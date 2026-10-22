Проигнорировала свадьбу сына и высказалась о Софье Синициной: почему вдова Олега Табакова не знакомится с невестками Павла и как он связан с Екатериной Стриженовой
10 октября 2026 года в особняке Спиридонова в центре Москвы Павел Табаков женился на своей пиар-директоре Ксении Ермоленко. Праздновали в узком кругу: на церемонии собралось порядка 30 человек. На невесте — платье от Юдашкина, на пальцах — кольца, сделанные другом семьи. Но обсуждают не столько торжество, сколько одного человека, которого на нём не было, — Марину Зудину. Мать жениха в этот день отдыхала в санатории. И, судя по всему, это было осознанное решение, а не случайность. Как вырос сын Олега Табакова, почему он так долго не женился и что стоит за молчанием его матери, читайте в материале «Радио 1».
Мальчик за кулисами МХТПавел родился 1 августа 1995 года в семье актёров Олега Табакова и Марины Зудиной. Родители поженились 17 марта 1995 года — за пять месяцев до рождения сына. Театр стал для него родным ещё в детстве: мальчик осваивал пианино и флейту, в 13 лет впервые вышел на сцену под руководством отца, а после девятого класса поступил в театральную школу. Карьера наследника, по мнению коллег, складывалась не без помощи фамилии, но и не только благодаря ей. Молодой Табаков снимался в «Звезде», «Дуэлянте», «Тоболе», служил в МХТ, а в 2026 году получил «Золотого орла» за роль в фильме «Август».
Девушки, которых мама больше не хочет знатьВ интервью «ЭГ» Зудина обронила фразу, которая многое объясняет: «Я с таким количеством девушек уже перезнакомилась! Он перестал меня знакомить. Видимо, понял, что не надо уже». Список романов Павла действительно впечатляет: племянница Екатерины Стриженовой Лиза, коллеги Таисия Вилкова и Маруся Фомина, актриса Софья Синицына, родившая ему дочь Мию, но так и не дождавшаяся кольца.
Ксения, которая «переформатировала» звезду «Беспринципных»А потом появилась Ксения Ермоленко — женщина старше Павла на шесть лет, его PR-директор, выпускница Московского педагогического государственного университета по специальности «психология, социальная педагогика». Их роман начался в 2020 году на «Кинотавре», но долгое время пара не афишировала отношения: вместе на публике они появились только в 2025 году. Сам Павел говорил, что рядом с Ксенией набрался ума: «Я повзрослел благодаря моей второй половине, которая меня учит сдержанности и рациональности». Актёр отказался от светских тусовок, начал ходить в спортзал, бросил газировку. Это уже не был очередной роман «на полгода». И, судя по всему, Зудина это оценила: в одном из интервью она тепло отозвалась об избраннице наследника, а в другом — сдержанно дала понять, что статус невестки для неё не главное.
«Я не обсуждаю выбор своего сына вообще. Мне главное, чтобы сыну было хорошо», — заявила артистка в беседе.Брак актёра и психолога был заключён после пяти лет отношений. Матери жениха на свадебной церемонии не было. Чем вызвано это решение, официальные источники умалчивают.
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Внучка Мия, которую она обожаетВ августе 2026 года Марина Вячеславовна опубликовала трогательные фотографии с празднования шестилетия своей внучки Мии — дочери Павла от Софьи Синицыной. На снимках были отец девочки, мама малышки и маленькая именинница. Зудина подписала эти фото очень тепло, назвав кроху «первой любимой внучкой» и пожелав юной родственнице, чтобы та была защищена объятиями любящих родителей, бабушек и друзей. При этом вдова Олега Табакова отдельно отметила экс-подругу Павла Софью, назвав девушку «красавицей и помощницей». Несмотря на возраст, кинодива не любит, когда её называют бабушкой. Народная артистка предпочитает, чтобы к ней обращались просто по имени, и говорит, что ей так комфортнее. Сама «Салтычиха» объясняла это не тем, что хочет «оставаться собой», а нежеланием отождествляться со скукой и назиданием.
«Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьёзные вещи говорить, воспитывать. Я же хочу у неё ассоциироваться с чем-то другим, с большим драйвом», — цитирует звезду «ЭГ».