000-х переключилась на православную журналистику. В 2017 году Анастасия узнала об онкологическом заболевании и приняла монашеский постриг с именем Иулиания. В июне 2018-го ее не стало.
Беда не обошла стороной и единственного наследника Башлачёва: парень вырос с неустойчивой психикой, вынужден был для поддержания состояния принимать препараты. После смерти матери за ним ухаживала бабушка, она и нашла тело внука. 19 июня 2021 он, подобно отцу, завершил свой земной путь.