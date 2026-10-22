22 октября 2026, 11:45

Марина Зудина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

10 октября 2026 года в особняке Спиридонова в центре Москвы Павел Табаков женился на своей пиар-директоре Ксении Ермоленко. Праздновали в узком кругу: на церемонии собралось порядка 30 человек. На невесте — платье от Юдашкина, на пальцах — кольца, сделанные другом семьи. Но обсуждают не столько торжество, сколько одного человека, которого на нём не было, — Марину Зудину. Мать жениха в этот день отдыхала в санатории. И, судя по всему, это было осознанное решение, а не случайность. Как вырос сын Олега Табакова, почему он так долго не женился и что стоит за молчанием его матери, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мальчик за кулисами МХТ Девушки, которых мама больше не хочет знать Ксения, которая «переформатировала» звезду «Беспринципных» Внучка Мия, которую она обожает

Мальчик за кулисами МХТ



Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Девушки, которых мама больше не хочет знать

Ксения, которая «переформатировала» звезду «Беспринципных»



Павел Табаков с Ксенией Ермоленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я не обсуждаю выбор своего сына вообще. Мне главное, чтобы сыну было хорошо», — заявила артистка в беседе.

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Внучка Мия, которую она обожает



Софья Синицына (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьёзные вещи говорить, воспитывать. Я же хочу у неё ассоциироваться с чем-то другим, с большим драйвом», — цитирует звезду «ЭГ».